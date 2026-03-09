Рашист навіть не помітив, як дрони "Птахів Мадяра" підсмажили його під час руху. ВIДЕО
Оператори дронів 414-ї бригади "Птахи Мадяра" ліквідували російського військового під час руху на мотоциклі у смузі своєї відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант навіть не помітив, як українські дронарі наблизилися ударним безпілотником до нього ззаду та завдали удару.
У результаті влучання на відео видно, як тіло загарбника палає поруч із мотоциклом.
Топ коментарі
+8 ПравдаЛюбка
показати весь коментар10.03.2026 02:39 Відповісти Посилання
+6 Нагнибіда Ципердюк
показати весь коментар10.03.2026 00:59 Відповісти Посилання
+5 pacerhard melina
показати весь коментар10.03.2026 00:59 Відповісти Посилання
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а збирати ті докази будуть тількі ворони.....