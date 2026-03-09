Рашист даже не заметил, как дроны "Птахів Мадяра" поджарили его во время движения. ВИДЕО

Операторы дронов 414-й бригады "Птахи Мадяра" ликвидировали российского военного во время движения на мотоцикле в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант даже не заметил, как украинские дронари приблизились ударным беспилотником к нему сзади и нанесли удар.

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Вследствие попадания на видео видно, как тело захватчика горит рядом с мотоциклом.

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