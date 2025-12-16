РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10290 посетителей онлайн
Новости Запрет российской музыки в Украине
579 47

Блокировка российской музыки на стриминговых платформах по решению СНБО — необходимый шаг, — омбудсмен Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что блокировка российской музыки на стриминговых платформах по решению СНБО Украины является необходимым шагом для защиты культурного и информационного пространства страны.

Об этом сообщили на Facebook-странице языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Позиция языкового омбудсмена

Ивановская отметила, что российская музыка, наряду с кино и сериалами, является частью гибридной войны и элементом "мягкой силы", действующей против национальной безопасности Украины.

"Именно поэтому санкционный механизм СНБО является правовым, цивилизованным и понятным путем взаимодействия с международными стриминговыми платформами. Он соответствует и украинскому законодательству, и международным обязательствам Украины", - заявила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Омбудсменка Ивановская о русскоязычной версии сайтов: закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах

По словам Ивановской, государство обязано реагировать на запрос общества и проактивно защищать украинское культурное пространство.

Омбудсмен добавила, что важно не просто поддерживать украиноязычный музыкальный продукт, но и "создавать условия для его развития и продвижения".

Что предшествовало?

  • Накануне глава парламентского подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александр Санченко заявил, что в Украине разрабатывают механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах через санкции СНБО. Уже сформирован перечень из около 120 артистов.
  • По его словам, Украина обратилась к представителям стриминговых платформ, где предложили два варианта для реализации запрета российской музыки в Украине. Один из них — это законодательно принять запрет музыки по языковому признаку, но он, мол, "невалиден с точки зрения евроинтеграции Украины".
  • Второй вариант — это ввести против конкретных артистов санкции СНБО.

Читайте также: Русский язык больше не защищен в Украине: Рада исключила его из текста Европейской хартии языков

Автор: 

музыка (820) русский язык (614) Елена Ивановская (13)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Це аби зробити вигляд боротьби?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:24 Ответить
+6
Створювати щось якісне - довго і не завжди виходить .... краще щось заборонити - типово совдепівський спосіб !
показать весь комментарий
16.12.2025 18:32 Ответить
+5
це не маніпуляція.
заборони не дають ефекту, треба не забороняти а створювати кращий продукт, і тоді переважна більшість буде слухати українське.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це аби зробити вигляд боротьби?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:24 Ответить
Мабуть у нас, навіть зараз, в Одесе, є упороті шо слухають наприклад Любе тощо. Без електро, без тепла, без води та водовідведення все одно слухають.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:24 Ответить
і що? якщо ти їх посадиш, виженеш, розстріляєш чи ще щось, то що? що станеться?
я слухаю американських виконавців хоча трамп гандон, і що тепер?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:28 Ответить
Тупенька маніпуляція.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:29 Ответить
це не маніпуляція.
заборони не дають ефекту, треба не забороняти а створювати кращий продукт, і тоді переважна більшість буде слухати українське.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:31 Ответить
Створювати щось якісне - довго і не завжди виходить .... краще щось заборонити - типово совдепівський спосіб !
показать весь комментарий
16.12.2025 18:32 Ответить
Будуть слухати все підряд. Пригадую, крутили пісеньку "поцелуй меня вєздє, я вєдь взрослая уже" і 100500 в такому ж дусі. Дурня, але ж слухали і по радіо крутили, хоч не хоч,почуєш.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:43 Ответить
ну такої дурні і українською мовою вистачає. а я про нормальні пісні писав.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:44 Ответить
Треба відірвати від рашки раз і назавжди. Коли "в контактє" і "однокласнікі" заборонили, був плач і стогін. Пережили. У нас багато сусідніх країн, щось не спішать їхню музику слухати. Вважаєте, що там немає нічого цікавого? Просто звичка до москальського. Я можу зрозуміти пенсіонерку, яка все життя слухала лише Пугачову і Лєонтьєва, а навіщо це запрограмовувати дітям?
показать весь комментарий
16.12.2025 19:04 Ответить
не знаю, я не слухаю Пугачову і Лєонтьєва.

