Покатався з вітерцем: політ тіла окупанта після спуску на санчатах у мінне поле

На фронті продовжують з'являтися кадри, що демонструють не лише бойову роботу ЗСУ, а й вражаючу "винахідливість" російських окупантів, яка часто обертається для них фатальними наслідками. Чергове відео зафіксувало саме такий епізод із самоліквідацією загарбника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на кадрах видно, як російський військовий, ігноруючи будь-які правила безпеки, вирішив скористатися імпровізованими санчатами. Він спускався вузькою стежкою з пагорба посеред переліску, очевидно, намагаючись розважитися.

Фатальний фінал "розваги":

Окупант виїхав зі стежки, втративши контроль або просто не помітивши небезпеки.

Миттєво після цього пролунав потужний вибух - загарбник натрапив на міну.

Силою вибухової хвилі тіло окупанта відкинуло на кілька метрів назад, по тій самій стежці, з якої він тільки що спускався.

