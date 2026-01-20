Прокатился с ветерком: полет тела оккупанта после спуска на санках в минное поле

На фронте продолжают появляться кадры, демонстрирующие не только боевую работу ВСУ, но и поразительную "изобретательность" российских оккупантов, которая часто оборачивается для них фатальными последствиями. Очередное видео зафиксировало именно такой эпизод с самоликвидацией захватчика.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах видно, как российский военный, игнорируя любые правила безопасности, решил воспользоваться импровизированными санями. Он спускался по узкой тропинке с холма посреди перелеска, очевидно, пытаясь развлечься.

Роковой финал "развлечения":

Оккупант выехал с тропы, потеряв контроль или просто не заметив опасности.

Сразу после этого раздался мощный взрыв - захватчик наткнулся на мину.

Силой взрывной волны тело оккупанта отбросило на несколько метров назад, по той же тропе, по которой он только что спускался.

