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Новини Відео Бої на Куп’янському напрямку
11 318 22

FPV-дрон та український штурмовик у парі зачищають руїни у Куп’янську та ліквідовують окупанта. ВIДЕО

У мережі з'явилися унікальні кадри ближнього бою, що демонструють високий рівень координації між штурмовими групами та операторами безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зруйнованій забудові Куп’янська український воїн за підтримки FPV-дрона виявив та знищив російського окупанта.

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Деталі бойового епізоду

  • Виявлення цілі: Оператор FPV-дрона, що перебував у небі, зафіксував позицію ворога та почав маневрування для нанесення удару. Дрон-камікадзе зайшов на ціль та поцілив в укриття окупанта.

  • Ліквідація: На кадрах об’єктивного контролю видно момент точного влучання FPV-дрона у руїни, де затаївся росіянин. Після вибуху український штурмовик провів остаточну зачистку позиції, підтвердивши ліквідацію цілі.

Також дивіться: Український дрон горить і вибухає після того, як окупант затягує його у своє укриття. ВIДЕО

Автор: 

дрони (8448) бій (250) Харківська область (2835) Куп’янський район (752) Куп’янськ (1121)
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Топ коментарі
+22
на три речі можна дивитися вічно: -як горить вогонь
-як хтось працює
-як нищать кацапа
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10.03.2026 10:07 Відповісти
+16
Це зразок брання кацапа в полон.Чудове відео.
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10.03.2026 10:18 Відповісти
+15
СЛАВА ГЕРОЯМ ЗСУ!
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10.03.2026 10:11 Відповісти
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Весь магазин. Чудово! Можна було б ще й гранатку.
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10.03.2026 10:04 Відповісти
на вигляд так солдат НАТО із М-16

що, дочекались, кацапури, НАТО ?

ще б кілька гранат контрольних тре було закинути

.
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10.03.2026 21:48 Відповісти
на три речі можна дивитися вічно: -як горить вогонь
-як хтось працює
-як нищать кацапа
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10.03.2026 10:07 Відповісти
Ще одна річ, якої на жаль поки що нема, але неодмінно буде - похорони *****!
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10.03.2026 10:33 Відповісти
які похорони? Він має гнити десь у полі як скаженний собака
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10.03.2026 11:52 Відповісти
Та мені все одно, аби здох!
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10.03.2026 12:21 Відповісти
Він ще не встиг зруйнувати Кацапію. Так що хай ще поживе.
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10.03.2026 17:23 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЯМ ЗСУ!
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10.03.2026 10:11 Відповісти
(це не заради лайків чи хайпу я написав. В мене такі емоції та почуття після перегляду таких відео)
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10.03.2026 10:12 Відповісти
Ми ❤️українську армію i кожнoго її бiйця , молoдцi 💛💙
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10.03.2026 10:17 Відповісти
Це зразок брання кацапа в полон.Чудове відео.
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10.03.2026 10:18 Відповісти
мені тут сподобався момент: "пред'явить будь ласка документи на законне перебування в Україні. Тобто пред'явить візу"
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10.03.2026 11:03 Відповісти
Класичний "забій великої рогатої худоби", в Україні... Спочатку обухом між роги, а потім (поки скотина не "очухалася") - ножем по горлу... Спочатку оглушили кацапів дроном, а потім пристрелили...
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10.03.2026 11:20 Відповісти
красень! некуй русню у полон брати
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10.03.2026 10:59 Відповісти
Рашисти не люди , ніяких сентиментів .
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10.03.2026 11:35 Відповісти
Покришив на венігрет!
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10.03.2026 13:39 Відповісти
ніяких полонених!!!!
виключно, на їсмаколики для українських диких тваринок, та перегній для родючих українських чорноземів.
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10.03.2026 13:42 Відповісти
поставив крапку у питанні "хароших рускіх"
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10.03.2026 13:54 Відповісти
скільки горя свинособаки нам принесли, як же хочеться їх смерті.
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10.03.2026 14:54 Відповісти
оторвался от души
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10.03.2026 18:32 Відповісти
Як говориться: Живі красіво, умрі молодим.
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10.03.2026 20:14 Відповісти
а шо, так можно було? Я думав три в тулуб и один контрольний в голову.
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11.03.2026 00:14 Відповісти
 
 