Дроны ССО уничтожили базу топлива в Макеевке и РЭБ в Донецке. ВИДЕО

Силы специальных операций нанесли серию ударов по военным объектам российских войск во временно оккупированных Макеевке и Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения Front-strike ССО нанесли удар по базе хранения, пункту распределения и выдачи горюче-смазочных материалов в Макеевке.

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В Донецке украинские дроны также поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Волна-3", которую противник использовал для противодействия беспилотникам.

Отмечается, что представители Движения сопротивления ССО на оккупированных территориях Донецкой области способствовали проведению этих ударов, предоставляя информацию о расположении объектов противника.

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