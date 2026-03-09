Думав перечекати у машині: дрон 57-ї бригади ББпС "Мурчики" підсмажив рашиста у червоних "Жигулях". ВIДЕО
Пілоти 57-ї окремої мотопіхотної бригади ББпС "Мурчики" виявили противника, який сховався в розбитій автівці.
Як повідомляє ЦензорНЕТ, рашист вирішив сховатися у червоних "Жигулях" при виді українського дрона, розраховуючи, що його там не знайдуть.
В результаті на відео видно, як від влучання безпілотника автівка вибухнула разом з військовим РФ всередині.
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Urs
показати весь коментар09.03.2026 19:19 Відповісти Мені подобається 13 Посилання
Ivan Pogorelov
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Oleg K #525841
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