РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9715 посетителей онлайн
Новости Видео Запрет российской музыки в Украине
21 557 189

Три киевлянки пели "Я люблю тебя, Москва" и хвастались контентом в соцсетях, - полиция. ВИДЕО+ФОТО

Столичные правоохранители привлекли к административной ответственности трех девушек, которые ездили на автомобиле, слушали российские песни и подпевали вражеским исполнителям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Полицейские не указали, какие именно песни пели девушки, но накануне в сети распространили видео, на которых похожие на них гражданки слушали и пели песни "Матушка" и "Moscow Never Sleeps". Первая содержит строку "Для меня — Святая Русь, для других — занозонька", а вторая — "Я люблю тебя, Москва".

Реакция полиции

Так, во время мониторинга соцсетей в одном из телеграм-каналов правоохранители обнаружили ряд видеороликов, на которых три девушки ездили на автомобиле по столице, слушая провокационную русскую музыку и подпевая враждебным исполнителям.

  • Правоохранители установили, что автором видеоконтента является 21-летняя девушка, а двум другим участницам – 22 и 24 года. Все они - жительницы Киева.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчина разгромил бар на Франковщине после отказа включить русскую музыку — ему вынесли приговор

С девушками сейчас общается СБУ

Полицейские составили в отношении правонарушительниц административные протоколы по статье 173 КУоАП – мелкое хулиганство. В данное время с ними общаются сотрудники СБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве хотели устроить концерт с русскоязычным рэпом. После реакции КМВА его отменили

Полиция Киева привлекла к ответственности трех поклонниц русской музыки

Полиция Киева привлекла к ответственности трех поклонниц русской музыки
Полиция Киева привлекла к ответственности трех поклонниц русской музыки
Полиция Киева привлекла к ответственности трех поклонниц русской музыки

Автор: 

