Два украинских дрона кружат над оккупантом и почти одновременно атакуют его. ВИДЕО

На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают оттачивать тактику применения беспилотных систем в реальных боевых условиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов продемонстрировали мастерское взаимодействие, нанеся одновременный удар по российскому оккупанту с помощью пары FPV-дронов.

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На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как два FPV-дрона одновременно приблизились к цели с разных сторон. Российский оккупант тщетно пытался избежать удара, прячась за деревом. Через мгновение беспилотники почти одновременно атаковали россиянина и ликвидировали его.

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