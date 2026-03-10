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Новости Видео Боевіе действия на Запорожье
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Два украинских дрона кружат над оккупантом и почти одновременно атакуют его. ВИДЕО

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают оттачивать тактику применения беспилотных систем в реальных боевых условиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов продемонстрировали мастерское взаимодействие, нанеся одновременный удар по российскому оккупанту с помощью пары FPV-дронов.

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На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как два FPV-дрона одновременно приблизились к цели с разных сторон. Российский оккупант тщетно пытался избежать удара, прячась за деревом. Через мгновение беспилотники почти одновременно атаковали россиянина и ликвидировали его.

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армия РФ (23065) уничтожение (10037) дроны (7376)
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Топ комментарии
+5
Якут?
2:0
не на користь "якута"
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10.03.2026 16:36 Ответить
+5
І чого йому в бурятії не сиділося? бо без двіжухі скучно.
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10.03.2026 17:13 Ответить
+4
"Аблажили, сволачи!!!"
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10.03.2026 16:54 Ответить
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підраховують не оператори, тому у звіт піде один, а оператори отримають по шість є-балів, кожному за півкацапа.
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10.03.2026 17:00 Ответить
Якут?
2:0
не на користь "якута"
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10.03.2026 16:36 Ответить
Головне, що сруськай якут, став уже холодним!!!
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10.03.2026 16:46 Ответить
Дохлим!!!!@@@
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10.03.2026 17:41 Ответить
"Аблажили, сволачи!!!"
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10.03.2026 16:54 Ответить
Бурят? Как я рад!
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10.03.2026 17:03 Ответить
Вжик, вжик, вжик - уноси готовенького
Вжик, вжик, вжик - кто на новенького?
Кто на новенького? Да
Кто на новенького?
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10.03.2026 17:04 Ответить
І чого йому в бурятії не сиділося? бо без двіжухі скучно.
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10.03.2026 17:13 Ответить
Между двумя дронами надо было загадать желание
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10.03.2026 17:21 Ответить
остались от козліка рожки да ножки...
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10.03.2026 21:35 Ответить
От козлины !
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10.03.2026 23:42 Ответить
Это не тундра, это - Украина!!!
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11.03.2026 09:14 Ответить
 
 