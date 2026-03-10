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Украинский дрон горит и взрывается после того, как оккупант затягивает его в свое укрытие. ВИДЕО

В сети появились кадры объективного контроля, на которых зафиксированы крайне опасные действия российского военнослужащего, приведшие к его ликвидации. Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупант пытался убрать неисправный украинский FPV-дрон, который застрял на входе в его позицию, однако допустил фатальную ошибку.

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Детали инцидента

  • Обнаружение угрозы: Бойцы Сил обороны осуществили атаку FPV-дроном на позицию противника, однако боеприпас, закрепленный на беспилотнике, по каким-то причинам не взорвался.

  • Опасные действия: Российский военный, заметив аппарат на входе в блиндаж, решил его разграбить. Он затащил дрон непосредственно внутрь своего укрытия.

  • Финал: На видео видно, что через считанные секунды после переноса внутрь дрон начал гореть, после чего произошла детонация боевой части. Взрыв произошел в замкнутом пространстве блиндажа, что сделало выживание оккупанта невозможным.

Смотрите: Российский зенитный дрон случайно сбил собственную "Молнию" с двумя FPV на борту. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23065) взрыв (6928) курьез (3951) дроны (7376)
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Топ комментарии
+7
Може він думав, що це стіральна машинка або унітаз?....
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10.03.2026 09:39 Ответить
+5
А чому дрон несправний? Дуже,навіть,справний!
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10.03.2026 10:00 Ответить
+4
Згадав старий радянський анекдот :

- Так, вот ты какой, северный олень? ))
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10.03.2026 09:41 Ответить
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10.03.2026 09:35 Ответить
Може він думав, що це стіральна машинка або унітаз?....
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10.03.2026 09:39 Ответить
Згадав старий радянський анекдот :

- Так, вот ты какой, северный олень? ))
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10.03.2026 09:41 Ответить
Ну тут все більш банально. Походу дрон, як у мультику вініпух, "застрял". І ви помітили, дрон вихований, не вибухнув на порозі. Тільки після того як йому допоміг казлорилий андрофаг зайти в приміщення, привітався "па братскі"
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10.03.2026 09:50 Ответить
Детям играться с огнем запрещено
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10.03.2026 09:53 Ответить

Не підказуйте їм. Хай бавляться.
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10.03.2026 10:14 Ответить
Прибарахлился.
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10.03.2026 09:54 Ответить
А чому дрон несправний? Дуже,навіть,справний!
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10.03.2026 10:00 Ответить
"В хозяйствє прігоділся!"
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10.03.2026 10:13 Ответить
Як раніше казали, що сам погибає, але і товаришів з собою прихопи
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10.03.2026 11:09 Ответить
кацапи жадібіні та ще й тупі.
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10.03.2026 11:38 Ответить
Колись відпочиваву одеській області і бачив як діти підапалювали й кидали на павутиння оці маленькі пітарди, а павук вискакував із нори, хапав і тікав з нею назад у нору...
Ефект був такий саме.)
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10.03.2026 11:46 Ответить
Hello, surprise!
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10.03.2026 11:51 Ответить
Може там ще й поплічники були, але того вже не дізнаємось )
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30.03.2026 15:30 Ответить
 
 