Киев (26533) музыка (823) Нацполиция (17034) русский язык (618)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
Біомусор,напевно коханки слуг зелі
показать весь комментарий
08.01.2026 17:26 Ответить
+22
Відправити цих гуппі за лінію фронту. Хай кацапам поспівають.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:26 Ответить
+21
Кацапе, такі дєвкі наводять ракети на наші міста!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Що-о-о-о!?
показать весь комментарий
08.01.2026 17:38 Ответить
от, де той хірург, що розуміється на губатих жабах?
тут роботи не початий край, а мєнти йому підозру!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 17:40 Ответить
може вони хочуть до московій ...там поспівати про закоханність до тюрми народів , дівчатка може виконали публічне завдання московського куратора ...тепер будуть герої ...ід* отки !!!!....
показать весь комментарий
08.01.2026 17:41 Ответить
не хотят они в московию - от хачей по ***** получать, они просто ТП
показать весь комментарий
08.01.2026 17:44 Ответить
В учебку их на неделю, по кругу отбывать наказание. Что б бусифицированным не так грустно было. А там, глядишь, может меньше сзч будет.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:42 Ответить
тогда будут очередь в бригады.в 93?-Я,в 225-Я))))
показать весь комментарий
08.01.2026 17:58 Ответить
Да, достойная тема) Вы, заставите их написать собственноручно объяснительную ( на любом языке которым они владеют), день можно будет на ЦН обсуждать)
показать весь комментарий
08.01.2026 17:43 Ответить
владеют языком миньета,досконально)))))это универсальня мова,даже вышивата подтвердит цензоровская)
показать весь комментарий
08.01.2026 17:53 Ответить
Так і ти сруязике владєєшь язиком так само як вони
показать весь комментарий
08.01.2026 18:53 Ответить
Не змусили , а ввічливо попросили ! При чому - це лайно навіть не удосужилась з ліжка піднятися -
показать весь комментарий
08.01.2026 18:01 Ответить
Она протокол подписала закарлючкой). А так, было сразу видно уровень образования и интеллекта.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:03 Ответить
Отходняки в неї - хіба не зрозуміло ? Он і етикетка від боржомі поруч ....
показать весь комментарий
08.01.2026 18:19 Ответить
ЗАбАльЄлА рьЄЗкА?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:36 Ответить
Пішла на лікарняний перша порада адвокати аби у відділок не потягли
показать весь комментарий
08.01.2026 20:36 Ответить
читаєш коментарі сруязиких і розумієш скільки лайна в цих узькамірцев бидлячих
показать весь комментарий
08.01.2026 18:55 Ответить
во у мусоров работа, смотреть тик ток, приехать адмнипротоколом впаять штраф, потрясти папиков на бабки. И дальше жировать в тылу. Не жизнь, а сказка еще и за мои же бабки, изжливенцы проклятые, пацаны там без ног без рук эти сидят тик токи смотрят в Киеве уже мусоров больше чем гражданских, охренеть просто, сюр просто какой-то
показать весь комментарий
08.01.2026 17:43 Ответить
Правильна робота. Тилову вату треба випалювати.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:24 Ответить
и это на четвертом году ВОЙНЫ !!!((( отправьте их бурятам ,пускай рот им порвут своими ххххми !!! я не представляю себе в 45 чтоб кто то пел про любовь к Берлину !!! говорил и говорю : так страну не защищают !!! просьо поубивпют патриотов , а те кто останется подпишут ЛЮБУЮ хххххню !!! к этому дело идет (((! арестовали их что ??? хоть жопы им порвите , что ли !!!(((
показать весь комментарий
08.01.2026 17:44 Ответить
Любишь кататься люби и саночки возить, отправить шалав на принудительные работы годков на пять.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:44 Ответить
достатньо буде 5-6 місяців обовязкових робіт у шпіталі....
показать весь комментарий
08.01.2026 17:48 Ответить
Та не дай Бог, они там такое ******** разведут что будет полный абзац. А вот если им вручить веники-метёлки-лопаты-сапки-грабельки, то мозоли у них будут на руках а ни на губах..
показать весь комментарий
08.01.2026 17:52 Ответить
На вигляд дешеві хуни ,
як таких курв земля носить в нашій краіні 😡
показать весь комментарий
08.01.2026 17:52 Ответить
там 400-500 баксов час минимум,видно вы расценок не знаете)не сказал бы что это дешего даже по европейским ценам.
показать весь комментарий
08.01.2026 17:54 Ответить
А скільки твоя ціна сруязика челсямєнуєтка, базар як у базарної бичіхи бидлячий
показать весь комментарий
08.01.2026 18:56 Ответить
За оте кривоноге на першому фото 500 баксів ? (( Та від нього блювати потягне якщо роздіти ((
показать весь комментарий
08.01.2026 19:00 Ответить
А чьому дрібне ***********, а не виправдовування збройної агресії? Там відповідальність зовсім інша. І що то за чоловічок їх на машині возив, щос не виглядає він якимось хворим?
показать весь комментарий
08.01.2026 17:52 Ответить
По факту - не встановлено заперечення.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:48 Ответить
За інших обставин було б пох на них , нехай би співали собі - що завгодно , але ...! Зараз , ці сцикухи , вірніше - те що вони викладають в інтернет , одна з причин через які йде війна . Отакі відосіки залюбки крутить кацапня у себе на ТБ , а пропагандони коментують їх зміст приблизно так - відітє нас в Кієвє любят і ждут , єто наши рускіє люді і ми нє імєєм права їх бросіть , поєтому есвео нужно продолжать .!!
