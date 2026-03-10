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Новости Видео Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина Бои на Северо-Слобожанском направлении
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Пограничники из стрелкового оружия сбили российский "Shahed". ВИДЕО

На Северо-Слобожанском направлении бойцы Государственной пограничной службы Украины продемонстрировали сверхвысокую точность в противодействии воздушным целям врага. Как сообщает Цензор.НЕТ, военнослужащие 6-го пограничного Волынского отряда ликвидировали ударный дрон типа "Shahed" с помощью стрелкового оружия.

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Детали успешного противодействия

  • Обнаружение: Вражеский БПЛА-камикадзе был вовремя замечен пограничным нарядом при попытке пересечь воздушное пространство на северном участке границы.

  • Сбивание: Пограничники открыли плотный огонь из стрелкового оружия по движущейся цели. В результате точных выстрелов дрон был поражен в воздухе.

  • Результат: "Shahed" взорвался и упал, не успев достичь намеченной цели. Пострадавших среди личного состава и разрушений гражданской инфраструктуры удалось избежать.

Читайте: РФ атаковала 137 БПЛА. ПВО ликвидировала 122, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

"На Северо-Слобожанском направлении пограничники 6 пограничного Волынского отряда из стрелкового оружия эффектно сбили российский дрон типа "Shahed". БПЛА удалось уничтожить еще до того, как он смог достичь своей цели", - отмечается в комментарии к видео.

Смотрите: Наземный робот СБУ уничтожил двух оккупантов и два вражеских дрона-ждуна на Донетчине. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (7168) уничтожение (10037) Шахед (2262)
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Топ комментарии
+8
Гут
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10.03.2026 14:33 Ответить
+7
Майже снайпера 👍
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10.03.2026 14:39 Ответить
+5
Молодці! Завалили "коршака"... Наші, на Чернігівщині, теж не відстають - прямо з вікна бачив, як збили такого ж, так само. Тільки у нас і до землі не долетів - вибухнув у небі... Тільки хмарка диму попливла...
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10.03.2026 14:39 Ответить
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Гут
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10.03.2026 14:33 Ответить
Молодці! Завалили "коршака"... Наші, на Чернігівщині, теж не відстають - прямо з вікна бачив, як збили такого ж, так само. Тільки у нас і до землі не долетів - вибухнув у небі... Тільки хмарка диму попливла...
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10.03.2026 14:39 Ответить
З лука теж можна збити шахед. Або лобом розбити горіх. Є пропозиція-- розширити точки ППО ротами автоматчиків. А якщо серйозно, то звичайно добре, що збили, але хвалитися цим точно не треба.
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10.03.2026 16:16 Ответить
Що тебе від цієї новини так розковбасило ? А чим вихвалятися - тим як такий дрон будинок розвалює ? ((( Збили хлопці- молодці , хтось висновок тут написав що нам ППО не потрібна , вистачить прикордонників?
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10.03.2026 16:47 Ответить
Алес Супер Гуд!
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10.03.2026 16:21 Ответить
Таке можна спостерігати постійно, перехоплювач збиває шахід , він починає падати і по ньому з усіх кущів починають валити.
Якщо немає адекватного відео то не вводьте в оману читачів.
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10.03.2026 14:37 Ответить
А якщо і так - то навіщо видавать місце дислокації перехоплювачів? Хай, краще, кацапи думають, що це було випадково... У прикордонній смузі, нарядів прикордонних, з автоматами, багато - як " Бразилии - диких обезьян...".
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10.03.2026 14:44 Ответить
Тому що хтось в кабінетах дійсно повірить що це так і замість того щоб розвивати перехоплювачі виставлять перед містами обмежених дідів з автоматами (ну а чому б ні -працює же, і в рази дешевше).
Це вже проходили, збивали з автоматів балістику.
Тому НЕ ВВОДЬТЕ ЛЮДЕЙ В ОМАНУ, особливо тих хто приймає важливі рішення, вони сильно не думають.
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10.03.2026 15:20 Ответить
Не мели дурниць... На відміну від тебе, я сидів у подібних кабінетах. І знаю, що там не сидять, поголовно, ідіоти... "Обмежених дідів, з автоматами", ніхто виставлять не буде, хоча-б, з тої причини, що ефективна стрільба по повітряній цілі, з автомата, не перевищує 300 метрів... При груповій стрільбі - до 500. Метод стрільби "загороджувальний" вогонь, трасерами... Ціль - створить перед літальним апаратом "стіну вогню" - може, "напореться"...
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10.03.2026 15:37 Ответить
А у чому омана - що збили з автомата дрона який летів на висоті ста метрів ? Уяви собі що на такій відстані це виходить зробити ((
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10.03.2026 16:35 Ответить
Майже снайпера 👍
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10.03.2026 14:39 Ответить
невже і цих козаків відправлять "у відпустку" в ОАЕ боротися із шахедами ?
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10.03.2026 14:40 Ответить
МОЛОДЦІ!
Одною бідою менше.
Слава Україні!
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10.03.2026 14:40 Ответить
Героям слава !
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10.03.2026 15:12 Ответить
США 7 місяців тому: Україно, нам не потрібні ваші технології, щоб збивати «Шахеди»

Зараз: Ми тут подумали…Може допоможете?
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10.03.2026 15:06 Ответить
Красунчики. Ймовірно не одне життя врятували.
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10.03.2026 15:13 Ответить
прямо у каністрочку влучили.
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10.03.2026 16:55 Ответить
Пропали ********** 20000 долларов.
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10.03.2026 18:00 Ответить
Оглобли перебили ему...
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11.03.2026 12:17 Ответить
 
 