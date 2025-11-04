Ночной клуб в Одессе приостановил работу после инцидента с российской музыкой
В Одессе временно запретили работу гостинично-ресторанного комплекса Palladium на время проведения проверки. Ранее в заведении включали песню на русском языке.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
В клубе проводят проверку
Соответствующий приказ Кипер вместе с военным командованием подписал 4 ноября.
Он также поручил департаментам ОВА, главам громад и другим соответствующим госорганам провести с предпринимателями разъяснительную работу по соблюдению требований действующего законодательства.
"Всем заведениям общественного питания, отдыха, развлечений и торговли на территории области подчеркиваю: соблюдение законодательства о государственном языке, культуре, общественном порядке и требованиях военного положения — является обязательным", - подчеркнул Кипер.
Что предшествовало
- Напомним, ранее СМИ писали, что в Одессе 1 ноября во время вечеринки в ночном клубе Palladium включили песню на русском языке. В соцсетях распространили видео, где диджей включил песню белорусских исполнителей, после чего в заведение приехала полиция.
- Тогда Олег Кипер поручил соответствующим департаментам администрации "разобраться в ситуации" и дать правовую оценку действиям заведения.
Там за увімкнення українського репу одразу стаття ектримізм і буцегарня роки на 3-5 .
бо толерантністю ми так з вітром будем боротися років 100