Отже ці шльондри , і подібні їм , можна сказати - працюють на кацапську пропаганду , або підігрують їй . І тому - штрафів тут замало .
показать весь комментарий
08.01.2026 17:58 Ответить
кацапам ******* на это,даже если б тебе все говорите на щирий соловиньий все равно была бы война...вот куйня плешивая со вчерашнего дня все нигде не появляеться,молчит окаянный))))потому что получил ***** в виде упливших танкеров)
показать весь комментарий
08.01.2026 18:06 Ответить
Ще будуть розповідати "Я тєбя туда не посилал(а)". Все через прокляту владу яка поділила людей на сорти: одним всі тяготи війни, іншим в гіршому разі посидіти чуток без світла.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:01 Ответить
Анижедети
показать весь комментарий
08.01.2026 18:05 Ответить
********** До того ж- кривоногі , у дитинстві вітамінів не вистачало , замість мультитабсу міньєт приймали .
показать весь комментарий
08.01.2026 19:04 Ответить
Рашиські варвари щоночі атакують Київ та інші міста ракетами і шахедами ,ну але для тупого малоросійського бидла це нічого не значить ,це є наслідок бездарної гуманітарної політики "какая разница".
показать весь комментарий
08.01.2026 18:10 Ответить
відправте їх додому в бамбасо-лугандон
показать весь комментарий
08.01.2026 18:13 Ответить
Навіщо - три роки громадські туалети прибирати шваброю з мішковини .
показать весь комментарий
08.01.2026 19:06 Ответить
І ніхрніна ім на буде.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:14 Ответить
Так ніхріна вже і є - штраф 51 гривня ((
показать весь комментарий
08.01.2026 19:08 Ответить
Непогано було б відправити їх на розбирання завалів від наслідків від прильотів матушки!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:15 Ответить
Ну, давайте вже, завсігдатаї тіктоків, інстаграмів, фесбуків, телеграмів - назовіть цих мажорок по прізвищах, чиї вони *******, або яких кротів понаєхавших соски!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:20 Ответить
Eta chio za kloni ruskih natash ? 🤣🤣🤣
показать весь комментарий
08.01.2026 18:22 Ответить
«Дрібне ***********»?……… Мені бракує слів… Доки будуть інкримінувати вражинам такі статті?!!!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:22 Ответить
На болота без права повернення дешевих шмар!
показать весь комментарий
08.01.2026 18:23 Ответить
струс мозку ???
да ні, нема в их мізків, хто з символікою спартака лізе в сектор вболівальників динамо.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:30 Ответить
Ботокс у мізки натік.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:33 Ответить
ось на таких шлюх зельонкін розраховує виграти вибори
показать весь комментарий
08.01.2026 18:34 Ответить
Колись була хороша традиція - таких чмошників і чмошниць ловили,ставили на коліна і ті,випльовуючи вставні зуби і силікон з розбитих губ слізно просили пробачення на камеру.Але ті які ставили давно на фронті чи поховані,а ті що залишились тихо ховаються і тихо на дивані постять бздливі коменти проти ТЦКашників...
показать весь комментарий
08.01.2026 18:38 Ответить
Ті, що ставили, ні на якому фронті ніколи не були, вони браві лише проти цивільних в тилу. Гуртом на одного. А тепер так, вони самі ховаються від тцк.
показать весь комментарий
09.01.2026 01:29 Ответить
Москвобот Гомік Неприкольний коментує 24/7 з британського IP.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:26 Ответить
показать весь комментарий
08.01.2026 18:44 Ответить
Та по рожам видно, що звичайні п'яні шлюхи.
показать весь комментарий
08.01.2026 18:49 Ответить
Чия автівка ? Чия квартира ? Хто батьки ?
показать весь комментарий
08.01.2026 18:51 Ответить
підіть на зустріч цим повіям і відправте їх до мацквабаду!
показать весь комментарий
08.01.2026 19:07 Ответить
Тьфу на вас простітутки ..кончені... ви...лядки кцпські
показать весь комментарий
08.01.2026 19:12 Ответить
Притягнення до адміністративної відповідальності лише заохочує інших до цього. Очевидно, що їхні батьки або прокурори- судді, або депутати.
показать весь комментарий
08.01.2026 19:12 Ответить
Шалави розважаються...
показать весь комментарий
08.01.2026 19:15 Ответить
Главное чтобы двушечка в Москву шла по расписанию. Можно и без русских песен.
показать весь комментарий
08.01.2026 19:36 Ответить
Пусть любят кого хотят,спросите откуда у них грошики на порошок и шубки?
показать весь комментарий
08.01.2026 19:37 Ответить
І отаких нафронтниць повно і що в Україні і що в Європі, потім вони потужно серуть в коментах на фб чи тут про вихід на кордони 91 року.
показать весь комментарий
08.01.2026 19:41 Ответить
Шо ти верзеш, чмо? Чи тобі завдання про кордони парафінити в будь-якій темі?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:27 Ответить
А чого водій , який віз цих "красунь" залишився невідомий? https://www.youtube.com/shorts/fGnnKevkq10
показать весь комментарий
08.01.2026 19:41 Ответить
Безмозглі тюнінговані курки...
показать весь комментарий
08.01.2026 20:09 Ответить
черговий яскравий приклад відсутності національно патріотичного виховання молоді. Тут головне не забути москолоту на окупованих територіях як вони викорінюють все українську і звичайно Ірина Фаріон як вона фашистським голосом розказувала хохлам що мова це зброя і кордон і що окупант приходить туди де програє вчитель і священник нах
показать весь комментарий
08.01.2026 20:15 Ответить
