В Одессе задержали мошенника, который обещал "отмазать" от армии за $5500. ФОТОрепортаж

Национальная полиция задержала злоумышленника: дельцом за деньги обещал содействовать избежанию мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, а взамен трудоустроить мужчину "внештатным агентом" в СБУ.

За положительный результат и привлечение к делу мнимых знакомых пожелал получить 5500 долларов. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ.

В Одессе задержали мошенника

Махинацию пытался провернуть 44-летний уроженец Днепропетровщины, а ныне житель Одессы.

По словам дельца, к сделке должен был привлечь хороших знакомых, которые якобы должны были посодействовать выполнению плана. Деньги требовал как можно быстрее, а за отказ от "сделки" угрожал сообщить о "клиенте" в ТЦК.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке сразу после получения части денег. Вещественные доказательства изъяли.

Сейчас следователи одесской полиции сообщили дельцу о подозрении - злоупотреблении влиянием Уголовного кодекса Украины.

