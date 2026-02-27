РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11730 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российских оккупантов
12 113 13

Граната, брошенная оккупантом, ударяется о бруствер и закатывается обратно в окоп прямо под ноги россиянину. ВИДЕО

Российские захватчики продолжают демонстрировать чудеса "боевой подготовки", которые заканчиваются для них трагически. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона Pentagon 225-го отдельного штурмового полказафиксировали эпический провал штурмовика РФ, который превратился в зрелищную самоликвидацию.

Попытка атаковать украинские позиции завершилась для россиянина двойным ударом: сначала собственной гранатой, а через мгновение - точным сбросом с нашей "птички".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Детали "самодемилитаризации" под наблюдением ВСУ:

  • Бросок-бумеранг: На кадрах видно, как российский солдат в окопе пытается бросить гранату в сторону украинских позиций. Однако боеприпас ударяется о бруствер и закатывается обратно в окоп прямо под ноги оккупанта.

  • Мгновенная карма: Пока оккупант пытался осознать масштаб своей ошибки, граната взорвалась внутри укрепления.

  • Контрольная "добавка": Оператор дрона батальона Pentagon, который наблюдал за этой сценой в режиме реального времени, решил не оставлять захватчику шансов на раздумья. Сразу после самоподрыва сверху прилетел точный сброс, который окончательно закрыл вопрос присутствия этого оккупанта на нашей земле.

Также смотрите: Прокатился с ветерком: полет тела оккупанта после спуска на санках в минное поле. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22973) курьез (3949) уничтожение (9969) 225-й ОШП (60)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Музичний супровід вдалий - БРАВО.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:56 Ответить
+12
Тримай нагородну статуетку , кацапе!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 10:10 Ответить
+9
Дарвін вже у дорозі за черговою премією...
показать весь комментарий
27.02.2026 09:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Музичний супровід вдалий - БРАВО.
показать весь комментарий
27.02.2026 09:56 Ответить
Дарвін вже у дорозі за черговою премією...
показать весь комментарий
27.02.2026 09:56 Ответить
Якщо хтось не знає як виглядають харошіє руесескіє, покажіть їм це відео.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:07 Ответить
окупант окопався. Амінь.
показать весь комментарий
27.02.2026 10:08 Ответить
Казала мама - "Слухай розумних людей...".
показать весь комментарий
27.02.2026 10:08 Ответить
- Не слухав я, що мені мати казала...
- І що вона тобі казала?
- Звідки я знаю? Я ж говорю - "не слухав".
показать весь комментарий
27.02.2026 12:29 Ответить
Ну шо сказати?... Молодець... Всі б кацапи так...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:10 Ответить
Тримай нагородну статуетку , кацапе!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 10:10 Ответить
показать весь комментарий
27.02.2026 10:23 Ответить
Я русский, я иду до конца
Я русский, моя кровь от конца, xeй
Я русский, и мне повезло
Граната вернулась всему миру назло...
показать весь комментарий
27.02.2026 10:55 Ответить
Я ржаль!!!
показать весь комментарий
27.02.2026 11:11 Ответить
А нашу "пташку" - шкода ...
показать весь комментарий
27.02.2026 11:41 Ответить
ПУКАНОЦИД )))
показать весь комментарий
28.02.2026 07:22 Ответить
 
 