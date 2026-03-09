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Новости Видео Дроны против оккупантов Ликвидация российских окукпантов Операторы дронов
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Рашист даже не заметил, как дроны "Птахів Мадяра" поджарили его во время движения. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российского военного во время движения на мотоцикле в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант даже не заметил, как украинские дронари приблизились ударным беспилотником к нему сзади и нанесли удар.

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Вследствие попадания на видео видно, как тело захватчика горит рядом с мотоциклом.

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Автор: 

армия РФ (23057) уничтожение (10031) дроны (7368) 414 Птахи Мадяра (201)
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Топ комментарии
+8
Нєфіг шастать в Україні! Слава ЗСУ!
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10.03.2026 02:39 Ответить
+6
А мені нравіцца як воно горить!
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10.03.2026 00:59 Ответить
+5
А нехай щастить
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10.03.2026 00:59 Ответить
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дрон не слышно за шумом мотокуклера
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10.03.2026 00:00 Ответить
А нехай щастить
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10.03.2026 00:59 Ответить
цей лапотнік, щє й би навушники натягнув...
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10.03.2026 02:48 Ответить
А мені нравіцца як воно горить!
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10.03.2026 00:59 Ответить
Нєфіг шастать в Україні! Слава ЗСУ!
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10.03.2026 02:39 Ответить
не перший і не останній кацап подох в Україні.
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10.03.2026 02:41 Ответить
з цього лади не буде - нема доказів, шо воно за гуйла педалі відкинуло.
а збирати ті докази будуть тількі ворони.....
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10.03.2026 02:45 Ответить
Харашо гарiт!
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10.03.2026 04:30 Ответить
Мабуть в дитинстві не накатався на триколісному велосипеді )
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10.03.2026 07:21 Ответить
За руль продовжує триматись, їде у пекло з комфортом да з вітерцем!
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10.03.2026 09:01 Ответить
 
 