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Дроны ССО уничтожили базу топлива в Макеевке и РЭБ в Донецке. ВИДЕО

Силы специальных операций нанесли серию ударов по военным объектам российских войск во временно оккупированных Макеевке и Донецке.

Как сообщает Цензор.НЕТ, подразделения Front-strike ССО нанесли удар по базе хранения, пункту распределения и выдачи горюче-смазочных материалов в Макеевке.

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В Донецке украинские дроны также поразили станцию радиоэлектронной борьбы "Волна-3", которую противник использовал для противодействия беспилотникам.

Отмечается, что представители Движения сопротивления ССО на оккупированных территориях Донецкой области способствовали проведению этих ударов, предоставляя информацию о расположении объектов противника.

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) Донецкая область (12456) ССО (716) дроны (7376)
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СЛАВА ЗСУ!!
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10.03.2026 17:10 Ответить
...
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10.03.2026 17:24 Ответить
А як це та база дожила до цього часу?
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11.03.2026 12:18 Ответить
 
 