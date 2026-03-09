Думал переждать в машине: дрон 57-й бригады ББпС "Мурчики" поджарил рашиста в красных "Жигулях". ВИДЕО

Пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады ББпС "Мурчики" обнаружили противника, который спрятался в разбитой машине.

Как сообщает ЦензорНЕТ, рашист решил спрятаться в красных "Жигулях" при виде украинского дрона, рассчитывая, что его там не найдут.

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Как следствие, на видео видно, как от попадания беспилотника автомобиль взорвался вместе с военным РФ внутри.

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