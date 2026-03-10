Украинский дрон горит и взрывается после того, как оккупант затягивает его в свое укрытие. ВИДЕО
В сети появились кадры объективного контроля, на которых зафиксированы крайне опасные действия российского военнослужащего, приведшие к его ликвидации. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант пытался убрать неисправный украинский FPV-дрон, который застрял на входе в его позицию, однако допустил фатальную ошибку.
Детали инцидента
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Обнаружение угрозы: Бойцы Сил обороны осуществили атаку FPV-дроном на позицию противника, однако боеприпас, закрепленный на беспилотнике, по каким-то причинам не взорвался.
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Опасные действия: Российский военный, заметив аппарат на входе в блиндаж, решил его разграбить. Он затащил дрон непосредственно внутрь своего укрытия.
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Финал: На видео видно, что через считанные секунды после переноса внутрь дрон начал гореть, после чего произошла детонация боевой части. Взрыв произошел в замкнутом пространстве блиндажа, что сделало выживание оккупанта невозможным.
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Не підказуйте їм. Хай бавляться.
Ефект був такий саме.)