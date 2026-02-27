Граната, кинута окупантом, вдаряється об бруствер і закочується назад в окоп прямо під ноги росіянину. ВIДЕО
Російські загарбники продовжують демонструвати дива "бойової підготовки", які закінчуються для них трагічно. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону Pentagon 225-го окремого штурмового полку зафіксували епічний провал штурмовика РФ, який перетворився на видовищну самоліквідацію.
Спроба атакувати українські позиції завершилася для росіянина подвійним ударом: спочатку власною гранатою, а за мить - точним скидом з нашої "пташки".
Деталі "самодемілітаризації" під наглядом ЗСУ:
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Кидок-бумеранг: На кадрах видно, як російський солдат в окопі намагається кинути гранату в бік українських позицій. Проте боєприпас вдаряється об бруствер і закочується назад в окоп прямо під ноги окупанту.
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Миттєва карма: Поки окупант намагався усвідомити масштаб своєї помилки, граната здетонувала всередині укріплення.
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Контрольна "добавочка": Оператор дрона батальйону Pentagon, який спостерігав за цією сценою в режимі реального часу, вирішив не залишати загарбнику шансів на роздуми. Одразу після самопідриву зверху прилетів точний скид, який остаточно закрив питання присутності цього окупанта на нашій землі.
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- І що вона тобі казала?
- Звідки я знаю? Я ж говорю - "не слухав".
Я русский, моя кровь от конца, xeй
Я русский, и мне повезло
Граната вернулась всему миру назло...