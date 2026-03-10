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Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку
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Два українські дрони кружляють над окупантом і майже одночасно атакують його. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують відточувати тактику застосування безпілотних систем у реальних бойових умовах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів продемонстрували майстерну взаємодію, завдавши одночасного удару по російському окупанту за допомогою пари FPV-дронів.

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На записі, опублікованому у соцмережах, видно, як два FPV-дрони одночасно наблизилися до цілі з різних боків. Російський окупант марно намагався уникнути удару, ховаючись за деревом. За мить безпілотники майже одночасно атакували росіянина та ліквідували його.

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армія рф (21283) знищення (10354) дрони (8448)
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Топ коментарі
+5
Якут?
2:0
не на користь "якута"
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10.03.2026 16:36 Відповісти
+5
І чого йому в бурятії не сиділося? бо без двіжухі скучно.
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10.03.2026 17:13 Відповісти
+4
"Аблажили, сволачи!!!"
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10.03.2026 16:54 Відповісти
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підраховують не оператори, тому у звіт піде один, а оператори отримають по шість є-балів, кожному за півкацапа.
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10.03.2026 17:00 Відповісти
Якут?
2:0
не на користь "якута"
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10.03.2026 16:36 Відповісти
Головне, що сруськай якут, став уже холодним!!!
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10.03.2026 16:46 Відповісти
Дохлим!!!!@@@
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10.03.2026 17:41 Відповісти
"Аблажили, сволачи!!!"
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10.03.2026 16:54 Відповісти
Бурят? Как я рад!
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10.03.2026 17:03 Відповісти
Вжик, вжик, вжик - уноси готовенького
Вжик, вжик, вжик - кто на новенького?
Кто на новенького? Да
Кто на новенького?
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10.03.2026 17:04 Відповісти
І чого йому в бурятії не сиділося? бо без двіжухі скучно.
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10.03.2026 17:13 Відповісти
Между двумя дронами надо было загадать желание
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10.03.2026 17:21 Відповісти
остались от козліка рожки да ножки...
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10.03.2026 21:35 Відповісти
От козлины !
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10.03.2026 23:42 Відповісти
Это не тундра, это - Украина!!!
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11.03.2026 09:14 Відповісти
 
 