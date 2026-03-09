Рашист навіть не помітив, як дрони "Птахів Мадяра" підсмажили його під час руху. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського військового під час руху на мотоциклі у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант навіть не помітив, як українські дронарі наблизилися ударним безпілотником до нього ззаду та завдали удару.

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У результаті влучання на відео видно, як тіло загарбника палає поруч із мотоциклом.

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