Российские захватчики продолжают демонстрировать чудеса "боевой подготовки", которые заканчиваются для них трагически. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона Pentagon 225-го отдельного штурмового полказафиксировали эпический провал штурмовика РФ, который превратился в зрелищную самоликвидацию.

Попытка атаковать украинские позиции завершилась для россиянина двойным ударом: сначала собственной гранатой, а через мгновение - точным сбросом с нашей "птички".

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Детали "самодемилитаризации" под наблюдением ВСУ:

Бросок-бумеранг: На кадрах видно, как российский солдат в окопе пытается бросить гранату в сторону украинских позиций. Однако боеприпас ударяется о бруствер и закатывается обратно в окоп прямо под ноги оккупанта.

Мгновенная карма: Пока оккупант пытался осознать масштаб своей ошибки, граната взорвалась внутри укрепления.

Контрольная "добавка": Оператор дрона батальона Pentagon, который наблюдал за этой сценой в режиме реального времени, решил не оставлять захватчику шансов на раздумья. Сразу после самоподрыва сверху прилетел точный сброс, который окончательно закрыл вопрос присутствия этого оккупанта на нашей земле.

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