боже мой что ты несешь)))) убогое эти шлюшки просто спели а у тебя под носом миллионы раскрадають. 4 год войны все кабаки гудят зимний отдых канатные дороги кино пожалуйста кинотеатры работают но Фарионшу токо мова беспокоила и тебя дурака )))))
показать весь комментарий
08.01.2026 21:31 Ответить
Чомусь твої соплеиінники так не думають, для них московський язик це границя і засіб агресії. Забери своє московське рило з укр ресурсу і не ліпи дурниць
показать весь комментарий
09.01.2026 08:27 Ответить
Венесуэльцы по руски ? иранцы по руски ? может сирийцы по руски? или афганцы ? А чеченцы потому что по руски ? А завоевание Сибири ? Как можно быть таким тупим? Тебе вбрасывают говна а ты и рад жрать "разделяй и властвуй" пока такие полезные идиоты будут гонятся за шлюхами или спасать нацию по языковому вопросу другие все распродают вывозят бабло отдыхают
показать весь комментарий
09.01.2026 11:07 Ответить
Москворотий з британською локацією тут лекції чита. Здрисни.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:28 Ответить
Відправте на місяць цих ідіоток в Херсон чи Покровське Дніпропетровської області. Можна і в Запоріжжя чи Харків. Хай на своїй дупі відчують любов до терористів.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:23 Ответить
Тачка гарна, шкода що такі речі потрапляють таким ... Нічого їм не буде. Приїде папік, який бабла насипає і відмажуть швидко. Нажаль такі будуть жити і мати гарні тачки, а прості патріоти багато загинуть. Реальність страшна.
показать весь комментарий
08.01.2026 20:58 Ответить
А нельзя ли ****** в Москву отправить!Я не хочу, чтобы они по паспорту Украины в Европе гуляли!
показать весь комментарий
08.01.2026 21:00 Ответить
*******...
показать весь комментарий
08.01.2026 21:52 Ответить
це не українські дівчата, бо в них взагалі немає гiднoсті i любові до України
це силіконoвi москoвки з ТікТоку , викинути їх дo **********
показать весь комментарий
09.01.2026 01:11 Ответить
Цікаво, чому лисий ухилянт у формі, що на фото, воює в глибокому тилу з малолітніми сцикухами, а не на передовій з кацапами? Чи там можуть і вбити, тому там повинен воювати тракторист Микола?
показать весь комментарий
09.01.2026 01:25 Ответить
как коррупционера разоблачить это так журналисты как шлюх найти по соц сетям так мусора действуют очень оперативно ))))
показать весь комментарий
09.01.2026 11:12 Ответить
Два москвобота з британською локацією самі із собою труть. Гомік Неприкльний, в тебе зміна на сайті скіко годин?
показать весь комментарий
09.01.2026 14:30 Ответить
Це до гетьманцева.. його клієнтки з онліфанс.. він їх щемив щемив.. а воно он як..
показать весь комментарий
09.01.2026 05:44 Ответить
Губіщаа є,мозгів нема.
показать весь комментарий
09.01.2026 06:26 Ответить
Нахрін у мокшанські болота наволоч! Або на нари! Хай там співають! Щось гуманно в нас з такою наволоччю поводяться!
показать весь комментарий
09.01.2026 08:53 Ответить
вважаю що тьолочок треба відправити на москву
показать весь комментарий
09.01.2026 10:00 Ответить
Пояснювальна записка цих малих ***** повинна починатися з слів:-Я, Манька -облігація...... і далі по тексту.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:11 Ответить
Ці губаті ***** були зачаті на антимайдані під час Помаранчевої революції.Топаз дал команду и команда приступила к случке чи то со Штепой слабой женщиной,чи єланай бандарєнка а може и сама люля на коляске дала.
показать весь комментарий
09.01.2026 10:22 Ответить
першому кому треба до купи зробити такі самі губи , то водій . Саме в його бричці грає кацапня . Зараз шльондри скажуть що взагалі які до нас питання ? То все кучер винний , він то вмикнув а ми підвивали тільки .
А так , то це звичайний київський ескорт повій яких віз водій/охоронець по місту .
І на заключення : ******* , ******* і ще раз ******* , як заповідав Степан Андрійович ....
показать весь комментарий
09.01.2026 11:18 Ответить
они наших выгоняют отбирают квартиры..почему бы их машину не отдать на фронт, а губошлепок отправить на белокаменною?
показать весь комментарий
09.01.2026 12:04 Ответить
Якісь лахудри малолітні
показать весь комментарий
09.01.2026 12:30 Ответить
що ти куриш, ти звідки приліз і від імені кого строчиш, в тебе мало московських проблем - сво іде не по плану, кадиров малий що чудить імпортозаміщеніє і т д. Що ти забув в українському інформаційному ресурсі, запхай свій московський язик собі в дупу, московський язик це смерть деградація та руйнування
показать весь комментарий
09.01.2026 12:36 Ответить
Кацапки задзвичай пают,-Увідєть Паріж і умєрєть! ,а малокацапки пают -я люблю тєб'я машква !
показать весь комментарий
09.01.2026 13:40 Ответить
Які «чудові обличчя»((((
показать весь комментарий
09.01.2026 14:12 Ответить
Нужно было бы оставить их адреса чтобы киевляне смогли выразить своё отношение и эмоции к ним..
показать весь комментарий
09.01.2026 15:18 Ответить
таких дівчат для виховання треба в посадку на нуль рити окопи, кажуть допомагає )
показать весь комментарий
10.01.2026 08:25 Ответить
От, якби були українці справжніми українцями, то б потихеньку мобілізували батьків цих шльондр і відправили у Покровськ. А так, ці адміністративні протоколи їм до цього місця (починається з букви п), яким вони заробляють на прожиття
показать весь комментарий
10.01.2026 15:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 