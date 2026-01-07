Мужчина разгромил бар на Франковщине после отказа включить российскую музыку - ему вынесли приговор
В Верховине Ивано-Франковской области мужчина в состоянии алкогольного опьянения начал трощить и ломать вещи в баре после того, как работница заведения отказалась включать ему русскоязычную музыку.
Об этом говорится в приговоре Верховинского районного суда, информирует Цензор.НЕТ.
Дебош в баре
Известно, что инцидент произошел еще в ноябре 2025 года. Тогда мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения в баре начал агрессивно вести себя из-за того, что персонал отказался включать песни на русском языке. Он начал переворачивать столы, бросать стулья и разбивать стаканы.
- В общей сложности? он повредил имущество на 7 750 гривен.
Когда он не захотел успокаиваться, его вывели из помещения и не пустили обратно. Тогда мужчина полностью разделся и помочился на входную дверь заведения. Из-за этого заведение закрыли.
Приговор суда
В суде обвиняемый признал свою вину и объяснил, что плохо помнит события того вечера из-за опьянения. Мужчина отметил, что сожалеет о содеянном, возместил материальный ущерб и просил суд ограничиться штрафом.
Потерпевшая сторона в лице владелицы заведения подтвердила, что обвиняемый полностью компенсировал ущерб и не настаивала на суровом наказании.
- Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 500 гривен.
а чому ?
а тому що ніхто не розвалює хліборізки їм - толерантність наречія і підарів знову входить в тренд
івано-франківська офензива (не чули, ні)
хлопці тримають тили... з останніх сил... без ротацій... деякі не витримують, кодуються...
а крамарка ще й рашистські воєнні марши вмикнула... прямо на полі бою (Ви б також не витримали)
аніже сваї..
там же написано
"Він почав перевертати
столимакети танків, кидати стільцігранотоімітатори та розбивати склянкинайсвятіще для рашистів."
це ж справжній берсерк, зброя останньої надії, вундерфавля
якщо б його завести в маскву (а там все російськомовне), його б так накрило,
що тоді в новинах казали б "...не захотів заспокоюватись... помочився на кремля. Через це заклад зачинили (назавжди)"
кацап і є .... манкурт..
прєдупрєдітєльний постріл..
в голову..
за бажання послухати українську музику
навіть без пошкодження майна ))