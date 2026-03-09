Десантники 78-й бригады ДШВ разгромили российскую станцию радиолокации "Гармонь". ВИДЕО
Бойцы 78-й отдельной десантно-штурмовой бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ показали кадры уничтожения российской радиолокационной станции "Гармонь" 1Л122.
Как сообщает ЦензорНЕТ, вражескую РЛС украинские военные обнаружили на территории Курской области РФ.
После этого пилоты бригады с помощью беспилотников нанесли удар и уничтожили станцию.
Детали
РЛС 1Л122 "Гармонь" предназначена для обнаружения, слежения и сопровождения различных воздушных целей, в частности самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников. Система автоматически определяет государственную принадлежность объекта и передает данные о параметрах цели.
В то же время подразделения 78-й бригады продолжают выполнять задачи по обороне в определенном направлении, в частности по недопущению пересечения государственной границы Украины и продвижения противника на Северо-Слобожанском направлении.
Ситуация за неделю
За последнюю неделю обстановка в зоне ответственности бригады существенных изменений не претерпела. Штурмовых действий противник не проводил, однако зафиксировано увеличение применения БПЛА и барражирующих боеприпасов по позициям украинских военных.
Подразделения бригады продолжают системно поражать силы противника как в своей полосе ответственности, так и на направлениях смежных подразделений, обеспечивая огневую поддержку и стабилизацию обстановки.
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