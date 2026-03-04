Зрадниця Повалій мріє про окупацію України: "Там арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский". ВIДЕО
Колишня народна депутатка від "Партії регіонів" та співачка-запроданка Таїсія Повалій, яка підтримала російську агресію, видала чергову порцію пропагандистських кліше. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у інтерв’ю одному з кремлівських ресурсів вона відкрито закликала до окупації Києва та знищення української державності.
Зрадниця, яка зараз переховується в Москві, не приховує, що її "патріотизм" має цілком меркантильне підґрунтя - вона хоче повернути майно, на яке українська влада наклала арешт.
"Мала Росія" та "російський Київ": цитати зрадниці
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Про долю України: Повалій сумнівається у збереженні незалежності держави, заявляючи:
"Киев, я не знаю, будет ли Украина. Киев. Но я хочу очень, потому что там арестованный мой дом. Мне очень надо, чтобы Киев был наш, русский".
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Про імперські міфи: Запроданка використала заїжджені тези про "триєдину русь", назвавши Україну "Малою Росією", а Білорусь - "Білою Росією". На її думку, "добро восторжествує" лише тоді, коли ці території будуть поглинуті Росією.
"Я что хочу сказать? Для меня важна одно в жизни еще. Как я чувствую внутри моя миссия? Это созидание и воссоединение славянских народов. Почему? Я вообще считаю, что основа славянских людей – это доброта. Когда мы воссоединимся, когда в семью нашу вернутся все сестры – Малая Россия, Белая Россия, слава богу, с нами, и Великая Россия, тогда восторжествует на всю нашу планету добро. Оно восторжествует, потому что сейчас все же очень много зла".
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Про "місію": Свою підтримку вбивств українців Повалій цинічно називає "місією творення та возз'єднання слов'янських народів".
Юридичний аспект
Нагадаємо, що Таїсія Повалій є фігуранткою кримінальних проваджень в Україні. У 2024 році СБУ повідомила їй про підозру за трьома статтями, включаючи колабораційну діяльність та виправдовування збройної агресії РФ. На її майно - елітну нерухомість, автівки та права на пісні - накладено арешт.
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якій не місце в Украіні , а місце у Кабиздоха !!
Але це не захистить їх від fpv в пику ...
Я взагалі іноді не розумію як Україна встояла це Божа поміч не інакше