Думал переждать в машине: дрон 57-й бригады ББпС "Мурчики" поджарил рашиста в красных "Жигулях". ВИДЕО
Пилоты 57-й отдельной мотопехотной бригады ББпС "Мурчики" обнаружили противника, который спрятался в разбитой машине.
Как сообщает ЦензорНЕТ, рашист решил спрятаться в красных "Жигулях" при виде украинского дрона, рассчитывая, что его там не найдут.
Как следствие, на видео видно, как от попадания беспилотника автомобиль взорвался вместе с военным РФ внутри.
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Urs
показать весь комментарий09.03.2026 19:19 Ответить Мне нравится 13 Ссылка
Ivan Pogorelov
показать весь комментарий09.03.2026 19:22 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Oleg K #525841
показать весь комментарий09.03.2026 20:15 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
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