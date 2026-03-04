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Новини Відео Державна зрада
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Зрадниця Повалій мріє про окупацію України: "Там арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский". ВIДЕО

Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" та співачка-запроданка Таїсія Повалій, яка підтримала російську агресію, видала чергову порцію пропагандистських кліше. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у інтерв’ю одному з кремлівських ресурсів вона відкрито закликала до окупації Києва та знищення української державності.

Зрадниця, яка зараз переховується в Москві, не приховує, що її "патріотизм" має цілком меркантильне підґрунтя - вона хоче повернути майно, на яке українська влада наклала арешт.

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"Мала Росія" та "російський Київ": цитати зрадниці

  • Про долю України: Повалій сумнівається у збереженні незалежності держави, заявляючи:

"Киев, я не знаю, будет ли Украина. Киев. Но я хочу очень, потому что там арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский".

  • Про імперські міфи: Запроданка використала заїжджені тези про "триєдину русь", назвавши Україну "Малою Росією", а Білорусь - "Білою Росією". На її думку, "добро восторжествує" лише тоді, коли ці території будуть поглинуті Росією.

"Я что хочу сказать? Для меня важна одно в жизни еще. Как я чувствую внутри моя миссия? Это созидание и воссоединение славянских народов. Почему? Я вообще считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в семью нашу вернутся все сестры – Малая Россия, Белая Россия, слава богу, с нами, и Великая Россия, тогда восторжествует на всю нашу планету добро. Оно восторжествует, потому что сейчас все же очень много зла".

  • Про "місію": Свою підтримку вбивств українців Повалій цинічно називає "місією творення та возз'єднання слов'янських народів".

Також дивіться: Три киянки співали "Я люблю тебя, Москва" та хизувались контентом у соцмережах, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Юридичний аспект

Нагадаємо, що Таїсія Повалій є фігуранткою кримінальних проваджень в Україні. У 2024 році СБУ повідомила їй про підозру за трьома статтями, включаючи колабораційну діяльність та виправдовування збройної агресії РФ. На її майно - елітну нерухомість, автівки та права на пісні - накладено арешт.

Дивіться: Пропагандисту Попову не сподобалися рожеві футболки із написом "Kill rusnya" від дизайнери із Естонії: "Это же расчеловечивание русских. Это чудовищно!". ВIДЕО


