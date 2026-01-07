Мужчина разгромил бар на Франковщине после отказа включить российскую музыку - ему вынесли приговор

В Верховине Ивано-Франковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал трощить и ломать вещи в баре после того, как работница заведения отказалась включать ему русскоязычную музыку.

Об этом говорится в приговоре Верховинского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Дебош в баре

Известно, что инцидент произошел еще в ноябре 2025 года. Тогда мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения в баре начал агрессивно вести себя из-за того, что персонал отказался включать песни на русском языке. Он начал переворачивать столы, бросать стулья и разбивать стаканы.

В общей сложности? он повредил имущество на 7 750 гривен.

Когда он не захотел успокаиваться, его вывели из помещения и не пустили обратно. Тогда мужчина полностью разделся и помочился на входную дверь заведения. Из-за этого заведение закрыли.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинскую беженку заставили бросить учебу в британском колледже после отказа изучать русский язык, - The Guardian

Приговор суда

В суде обвиняемый признал свою вину и объяснил, что плохо помнит события того вечера из-за опьянения. Мужчина отметил, что сожалеет о содеянном, возместил материальный ущерб и просил суд ограничиться штрафом.

Потерпевшая сторона в лице владелицы заведения подтвердила, что обвиняемый полностью компенсировал ущерб и не настаивала на суровом наказании.

Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 500 гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блокировка российской музыки на стриминговых платформах из-за решения СНБО – необходимый шаг, - омбудсменка Ивановская