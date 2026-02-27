УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11747 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
12 113 13

Граната, кинута окупантом, вдаряється об бруствер і закочується назад в окоп прямо під ноги росіянину. ВIДЕО

Російські загарбники продовжують демонструвати дива "бойової підготовки", які закінчуються для них трагічно. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці батальйону Pentagon 225-го окремого штурмового полку зафіксували епічний провал штурмовика РФ, який перетворився на видовищну самоліквідацію.

Спроба атакувати українські позиції завершилася для росіянина подвійним ударом: спочатку власною гранатою, а за мить - точним скидом з нашої "пташки".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі "самодемілітаризації" під наглядом ЗСУ:

  • Кидок-бумеранг: На кадрах видно, як російський солдат в окопі намагається кинути гранату в бік українських позицій. Проте боєприпас вдаряється об бруствер і закочується назад в окоп прямо під ноги окупанту.

  • Миттєва карма: Поки окупант намагався усвідомити масштаб своєї помилки, граната здетонувала всередині укріплення.

  • Контрольна "добавочка": Оператор дрона батальйону Pentagon, який спостерігав за цією сценою в режимі реального часу, вирішив не залишати загарбнику шансів на роздуми. Одразу після самопідриву зверху прилетів точний скид, який остаточно закрив питання присутності цього окупанта на нашій землі.

Також дивіться: Покатався з вітерцем: політ тіла окупанта після спуску на санчатах у мінне поле. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21189) курйоз (597) знищення (10284) 225-й окремий штурмовий полк (60)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Музичний супровід вдалий - БРАВО.
показати весь коментар
27.02.2026 09:56 Відповісти
+12
Тримай нагородну статуетку , кацапе!!!
показати весь коментар
27.02.2026 10:10 Відповісти
+9
Дарвін вже у дорозі за черговою премією...
показати весь коментар
27.02.2026 09:56 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Музичний супровід вдалий - БРАВО.
показати весь коментар
27.02.2026 09:56 Відповісти
Дарвін вже у дорозі за черговою премією...
показати весь коментар
27.02.2026 09:56 Відповісти
Якщо хтось не знає як виглядають харошіє руесескіє, покажіть їм це відео.
показати весь коментар
27.02.2026 10:07 Відповісти
окупант окопався. Амінь.
показати весь коментар
27.02.2026 10:08 Відповісти
Казала мама - "Слухай розумних людей...".
показати весь коментар
27.02.2026 10:08 Відповісти
- Не слухав я, що мені мати казала...
- І що вона тобі казала?
- Звідки я знаю? Я ж говорю - "не слухав".
показати весь коментар
27.02.2026 12:29 Відповісти
Ну шо сказати?... Молодець... Всі б кацапи так...
показати весь коментар
27.02.2026 10:10 Відповісти
Тримай нагородну статуетку , кацапе!!!
показати весь коментар
27.02.2026 10:10 Відповісти
показати весь коментар
27.02.2026 10:23 Відповісти
Я русский, я иду до конца
Я русский, моя кровь от конца, xeй
Я русский, и мне повезло
Граната вернулась всему миру назло...
показати весь коментар
27.02.2026 10:55 Відповісти
Я ржаль!!!
показати весь коментар
27.02.2026 11:11 Відповісти
А нашу "пташку" - шкода ...
показати весь коментар
27.02.2026 11:41 Відповісти
ПУКАНОЦИД )))
показати весь коментар
28.02.2026 07:22 Відповісти
 
 