Покатався з вітерцем: політ тіла окупанта після спуску на санчатах у мінне поле

На фронті продовжують з'являтися кадри, що демонструють не лише бойову роботу ЗСУ, а й вражаючу "винахідливість" російських окупантів, яка часто обертається для них фатальними наслідками. Чергове відео зафіксувало саме такий епізод із самоліквідацією загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як російський військовий, ігноруючи будь-які правила безпеки, вирішив скористатися імпровізованими санчатами. Він спускався вузькою стежкою з пагорба посеред переліску, очевидно, намагаючись розважитися.

Фатальний фінал "розваги":

  • Окупант виїхав зі стежки, втративши контроль або просто не помітивши небезпеки.

  • Миттєво після цього пролунав потужний вибух - загарбник натрапив на міну.

  • Силою вибухової хвилі тіло окупанта відкинуло на кілька метрів назад, по тій самій стежці, з якої він тільки що спускався.

Топ коментарі
+22
На санчатах мчить кацап
І від щастя рже ...
За хвилинку вже назад
І без фаберже
20.01.2026 12:26 Відповісти
+14
Назад поїде на голой джіпє.
20.01.2026 12:13 Відповісти
+11
Так здох, чи тільки дефабержирований?
20.01.2026 12:18 Відповісти
Якщо виживе, то одна надія, що розмножуватись не зможе. Стерилізація в дії
20.01.2026 16:22 Відповісти
Пригожин, його уже давно чекає з кувалдою!!
20.01.2026 12:13 Відповісти
Міна/нагорода/ знайшла свого "героя"
20.01.2026 12:17 Відповісти
ледь вимовив((
20.01.2026 12:19 Відповісти
кореєць наче
20.01.2026 18:01 Відповісти
Та там хана хребту... Якщо виживе, то все одно хребет зламаний. Така собі імпровізована авіакатапульта...
20.01.2026 14:40 Відповісти
Ну без педалів так точно! Тепер його так і возитимуть на санчатах чи в кориті, він вже туди вміщується
20.01.2026 16:07 Відповісти
Тепер буде постійно на спец візку кататись
20.01.2026 12:21 Відповісти
Кацапи- генетичні ідіоти.
20.01.2026 12:36 Відповісти
міна ліца була здивована..
20.01.2026 12:53 Відповісти
Противосссаночная мина - ********* больше не чем будет это делать!
20.01.2026 13:05 Відповісти
Вибух згенерований ШІ
20.01.2026 13:09 Відповісти
20.01.2026 13:34 Відповісти
хароші санчата , українські ....
20.01.2026 15:22 Відповісти
З зворотнім прискорювачєм.
20.01.2026 16:33 Відповісти
Еще один вежливый кацап. Все кацапы в Украине должны превратиться в вежливый груз-200.
20.01.2026 17:17 Відповісти
Автор відео каже, що це кореєц. Він живий, тільки обісрався. Санчата наїхали на лепесток та корейця відкинуло вибуховой хвилєй - тільки сильно налякало.
20.01.2026 17:26 Відповісти
один мінує, другий перевіряє чи працює!
20.01.2026 20:45 Відповісти
 
 