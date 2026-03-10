Пограничники из стрелкового оружия сбили российский "Shahed". ВИДЕО
На Северо-Слобожанском направлении бойцы Государственной пограничной службы Украины продемонстрировали сверхвысокую точность в противодействии воздушным целям врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие 6-го пограничного Волынского отряда ликвидировали ударный дрон типа "Shahed" с помощью стрелкового оружия.
Детали успешного противодействия
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Обнаружение: Вражеский БПЛА-камикадзе был вовремя замечен пограничным нарядом при попытке пересечь воздушное пространство на северном участке границы.
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Сбивание: Пограничники открыли плотный огонь из стрелкового оружия по движущейся цели. В результате точных выстрелов дрон был поражен в воздухе.
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Результат: "Shahed" взорвался и упал, не успев достичь намеченной цели. Пострадавших среди личного состава и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.
"На Северо-Слобожанском направлении пограничники 6 пограничного Волынского отряда из стрелкового оружия эффектно сбили российский дрон типа "Shahed". БПЛА удалось уничтожить еще до того, как он смог достичь своей цели", - отмечается в комментарии к видео.
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