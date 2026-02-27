Граната, кинута окупантом, вдаряється об бруствер і закочується назад в окоп прямо під ноги росіянину. ВIДЕО

Російські загарбники продовжують демонструвати дива "бойової підготовки", які закінчуються для них трагічно. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону Pentagon 225-го окремого штурмового полку зафіксували епічний провал штурмовика РФ, який перетворився на видовищну самоліквідацію.

Спроба атакувати українські позиції завершилася для росіянина подвійним ударом: спочатку власною гранатою, а за мить - точним скидом з нашої "пташки".

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Деталі "самодемілітаризації" під наглядом ЗСУ:

Кидок-бумеранг: На кадрах видно, як російський солдат в окопі намагається кинути гранату в бік українських позицій. Проте боєприпас вдаряється об бруствер і закочується назад в окоп прямо під ноги окупанту.

Миттєва карма: Поки окупант намагався усвідомити масштаб своєї помилки, граната здетонувала всередині укріплення.

Контрольна "добавочка": Оператор дрона батальйону Pentagon, який спостерігав за цією сценою в режимі реального часу, вирішив не залишати загарбнику шансів на роздуми. Одразу після самопідриву зверху прилетів точний скид, який остаточно закрив питання присутності цього окупанта на нашій землі.

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