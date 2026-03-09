УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8995 відвідувачів онлайн
Новини Відео Дрони проти окупантів Ліквідація російських окупантів Оператори дронів
6 006 10

Рашист навіть не помітив, як дрони "Птахів Мадяра" підсмажили його під час руху. ВIДЕО

Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського військового під час руху на мотоциклі у смузі своєї відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант навіть не помітив, як українські дронарі наблизилися ударним безпілотником до нього ззаду та завдали удару.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

У результаті влучання на відео видно, як тіло загарбника палає поруч із мотоциклом.

Дивіться також: Прикордонники РУБпАК "Aquila" розгромили укриття та склад ПММ окупантів на Курському напрямку. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Десантники 78-ї бригади ДШВ розтрощили російську станцію радіолокації "Гармонь". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21283) знищення (10354) дрони (8440) 414 Птахи Мадяра (203)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Нєфіг шастать в Україні! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.03.2026 02:39 Відповісти
+6
А мені нравіцца як воно горить!
показати весь коментар
10.03.2026 00:59 Відповісти
+5
А нехай щастить
показати весь коментар
10.03.2026 00:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
дрон не слышно за шумом мотокуклера
показати весь коментар
10.03.2026 00:00 Відповісти
А нехай щастить
показати весь коментар
10.03.2026 00:59 Відповісти
цей лапотнік, щє й би навушники натягнув...
показати весь коментар
10.03.2026 02:48 Відповісти
А мені нравіцца як воно горить!
показати весь коментар
10.03.2026 00:59 Відповісти
Нєфіг шастать в Україні! Слава ЗСУ!
показати весь коментар
10.03.2026 02:39 Відповісти
не перший і не останній кацап подох в Україні.
показати весь коментар
10.03.2026 02:41 Відповісти
з цього лади не буде - нема доказів, шо воно за гуйла педалі відкинуло.
а збирати ті докази будуть тількі ворони.....
показати весь коментар
10.03.2026 02:45 Відповісти
Харашо гарiт!
показати весь коментар
10.03.2026 04:30 Відповісти
Мабуть в дитинстві не накатався на триколісному велосипеді )
показати весь коментар
10.03.2026 07:21 Відповісти
За руль продовжує триматись, їде у пекло з комфортом да з вітерцем!
показати весь коментар
10.03.2026 09:01 Відповісти
 
 