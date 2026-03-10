Два украинских дрона кружат над оккупантом и почти одновременно атакуют его. ВИДЕО
На Запорожском направлении подразделения Сил обороны Украины продолжают оттачивать тактику применения беспилотных систем в реальных боевых условиях. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов продемонстрировали мастерское взаимодействие, нанеся одновременный удар по российскому оккупанту с помощью пары FPV-дронов.
На записи, опубликованной в соцсетях, видно, как два FPV-дрона одновременно приблизились к цели с разных сторон. Российский оккупант тщетно пытался избежать удара, прячась за деревом. Через мгновение беспилотники почти одновременно атаковали россиянина и ликвидировали его.
Топ комментарии
+5 Luk Viktor
показать весь комментарий10.03.2026 16:36 Ответить Ссылка
+5 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий10.03.2026 17:13 Ответить Ссылка
+4 Яр Холодний
показать весь комментарий10.03.2026 16:54 Ответить Ссылка
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2:0
не на користь "якута"
Вжик, вжик, вжик - кто на новенького?
Кто на новенького? Да
Кто на новенького?