Блокировка российской музыки на стриминговых платформах по решению СНБО — необходимый шаг, — омбудсмен Ивановская
Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что блокировка российской музыки на стриминговых платформах по решению СНБО Украины является необходимым шагом для защиты культурного и информационного пространства страны.
Об этом сообщили на Facebook-странице языкового омбудсмена, передает Цензор.НЕТ.
Позиция языкового омбудсмена
Ивановская отметила, что российская музыка, наряду с кино и сериалами, является частью гибридной войны и элементом "мягкой силы", действующей против национальной безопасности Украины.
"Именно поэтому санкционный механизм СНБО является правовым, цивилизованным и понятным путем взаимодействия с международными стриминговыми платформами. Он соответствует и украинскому законодательству, и международным обязательствам Украины", - заявила она.
По словам Ивановской, государство обязано реагировать на запрос общества и проактивно защищать украинское культурное пространство.
Омбудсмен добавила, что важно не просто поддерживать украиноязычный музыкальный продукт, но и "создавать условия для его развития и продвижения".
Что предшествовало?
- Накануне глава парламентского подкомитета по вопросам музыкальной индустрии Александр Санченко заявил, что в Украине разрабатывают механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах через санкции СНБО. Уже сформирован перечень из около 120 артистов.
- По его словам, Украина обратилась к представителям стриминговых платформ, где предложили два варианта для реализации запрета российской музыки в Украине. Один из них — это законодательно принять запрет музыки по языковому признаку, но он, мол, "невалиден с точки зрения евроинтеграции Украины".
- Второй вариант — это ввести против конкретных артистов санкции СНБО.
я слухаю американських виконавців хоча трамп гандон, і що тепер?
заборони не дають ефекту, треба не забороняти а створювати кращий продукт, і тоді переважна більшість буде слухати українське.
зараз багато хто каже що телеграм треба заблокувати, мабуть блокування "в контактє" і "однокласніків" не вистачило
Не було плачу - просто українців позбавили можливості впливатиина кацапів і доносити їм свою думку - аудиторія кацапського зомбоящика лише збільшилась !
тому якщо є якісь норм пісні то можете писати.