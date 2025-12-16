Блокировка российской музыки на стриминговых платформах по решению СНБО — необходимый шаг, — омбудсмен Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что блокировка российской музыки на стриминговых платформах по решению СНБО Украины является необходимым шагом для защиты культурного и информационного пространства страны.

Об этом сообщили на Facebook-странице языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция языкового омбудсмена

Ивановская отметила, что российская музыка, наряду с кино и сериалами, является частью гибридной войны и элементом "мягкой силы", действующей против национальной безопасности Украины.

"Именно поэтому санкционный механизм СНБО является правовым, цивилизованным и понятным путем взаимодействия с международными стриминговыми платформами. Он соответствует и украинскому законодательству, и международным обязательствам Украины", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омбудсменка Ивановская о русскоязычной версии сайтов: закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах

По словам Ивановской, государство обязано реагировать на запрос общества и проактивно защищать украинское культурное пространство.

Омбудсмен добавила, что важно не просто поддерживать украиноязычный музыкальный продукт, но и "создавать условия для его развития и продвижения".

Что предшествовало?

Накануне глава парламентского подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александр Санченко заявил, что в Украине разрабатывают механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах через санкции СНБО. Уже сформирован перечень из около 120 артистов.

По его словам, Украина обратилась к представителям стриминговых платформ, где предложили два варианта для реализации запрета российской музыки в Украине. Один из них — это законодательно принять запрет музыки по языковому признаку, но он, мол, "невалиден с точки зрения евроинтеграции Украины".

Второй вариант — это ввести против конкретных артистов санкции СНБО.

Читайте также: Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков