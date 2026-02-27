Граната, брошенная оккупантом, ударяется о бруствер и закатывается обратно в окоп прямо под ноги россиянину. ВИДЕО
Российские захватчики продолжают демонстрировать чудеса "боевой подготовки", которые заканчиваются для них трагически. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы батальона Pentagon 225-го отдельного штурмового полказафиксировали эпический провал штурмовика РФ, который превратился в зрелищную самоликвидацию.
Попытка атаковать украинские позиции завершилась для россиянина двойным ударом: сначала собственной гранатой, а через мгновение - точным сбросом с нашей "птички".
Детали "самодемилитаризации" под наблюдением ВСУ:
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Бросок-бумеранг: На кадрах видно, как российский солдат в окопе пытается бросить гранату в сторону украинских позиций. Однако боеприпас ударяется о бруствер и закатывается обратно в окоп прямо под ноги оккупанта.
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Мгновенная карма: Пока оккупант пытался осознать масштаб своей ошибки, граната взорвалась внутри укрепления.
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Контрольная "добавка": Оператор дрона батальона Pentagon, который наблюдал за этой сценой в режиме реального времени, решил не оставлять захватчику шансов на раздумья. Сразу после самоподрыва сверху прилетел точный сброс, который окончательно закрыл вопрос присутствия этого оккупанта на нашей земле.
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- І що вона тобі казала?
- Звідки я знаю? Я ж говорю - "не слухав".
Я русский, моя кровь от конца, xeй
Я русский, и мне повезло
Граната вернулась всему миру назло...