FPV-дрон та український штурмовик у парі зачищають руїни у Куп’янську та ліквідовують окупанта. ВIДЕО

У мережі з'явилися унікальні кадри ближнього бою, що демонструють високий рівень координації між штурмовими групами та операторами безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у зруйнованій забудові Куп’янська український воїн за підтримки FPV-дрона виявив та знищив російського окупанта.

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Деталі бойового епізоду

Виявлення цілі: Оператор FPV-дрона, що перебував у небі, зафіксував позицію ворога та почав маневрування для нанесення удару. Дрон-камікадзе зайшов на ціль та поцілив в укриття окупанта.

Ліквідація: На кадрах об’єктивного контролю видно момент точного влучання FPV-дрона у руїни, де затаївся росіянин. Після вибуху український штурмовик провів остаточну зачистку позиції, підтвердивши ліквідацію цілі.

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