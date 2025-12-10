Омбудсмен Ивановская о русскоязычной версии сайтов: закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах

Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская считает, что предложение запретить русскоязычные версии сайтов является симптомом глубокой боли украинцев, но подчеркивает, что по закону пока нельзя запретить другие языки на частных веб-ресурсах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, так Ивановская прокомментировала петицию о запрете русскоязычных версий сайтов в Украине.

Симптом глубокой боли

Надо сказать, что эта дискуссия вокруг петиции, требующей полного запрета русскоязычных версий сайтов, - это свидетельство или симптом нашей глубокой боли, которой страдает наше общество. Украинцы устали от этой тени колониального языка в публичном пространстве, стремятся очистить цифровую среду и хотят видеть онлайн ту Украину, за которую ежедневно борются наши защитники. Эти чувства нельзя игнорировать, они справедливы", - отметила языковой омбудсмен.

Запрет противоречит закону

В то же время она подчеркнула, что государство должно действовать не эмоциями, а по закону, а требование петиции противоречит 27 статье закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", согласно которой разрешается существование других языковых версий сайта, если украинская версия является главной.

"То есть сам закон не уполномочивает государство запрещать языки на частных веб-ресурсах. Как только мы переходим эту грань приоритета и движемся в сторону полного запрета, мы нарушаем конституционные гарантии. И как следствие открываем дверь для международных жалоб. И даем нашему оппоненту, нашему врагу удобный повод обвинять Украину в языковых репрессиях", - отметила уполномоченная.

Ивановская отметила, что это слабая позиция, а слабые решения в военное время Украина себе позволить не может.

"Но с моральной точки зрения, как я уже отмечала, мы знаем, откуда происходит это чрезмерное присутствие русского языка в нашем медиапространстве. Это следствие той вековой политики вытеснения, запретов, русификационных волн. И Украина сегодня имеет полное моральное право на языковую деколонизацию. Но деколонизация – это не зеркальное копирование имперских методов. Мы не имитируем Россию, мы выстраиваем и утверждаем Украину. И если мы будем двигаться по пути России через тотальный запрет всего, то мы не выстроим Украину", – добавила она.

Какие есть предложения?

Относительно предложения внести в языковой закон норму, которая бы позволяла существование других языковых версий сайта, кроме русской, уполномоченная отметила, что над этим можно работать.

"Если действительно найдем возможность внести такую поправку в действующий закон, тогда соответственно на законных основаниях мы можем этого достичь. Но пока у нас нет правового инструмента, чтобы это опровергнуть", - сказала она.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что электронная петиция в Кабинет Министров Украины о запрете русскоязычных версий сайтов набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения правительством.