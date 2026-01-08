Три киянки співали "Я люблю тебя, Москва" та хизувались контентом у соцмережах, - поліція. ВІДЕО+ФОТО

Столичні правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності трьох дівчат, які їздили автомобілем, слухали російські пісні та підспівували ворожим виконавцям.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

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Поліціянти не вказали, які саме пісні співали дівчата, але напередодні у мережі поширили відео, на яких схожі на них громадянки слухали та співали пісні "Матушка" і "Moscow Never Sleeps". Перша містить рядок "Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", а друга — "Я люблю тебя, Москва".

Реакція поліції

Так, під час моніторингу соцмереж в одному з телеграм каналів правоохоронці виявили низку відеороликів, на яких троє дівчат їздили на автомобілі по столиці, слухаючи провокативну російську музику та підспівували ворожим виконавцям.

Правоохоронці встановили, що авторкою відеоконтенту є 21-річна дівчина, а іншим двом учасницям – 22 та 24 роки. Всі вони мешканки Києва.

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Із дівчатами зараз спілкується СБУ

Поліцейські склали відносно правопорушниць адміністративні протоколи за статтею 173 КУпАП – дрібне хуліганство. Наразі із ними спілкуються співробітники СБУ.

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