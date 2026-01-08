Три киевлянки пели "Я люблю тебя, Москва" и хвастались контентом в соцсетях, - полиция. ВИДЕО+ФОТО
Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности трех девушек, которые ездили на автомобиле, слушали российские песни и подпевали вражеским исполнителям.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Полицейские не указали, какие именно песни пели девушки, но накануне в сети распространили видео, на которых похожие на них гражданки слушали и пели песни "Матушка" и "Moscow Never Sleeps". Первая содержит строку "Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", а вторая — "Я люблю тебя, Москва".
Реакция полиции
Так, во время мониторинга соцсетей в одном из телеграм-каналов правоохранители обнаружили ряд видеороликов, на которых три девушки ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную русскую музыку и подпевая враждебным исполнителям.
- Правоохранители установили, что автором видеоконтента является 21-летняя девушка, а двум другим участницам – 22 и 24 года. Все они - жительницы Киева.
С девушками сейчас общается СБУ
Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. В данное время с ними общаются сотрудники СБУ.
тут роботи не початий край, а мєнти йому підозру!!!
як таких курв земля носить в нашій краіні 😡
Отже ці шльондри , і подібні їм , можна сказати - працюють на кацапську пропаганду , або підігрують їй . І тому - штрафів тут замало .
да ні, нема в их мізків, хто з символікою спартака лізе в сектор вболівальників динамо.
це силіконoвi москoвки з ТікТоку , викинути їх дo **********
А так , то це звичайний київський ескорт повій яких віз водій/охоронець по місту .
І на заключення : ******* , ******* і ще раз ******* , як заповідав Степан Андрійович ....