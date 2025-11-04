РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9741 посетитель онлайн
Новости Запрет российской музыки в Украине
1 488 22

Ночной клуб в Одессе приостановил работу после инцидента с российской музыкой

В Одессе временно приостановили работу клуба Palladium после инцидента с российской музыкой

В Одессе временно запретили работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium на время проведения проверки. Ранее в заведении включали песню на русском языке.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

В клубе проводят проверку

Соответствующий приказ Кипер вместе с военным командованием подписал 4 ноября.

Он также поручил департаментам ОВА, главам громад и другим соответствующим госорганам провести с предпринимателями разъяснительную работу по соблюдению требований действующего законодательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одессе задержали мошенника, который обещал "отмазать" от армии за $5500. ФОТОрепортаж

"Всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требованиях военного положения — является обязательным", - подчеркнул Кипер.

Что предшествовало

  • Напомним, ранее СМИ писали, что в Одессе 1 ноября во время вечеринки в ночном клубе Palladium включили песню на русском языке. В соцсетях распространили видео, где диджей включил песню белорусских исполнителей, после чего в заведение приехала полиция.
  • Тогда Олег Кипер поручил соответствующим департаментам администрации "разобраться в ситуации" и дать правовую оценку действиям заведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Языковой омбудсмен Ивановская призвала лишить русский язык особого статуса

В Одессе приостановили работу клуба Palladium из-за русской песни

Автор: 

клуб (57) музыка (812) Одесса (8084) Одесская область (3933) русский язык (601) Кипер Олег (45) Одесский район (343)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Дійте як московити в себе дома!
Там за увімкнення українського репу одразу стаття ектримізм і буцегарня роки на 3-5 .
бо толерантністю ми так з вітром будем боротися років 100
показать весь комментарий
04.11.2025 20:09 Ответить
+5
Цікаво-хто це там "гоцає" під кацапську музику в тому нічному клубі?"Заброньовані" спеціалісти і 60+ молодняк?
показать весь комментарий
04.11.2025 20:10 Ответить
+4
Зкурвлена Адесса ще довго відхаркуватиме кацапське мокротиння.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дійте як московити в себе дома!
Там за увімкнення українського репу одразу стаття ектримізм і буцегарня роки на 3-5 .
бо толерантністю ми так з вітром будем боротися років 100
показать весь комментарий
04.11.2025 20:09 Ответить
Я гарантую в своїй бригаді всі розваги, тільки мобілізуйтесь!
показать весь комментарий
04.11.2025 21:03 Ответить
Цікаво-хто це там "гоцає" під кацапську музику в тому нічному клубі?"Заброньовані" спеціалісти і 60+ молодняк?
показать весь комментарий
04.11.2025 20:10 Ответить
справді... цікаво ? кацапоїди без віку
показать весь комментарий
04.11.2025 20:13 Ответить
ухилянти та зєльониє мальчікі запєнєниє ТЦК
показать весь комментарий
04.11.2025 20:13 Ответить
Ані же ещьо дєті-пусть папляшут.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:19 Ответить
ані нє созданниє для вайни
показать весь комментарий
04.11.2025 20:21 Ответить
генАфонд )))
показать весь комментарий
04.11.2025 20:21 Ответить
в основному одеські чиновники, їх дітки і поліція з сбу і родичами.
показать весь комментарий
04.11.2025 21:13 Ответить
Зкурвлена Адесса ще довго відхаркуватиме кацапське мокротиння.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:15 Ответить
Які взагалі можуть бути нічні клуби під час війни?
показать весь комментарий
04.11.2025 20:22 Ответить
Всякі. Були, є і будуть. Людям це потрібно в будь які часи щоб знімати стрес і відволікатися від бід.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:38 Ответить
Є сили ходити по клубах - на фронт.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:54 Ответить
В ЗСУ вже 1,5 млн. Цього достатньо. Їх потрібно повністю забезпечувати усім. Роблять це тиловики які теж потребують відпочинку. Якщо в тиловому житті немає радості то за що тоді воювати? Тож не - " "наганяй"! - "у вєрблюда два горба патаму чьто жізнь барьба". Якщо немає сили танцювати і трахатись то воювати і забезпечувати військо теж нема.
показать весь комментарий
04.11.2025 21:10 Ответить
Кацапи "шансон" ******** з Марселю, а ганстерреп з негритянського гетто.
показать весь комментарий
04.11.2025 20:35 Ответить
Этим тварям - дискорам нужно хорошим ударом натянуть на головы звуковые колонки и сильным пенделем выдворить за пределы страны..
показать весь комментарий
04.11.2025 20:54 Ответить
Суто теоретично: чи може перемогти той, в кого бардак в макитрі? Дивна суміш з совкоподібних мітів та маніпуляцій? Хто не розуміє, що так званий рускій язик не має жодного стосунку до терористичного угрупування "срасійська *********". Думаю, що з таким бардаком в макитрі, перемогти можна хіба що випадково.
показать весь комментарий
04.11.2025 21:01 Ответить
Сменят собственника и будут дальше русскую музыку крутить
показать весь комментарий
04.11.2025 21:05 Ответить
Ні. Не будуть. Кацапська це відстій. Ознака розумової неповноцінності. Ну от що дає знання і використання кацапського суржику? Нічого нового вони не створюють. За кордоном ця мова не потрібна. Для навчання також. Це мова тюрьми, алкоголізму і фашизму. І це вже стає загальноприйнятим фактом. Розмовляєш російською? Значить такий же дебіл як тварі-окупанти і твій кумир "плєшівоє *****".
показать весь комментарий
04.11.2025 21:18 Ответить
абсолютно в усіх нічних клубах одеси періодично грає кацапська музика кожної ночі, але сьогодні тему кацапської мови серйозно продвигають, нагнітають. навіщо?
показать весь комментарий
04.11.2025 21:18 Ответить
У путина цель захватить Одессу. Поэтому и убрали Труханова. Поэтому и закрывают клубы с музыкой из болот. Руский мир не пройдёт в Южной Пальмире!
показать весь комментарий
04.11.2025 21:26 Ответить
 
 