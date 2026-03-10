Український дрон горить і вибухає після того, як окупант затягує його у своє укриття. ВIДЕО
У мережі з'явилися кадри об’єктивного контролю, на яких зафіксовано вкрай небезпечні дії російського військовослужбовця, що призвели до його ліквідації. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався прибрати несправний український FPV-дрон, який застряг на вході до його позиції, проте припустився фатальної помилки.
Деталі інциденту
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Виявлення загрози: Бійці Сил оборони здійснили атаку FPV-дроном на позицію противника, проте боєприпас, закріплений на безпілотнику, з якихось причин не здетонував.
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Небезпечні дії: Російський військовий, помітивши апарат на вході до бліндажа, вирішив його змародерити. Він затягнув дрон безпосередньо всередину свого укриття.
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Фінал: На відео видно, що за лічені секунди після перенесення всередину дрон почав горіти, після чого відбулася детонація бойової частини. Вибух стався у замкненому просторі бліндажа, що зробило виживання окупанта неможливим.
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- Так, вот ты какой, северный олень? ))
Не підказуйте їм. Хай бавляться.
Ефект був такий саме.)