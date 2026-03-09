Кремлівський пропагандист Панкін про війну в Україні: "Когда это уже кончится? Уже есть, мягко говоря, усталость". ВIДЕО

У російському інформаційному просторі спостерігаються ознаки втоми від затяжної війни. Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час одного з прямих ефірів пропагандист Іван Панкін відкрито поставив під сумнів доцільність невизначених термінів "спеціальної військової операції" та зажадав конкретики від російського керівництва.

Дивіться: Пропагандисту Попову не сподобалися рожеві футболки із написом "Kill rusnya" від дизайнери із Естонії: "Это же расчеловечивание русских. Это чудовищно!". ВIДЕО

Панкін, який раніше висвітлював бойові дії в Куп'янську, відкрито заявив про настрої серед прихильників війни: "Когда это уже кончится? Уже есть, мягко говоря, усталость".

Читайте: Кремль про переговори з Україною: "Росія не досягла всіх цілей у війні"