Два українські дрони кружляють над окупантом і майже одночасно атакують його. ВIДЕО

На Запорізькому напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують відточувати тактику застосування безпілотних систем у реальних бойових умовах. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори дронів продемонстрували майстерну взаємодію, завдавши одночасного удару по російському окупанту за допомогою пари FPV-дронів.

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На записі, опублікованому у соцмережах, видно, як два FPV-дрони одночасно наблизилися до цілі з різних боків. Російський окупант марно намагався уникнути удару, ховаючись за деревом. За мить безпілотники майже одночасно атакували росіянина та ліквідували його.

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