Ночной клуб в Одессе приостановил работу после инцидента с российской музыкой

В Одессе временно запретили работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium на время проведения проверки. Ранее в заведении включали песню на русском языке.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

В клубе проводят проверку

Соответствующий приказ Кипер вместе с военным командованием подписал 4 ноября.

Он также поручил департаментам ОВА, главам громад и другим соответствующим госорганам провести с предпринимателями разъяснительную работу по соблюдению требований действующего законодательства.

"Всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требованиях военного положения — является обязательным", - подчеркнул Кипер.

Что предшествовало

Напомним, ранее СМИ писали, что в Одессе 1 ноября во время вечеринки в ночном клубе Palladium включили песню на русском языке. В соцсетях распространили видео, где диджей включил песню белорусских исполнителей, после чего в заведение приехала полиция.

Тогда Олег Кипер поручил соответствующим департаментам администрации "разобраться в ситуации" и дать правовую оценку действиям заведения.