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музика (529) пропаганда (2926) росія (70371) Повалій Таїсія (35)
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Топ коментарі
+69
Навіщо це лайно тут?
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04.03.2026 15:36 Відповісти
+38
Краще запитати: чому це лайно ще патякає? Нема кулі як для киви? Давно вже пора на комусь продемонструвати, що вони не є недоторканими: кого більше не жалко Лорачку чи Повалійку?
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04.03.2026 15:39 Відповісти
+32
Нормальних слів не лишилося, в мене на думці про неї самі матюки.
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04.03.2026 15:37 Відповісти
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Навіщо це лайно тут?
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04.03.2026 15:36 Відповісти
Краще запитати: чому це лайно ще патякає? Нема кулі як для киви? Давно вже пора на комусь продемонструвати, що вони не є недоторканими: кого більше не жалко Лорачку чи Повалійку?
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04.03.2026 15:39 Відповісти
Повалій - дешева і продажна шльондра ,
якій не місце в Украіні , а місце у Кабиздоха !!
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04.03.2026 16:25 Відповісти
До неї ставлення повинно бути як до того відомого "Невловимого Джо"
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04.03.2026 16:30 Відповісти
Найгірша кара для неї - забуття.
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04.03.2026 19:52 Відповісти
Для артистки - звісно найгірша, але немає зброї, щоб стріляла забуттям. А до глибокої старості їй ще далеко.
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04.03.2026 20:00 Відповісти
Бойкотувати в змі будь яку згадку. Особисто я уже не пам'ятаю, що співали Лорак і Повалій.
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05.03.2026 08:14 Відповісти
Нормальних слів не лишилося, в мене на думці про неї самі матюки.
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04.03.2026 15:37 Відповісти
.... народна артистка України((((((((((((((
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04.03.2026 15:37 Відповісти
В 24-му позбавили такого звання.
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04.03.2026 15:44 Відповісти
Ну так хай бере автомат і іде робити його рузьким, чого тільки язиком молоти?
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04.03.2026 15:39 Відповісти
Хвора баба..
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04.03.2026 15:40 Відповісти
Сровняйте её дом с землёй, и нема причин. За домик, курва, беспокоится.
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04.03.2026 15:40 Відповісти
ця видра родом з села Шамраївка Київської обл, оце таке смердюче лайно інколи виростає на нашій благодатній землі. жаль, що ніяка гадюка в дитинстві не вкусила, але ще не вечір
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04.03.2026 15:40 Відповісти
Самка Ліхути й*бнулася...
Але це не захистить їх від fpv в пику ...
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04.03.2026 15:41 Відповісти
ЇЇ треба повісити на Торговій площі в Білій Церкві
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04.03.2026 15:41 Відповісти
Її треба повісити в шафі, шоб воно моль відлякувіло...
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04.03.2026 15:58 Відповісти
Цю паскуду давно треба відправити на концерт кобзона ,ти погань проклята українським народом навіки.
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04.03.2026 15:41 Відповісти
кончена... взагалі то зрадники це недоістоти..черговий ротяка гебельсівщтнт пдрів курвославних
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04.03.2026 15:42 Відповісти
Київ може забезпечити їй місце-для урночки після крематорію байкового кладовища, думаю кияни дозволили би.
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04.03.2026 15:42 Відповісти
Навіщо нам це гімно?
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04.03.2026 17:19 Відповісти
от і все шо треба знати про руснявих жінок...все розрушити ,всіх вбити ,але хочуть мати свій дом ,в Україні !!! Повалій Потвора !!! ...
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04.03.2026 15:47 Відповісти
Она вообще то не руснявая ,а украинского походження как и лорак и выросла здесь
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04.03.2026 15:51 Відповісти
вона та, за яку себе тримає ...менталітет це серьозна річ...
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04.03.2026 16:01 Відповісти
Ботокс донищив залишки її мозку...
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04.03.2026 15:47 Відповісти
Так хай приїде і захопить🤗
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04.03.2026 15:53 Відповісти
Якщо за справу цієї ла худри візьметься адвокат єрмак,то Україна буде платить цій х войді компенсацію
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04.03.2026 15:55 Відповісти
Нафталінове чучєло...
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04.03.2026 15:57 Відповісти
Терміново викликайте для неї самокат!
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04.03.2026 15:58 Відповісти
ЕлектроФалоімітатор з пластитом
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04.03.2026 16:02 Відповісти
От ***** тупая, твой дом тюрьма...
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04.03.2026 16:02 Відповісти
Надішліть їй вже самокат.
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04.03.2026 16:03 Відповісти
Боже, яке кончене
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04.03.2026 16:08 Відповісти
Її дім буде на москвостанському кладовищі, коли вона буде знищена разом з рештою кацапів і диктатором *****!
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04.03.2026 16:11 Відповісти
просто **** и писать о ней не обязательно
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04.03.2026 16:23 Відповісти
Ну а що? Хай говоре. Наговорить собi на лiквiдацiю. А то щось забули про неi.
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04.03.2026 16:23 Відповісти
А скільки ще цього лайна сидить в Україні ...
Я взагалі іноді не розумію як Україна встояла це Божа поміч не інакше
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04.03.2026 16:24 Відповісти
нужно ее отправить н, чтобы спела портнову и киве
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04.03.2026 16:24 Відповісти
