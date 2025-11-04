РУС
В Одессе задержали мошенника, который обещал "отмазать" от армии за $5500. ФОТОрепортаж

Национальная полиция задержала злоумышленника: дельцом за деньги обещал содействовать избежанию мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины, а взамен трудоустроить мужчину "внештатным агентом" в СБУ.

За положительный результат и привлечение к делу мнимых знакомых пожелал получить 5500 долларов. Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает Цензор.НЕТ.

В Одессе задержали мошенника

Махинацию пытался провернуть 44-летний уроженец Днепропетровщины, а ныне житель Одессы.

По словам дельца, к сделке должен был привлечь хороших знакомых, которые якобы должны были посодействовать выполнению плана. Деньги требовал как можно быстрее, а за отказ от "сделки" угрожал сообщить о "клиенте" в ТЦК.

Полицейские задержали злоумышленника в процессуальном порядке сразу после получения части денег. Вещественные доказательства изъяли.

Сейчас следователи одесской полиции сообщили дельцу о подозрении - злоупотреблении влиянием Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задерживают подозреваемого в мошенничестве в Одессе
Полицейские задерживают подозреваемого в мошенничестве в Одессе

Одесса (8084) Одесская область (3933) Нацполиция (16903) СБУ (20576) Одесский район (343)
І не відмазав? То правильно затримали!
04.11.2025 11:50 Ответить
Не проканало
04.11.2025 11:51 Ответить
Одеса і 5500?
Це навіть смішно за такі ціни в Одесі....
04.11.2025 11:55 Ответить
В Одесі це гроші на 1-2 місяці життя
04.11.2025 12:12 Ответить
 
 