Пограничники из стрелкового оружия сбили российский "Shahed". ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении бойцы Государственной пограничной службы Украины продемонстрировали сверхвысокую точность в противодействии воздушным целям врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие 6-го пограничного Волынского отряда ликвидировали ударный дрон типа "Shahed" с помощью стрелкового оружия.

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Сбивание: Пограничники открыли плотный огонь из стрелкового оружия по движущейся цели. В результате точных выстрелов дрон был поражен в воздухе.

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"На Северо-Слобожанском направлении пограничники 6 пограничного Волынского отряда из стрелкового оружия эффектно сбили российский дрон типа "Shahed". БПЛА удалось уничтожить еще до того, как он смог достичь своей цели", - отмечается в комментарии к видео.