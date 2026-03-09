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Думал переждать в машине: дрон 57-й бригады ББпС "Мурчики" поджарил рашиста в красных "Жигулях". ВИДЕО

Пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады ББпС "Мурчики" обнаружили противника, который спрятался в разбитой машине.

Как сообщает ЦензорНЕТ, рашист решил спрятаться в красных "Жигулях" при виде украинского дрона, рассчитывая, что его там не найдут.

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Как следствие, на видео видно, как от попадания беспилотника автомобиль взорвался вместе с военным РФ внутри.

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армия РФ (23057) уничтожение (10031) 57 отдельная мотопехотная бригада (127) дроны (7368)
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вїхати на концерт кобзона на червоних "жигулях" - це мрія кожного кацапа з расєйскіх глубєнєй.
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09.03.2026 19:19 Ответить
Знайшов де сховатися. Він би ще обмотався "красним знамєнєм" і надягнув будьоновку
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09.03.2026 19:22 Ответить
Сподiваюсь другого теж добрали.
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09.03.2026 20:15 Ответить
 
 