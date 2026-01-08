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Новини Відео Заборона російської музики в Україні
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Три киянки співали "Я люблю тебя, Москва" та хизувались контентом у соцмережах, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності трьох дівчат, які їздили автомобілем, слухали російські пісні та підспівували ворожим виконавцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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Поліціянти не вказали, які саме пісні співали дівчата, але напередодні у мережі поширили відео, на яких схожі на них громадянки слухали та співали пісні "Матушка" і "Moscow Never Sleeps". Перша містить рядок "Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", а друга — "Я люблю тебя, Москва".

Реакція поліції

Так, під час моніторингу соцмереж в одному з телеграм каналів правоохоронці виявили низку відеороликів, на яких троє дівчат їздили на автомобілі по столиці, слухаючи провокативну російську музику та підспівували ворожим виконавцям.

  • Правоохоронці встановили, що авторкою відеоконтенту є 21-річна дівчина, а іншим двом учасницям – 22 та 24 роки. Всі вони мешканки Києва.

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Із дівчатами зараз спілкується СБУ

Поліцейські склали відносно правопорушниць адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Наразі із ними спілкуються співробітники СБУ.

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Поліція Києва притягнула до відповідальності трьох шанувальниць російської музики

Поліція Києва притягнула до відповідальності трьох шанувальниць російської музики
Поліція Києва притягнула до відповідальності трьох шанувальниць російської музики
Поліція Києва притягнула до відповідальності трьох шанувальниць російської музики

Автор: 

Київ (21160) музика (531) Нацполіція (15858) російська мова (360)
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Топ коментарі
+37
Біомусор,напевно коханки слуг зелі
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08.01.2026 17:26 Відповісти
+22
Відправити цих гуппі за лінію фронту. Хай кацапам поспівають.
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08.01.2026 17:26 Відповісти
+21
Кацапе, такі дєвкі наводять ракети на наші міста!
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08.01.2026 17:30 Відповісти

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