Два українські дрони кружляють над окупантом і майже одночасно атакують його. ВIДЕО
На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують відточувати тактику застосування безпілотних систем у реальних бойових умовах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів продемонстрували майстерну взаємодію, завдавши одночасного удару по російському окупанту за допомогою пари FPV-дронів.
На записі, опублікованому у соцмережах, видно, як два FPV-дрони одночасно наблизилися до цілі з різних боків. Російський окупант марно намагався уникнути удару, ховаючись за деревом. За мить безпілотники майже одночасно атакували росіянина та ліквідували його.
Топ коментарі
+5 Luk Viktor
показати весь коментар10.03.2026 16:36 Відповісти Посилання
+5 ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар10.03.2026 17:13 Відповісти Посилання
+4 Яр Холодний
показати весь коментар10.03.2026 16:54 Відповісти Посилання
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2:0
не на користь "якута"
Вжик, вжик, вжик - кто на новенького?
Кто на новенького? Да
Кто на новенького?