зараз багато хто каже що телеграм треба заблокувати, мабуть блокування "в контактє" і "однокласніків" не вистачило
показать весь комментарий
16.12.2025 19:06 Ответить
Коли "в контактє" і "однокласнікі" заборонили, був плач і стогін.
Не було плачу - просто українців позбавили можливості впливатиина кацапів і доносити їм свою думку - аудиторія кацапського зомбоящика лише збільшилась !
показать весь комментарий
16.12.2025 19:25 Ответить
О так,у нас же є 300-400 років!Рашка ж дасть нам фору у часі?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:55 Ответить
шо ти мелеш? які 300-400 років? наша молодь слухає кацапські пісні 18 століття?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:59 Ответить
Це ти,пропонуючи поступово витісняти якісним укр контентом підарське,хуйню мелеш.Значить ми досі не українці а малороси якщо від язика відмовитися не можемо
показать весь комментарий
16.12.2025 19:07 Ответить
чому поступово? я пропоную швидко. у нас багато співаків, яких якщо трохи бити ногами по голові, то вони пишуть і співають нормальні пісні. а якщо не бити, то херню пишуть.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:09 Ответить
Віллі Токарєва?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:48 Ответить
це що таке?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:49 Ответить
Американський співак.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:53 Ответить
серйозно? і ти його слухаєш? бо я такого не чув.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:56 Ответить
Блатняк для емігрантів співав. Вони плакали, хотіли на родіну, але їхати не збирались .
показать весь комментарий
16.12.2025 19:07 Ответить
я таке не слухаю. то віктор федорович #394174 споживає таке г-но
показать весь комментарий
16.12.2025 19:08 Ответить
З часів касетних магнітофонів, на касеті з групою Кіно, в кінці, коли альбом уже закінчився, а місце ще було, там було записано пів пісні Віллі Токарєва .
показать весь комментарий
16.12.2025 19:23 Ответить
ну Кіно я чув, а токарева не чув.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:25 Ответить
Давно пора заборонити на території України кацап'ячі пєсєнкі.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:03 Ответить
От, чому не слухають пісні польські, словацькі, румунські, угорські, а лише фантомні болі за російською? Чому нікого не цікавить, хто з ким одружився чи розлучився серед європейських акторів, а за російських вболівають, як за рідню? Щодо мене, то я уже багато років ніяких "операцій ы" чи "мгновєній весни" не дивлюся і "міліон алих роз" не слухаю. Не тягне.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:53 Ответить
які ви польські, словацькі, румунські, угорські пісні слухаєте? порадьте мені.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:57 Ответить
Років 10 тому, задала собі таке питання і спробувала пошукати на ютубі польські. А не знайшла! Одну якусь пісеньку нарила, ура патріотичну "польська жона". Ютуб не зрозумів, що я від нього хочу , бо більше таким ніхто не цікавився. Сама я якось на пісні забила, раз на кілька місяців вмикаю. Все більше ролики на ютубі дивлюсь, або слухаю коли занята якоюсь роботою.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:18 Ответить
я теж шукав, не прям таки зовсім з усієї сили, але шукав. в мене в основному американці в плейлисті, а європейців набагато менше, включно з українськими виконавцями. а до війни й кацапського було багато.

тому якщо є якісь норм пісні то можете писати.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:21 Ответить
Тобі так язик дорогий?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:30 Ответить
адекватні люди це давно помітили, а місцеві незламісти - не помітили.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:41 Ответить
А "адекватні" можуть раз і назавжди язик викинути з свого життя?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:54 Ответить
і що станеться? заборони законом кацапський язік, в чому проблема?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:58 Ответить
Повстання малоросів тоді станеться
показать весь комментарий
16.12.2025 19:08 Ответить
шо ти мелеш? яке повстання? фейспалм
показать весь комментарий
16.12.2025 19:10 Ответить
Ага,теза "мовнюки" де і коли зявилася?
показать весь комментарий
16.12.2025 19:25 Ответить

показать весь комментарий
16.12.2025 18:26 Ответить
це російської музики не буде на стрімінгових платформах? чи українців забанять по регіону?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:26 Ответить
Яких саме?
показать весь комментарий
16.12.2025 18:42 Ответить
цих забороняльщиків ...
показать весь комментарий
16.12.2025 18:47 Ответить
Нарешті. Нарешті у нас в більшості почали вважати що з свинособаками у нас нічого спільного не має бути. Щоб це дійшло українцям потрібно було свинособакам напасти повноцінною війною.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:41 Ответить
Не забороняйте. Введіть податок за прослуховування рфійського музла стільки то центів. Буде платити чорт з рф чи ждун з України все одно. Гроші в фонд підтримки українських виконавців, на просування.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:47 Ответить
Показово що найбільше за Шамана-Любе-Газпанова вболівають самі шалені борцухи з мобілізацією.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:55 Ответить
А хто буде блокувати автівки з лепсом, тюремним шансоном, кіркоровим та іншими пі....ми з рф. Ну, так, україна ж на 4 році війни, цеж не Литва, чи Латвія, чи Естонія.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:23 Ответить
 
 