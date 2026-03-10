FPV-дрон та український штурмовик у парі зачищають руїни у Куп’янську та ліквідовують окупанта. ВIДЕО
У мережі з'явилися унікальні кадри ближнього бою, що демонструють високий рівень координації між штурмовими групами та операторами безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зруйнованій забудові Куп’янська український воїн за підтримки FPV-дрона виявив та знищив російського окупанта.
Деталі бойового епізоду
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Виявлення цілі: Оператор FPV-дрона, що перебував у небі, зафіксував позицію ворога та почав маневрування для нанесення удару. Дрон-камікадзе зайшов на ціль та поцілив в укриття окупанта.
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Ліквідація: На кадрах об’єктивного контролю видно момент точного влучання FPV-дрона у руїни, де затаївся росіянин. Після вибуху український штурмовик провів остаточну зачистку позиції, підтвердивши ліквідацію цілі.
Топ коментарі
+22 Pawlo Filonenko
показати весь коментар10.03.2026 10:07 Відповісти Посилання
+16 олег иванов #434516
показати весь коментар10.03.2026 10:18 Відповісти Посилання
+15 Маркиз
показати весь коментар10.03.2026 10:11 Відповісти Посилання
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що, дочекались, кацапури, НАТО ?
ще б кілька гранат контрольних тре було закинути
.
-як хтось працює
-як нищать кацапа
виключно, на їсмаколики для українських диких тваринок, та перегній для родючих українських чорноземів.