Три киевлянки пели "Я люблю тебя, Москва" и хвастались контентом в соцсетях, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности трех девушек, которые ездили на автомобиле, слушали российские песни и подпевали вражеским исполнителям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Полицейские не указали, какие именно песни пели девушки, но накануне в сети распространили видео, на которых похожие на них гражданки слушали и пели песни "Матушка" и "Moscow Never Sleeps". Первая содержит строку "Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", а вторая — "Я люблю тебя, Москва".

Реакция полиции

Так, во время мониторинга соцсетей в одном из телеграм-каналов правоохранители обнаружили ряд видеороликов, на которых три девушки ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную русскую музыку и подпевая враждебным исполнителям.

Правоохранители установили, что автором видеоконтента является 21-летняя девушка, а двум другим участницам – 22 и 24 года. Все они - жительницы Киева.

С девушками сейчас общается СБУ

Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. В данное время с ними общаются сотрудники СБУ.

