Рашист даже не заметил, как дроны "Птахів Мадяра" поджарили его во время движения. ВИДЕО
Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российского военного во время движения на мотоцикле в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант даже не заметил, как украинские дронари приблизились ударным беспилотником к нему сзади и нанесли удар.
Вследствие попадания на видео видно, как тело захватчика горит рядом с мотоциклом.
Топ комментарии
+8 ПравдаЛюбка
показать весь комментарий10.03.2026 02:39 Ответить Ссылка
+6 Нагнибіда Ципердюк
показать весь комментарий10.03.2026 00:59 Ответить Ссылка
+5 pacerhard melina
показать весь комментарий10.03.2026 00:59 Ответить Ссылка
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а збирати ті докази будуть тількі ворони.....