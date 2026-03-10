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Український дрон горить і вибухає після того, як окупант затягує його у своє укриття. ВIДЕО

У мережі з'явилися кадри об’єктивного контролю, на яких зафіксовано вкрай небезпечні дії російського військовослужбовця, що призвели до його ліквідації. Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант намагався прибрати несправний український FPV-дрон, який застряг на вході до його позиції, проте припустився фатальної помилки.

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Деталі інциденту

  • Виявлення загрози: Бійці Сил оборони здійснили атаку FPV-дроном на позицію противника, проте боєприпас, закріплений на безпілотнику, з якихось причин не здетонував.

  • Небезпечні дії: Російський військовий, помітивши апарат на вході до бліндажа, вирішив його змародерити. Він затягнув дрон безпосередньо всередину свого укриття.

  • Фінал: На відео видно, що за лічені секунди після перенесення всередину дрон почав горіти, після чого відбулася детонація бойової частини. Вибух стався у замкненому просторі бліндажа, що зробило виживання окупанта неможливим.

Дивіться: Російський зенітний дрон випадково збив власну "Молнію" із двома FPV на борту. ВIДЕО

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армія рф (21283) вибух (4740) курйоз (599) дрони (8448)
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Топ коментарі
+7
Може він думав, що це стіральна машинка або унітаз?....
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10.03.2026 09:39 Відповісти
+5
А чому дрон несправний? Дуже,навіть,справний!
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10.03.2026 10:00 Відповісти
+4
Згадав старий радянський анекдот :

- Так, вот ты какой, северный олень? ))
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10.03.2026 09:41 Відповісти
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10.03.2026 09:35 Відповісти
Може він думав, що це стіральна машинка або унітаз?....
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10.03.2026 09:39 Відповісти
Згадав старий радянський анекдот :

- Так, вот ты какой, северный олень? ))
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10.03.2026 09:41 Відповісти
Ну тут все більш банально. Походу дрон, як у мультику вініпух, "застрял". І ви помітили, дрон вихований, не вибухнув на порозі. Тільки після того як йому допоміг казлорилий андрофаг зайти в приміщення, привітався "па братскі"
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10.03.2026 09:50 Відповісти
Детям играться с огнем запрещено
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10.03.2026 09:53 Відповісти

Не підказуйте їм. Хай бавляться.
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10.03.2026 10:14 Відповісти
Прибарахлился.
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10.03.2026 09:54 Відповісти
А чому дрон несправний? Дуже,навіть,справний!
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10.03.2026 10:00 Відповісти
"В хозяйствє прігоділся!"
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10.03.2026 10:13 Відповісти
Як раніше казали, що сам погибає, але і товаришів з собою прихопи
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10.03.2026 11:09 Відповісти
кацапи жадібіні та ще й тупі.
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10.03.2026 11:38 Відповісти
Колись відпочиваву одеській області і бачив як діти підапалювали й кидали на павутиння оці маленькі пітарди, а павук вискакував із нори, хапав і тікав з нею назад у нору...
Ефект був такий саме.)
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10.03.2026 11:46 Відповісти
Hello, surprise!
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10.03.2026 11:51 Відповісти
Може там ще й поплічники були, але того вже не дізнаємось )
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30.03.2026 15:30 Відповісти
 
 