Она сошла с ума...
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04.03.2026 16:29 Відповісти
В неї його й не було
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04.03.2026 17:20 Відповісти
на цю тварюку і магазіна не шкода.
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04.03.2026 16:35 Відповісти
Вона стала схожа на зашморгану шлюху. Це жах. Уявляю її розпач коли вона дивиться на себе в дзеркало, стара, зачовгана, нелюбима та ще й вихолощена з середини. 🙊🙈🙉💩
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04.03.2026 16:39 Відповісти
а як ще згадає, шо її чучма дрючив на диванчику, у якому був диктофон, то ще й певно ригає
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04.03.2026 17:11 Відповісти
Господи, яке ж воно огидне! 🤢🤮
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04.03.2026 16:41 Відповісти
шмара
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04.03.2026 16:41 Відповісти
Воссоєдінітєлі бурятскіх і ерзянских народов
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04.03.2026 16:42 Відповісти
Уберіть це гівно,воно смердить неймовірно.
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04.03.2026 16:45 Відповісти
Співати - вже не може, в ось,щось гавкати ще може...
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04.03.2026 16:46 Відповісти
Хоче попасти в дер Дупу. В гімні тепліше.
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04.03.2026 16:50 Відповісти
Ще раз подивилась. Вона, я так бачу, в середину вже ботокс не вливає, а почала носити маску з дешевої гуми. Мабуть з тієї, що клізми роблять, бо сил розтягнути цю маску витрачає забагато. Добре, що ця клізмена гума замість.обличчя хоч сама стягується. Реально здається, що ось ось очі випадуть в неї😯
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04.03.2026 16:49 Відповісти
Треба щось зробити з її «домом» щоб це лайно більше не тягнуло сюди.
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04.03.2026 16:50 Відповісти
АРМА повинно все її майно продать з торгів,гроші в бюджет.І не буде у неї тут нічого.Але багато нюансів.Був такий ригіанал Олійник з Черкас.Давно втік до кацапів.Його маєток на Дніпрі в сусідньому селі.Там оформлено на якихось родичів.Арештований,а продать не можуть.
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04.03.2026 17:06 Відповісти
Ротару в Києві.
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04.03.2026 19:55 Відповісти
Лобода теж.
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04.03.2026 19:56 Відповісти
лобода в дубаях . там якісний сілікон вставляють
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05.03.2026 07:55 Відповісти
Пора цій Продажній падалі "подарить" дрон чи самокат-хай передає привіт здохлій потворі ківи Зрадникам Тільки Смерть
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04.03.2026 16:58 Відповісти
Вона ніколи не давала інтерв"ю,бо тільки починала говорити щось від себе ставало видно,яка вона непроходимо тупа...
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04.03.2026 17:08 Відповісти
Повалійка на старості років знову трохи уваги захотіла
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04.03.2026 17:11 Відповісти
Може той будинок випадково згоріти має?
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04.03.2026 17:26 Відповісти
навіть нема коментарів стосовно контексту, вона ідіотка і зрадниця. Питання одне - чому вона слова зв'язати докупи не може? вона буха? це обов'язково - бути бухим, коли ти на кацапському телебаченні?
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04.03.2026 17:32 Відповісти
Претензії до ліхути,хай він тобі будує в ростові, він резиновий.Можна ще на московському болоті,всім упирям місця досить буде.Лєший всім зрадникам надасть.
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04.03.2026 17:35 Відповісти
ТП
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04.03.2026 17:45 Відповісти
Душевнобольная какая-то, что это за тело?
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04.03.2026 17:46 Відповісти
Вона вже зрозуміла де вона і з ким, і як треба відпрацьовувати . І буде завжди хохлушка нижчого сорту
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04.03.2026 17:46 Відповісти
Для чого надають трибуну подібним... путанам?
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04.03.2026 17:47 Відповісти
чума їб*ча
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04.03.2026 17:58 Відповісти
Народная артістка рєспублікі інгушетія !
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04.03.2026 18:45 Відповісти
На кой эту суку здесь показывают?! Фу, чуть не стошнило!
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04.03.2026 18:49 Відповісти
стара корова 🐮 мукає щось там, та вже нічого не намукає
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04.03.2026 18:49 Відповісти
З грунтовими водами дійде !
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04.03.2026 19:11 Відповісти
Снесите тот дом чтоб она так не переживала
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04.03.2026 19:30 Відповісти
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04.03.2026 20:05 Відповісти
яка вона тупа і не освідчена це просто жах .
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04.03.2026 19:31 Відповісти
Баба Яга вийшла в ефір і воссоєдєніла свій поганий рот з кацапським прутнем.
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04.03.2026 20:06 Відповісти
Тупа пи#зда....вона по ходу з кукухою не дружить від слова зовсім😂😂😂😂😂
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04.03.2026 20:31 Відповісти
Народная артістка Інгушетії.
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04.03.2026 21:09 Відповісти
Старечий маразм
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04.03.2026 21:46 Відповісти
Зраду вимірювати в поваліях...Зрада + громадянство = 1 повалій ., просто зрада без громадянства =0.5 повалій....
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05.03.2026 09:21 Відповісти
Велкам ту Україна, ****! Приїдь, ми тебе в асфальт закатаємо
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05.03.2026 18:33 Відповісти
У моєї бабці колись була корова. Одне лице с цією повалійшою. Навіть лице корови було кращим, ніж ця морда, яка як лопатою прибита
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26.05.2026 09:56 Відповісти
мерзкая, тупая *****
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26.05.2026 14:26 Відповісти
 
 