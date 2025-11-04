УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11012 відвідувачів онлайн
Новини Фото Зловживання у сфері оборони
327 4

В Одесі затримали шахрая, який обіцяв "відмазати" від армії за $5500. ФОТОрепортаж

Національна поліція затримала зловмисника: ділок за гроші обіцяв сприяти уникненню мобілізації до лав Збройних сил України, а натомість працевлаштувати чоловіка "позаштатним агентом" у СБУ.

За позитивний результат та залучення до справи уявних знайомих забажав отримати 5500 доларів. Фігуранту загрожує о восьми років позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Одесі затримали шахрая

Махінацію намагався провернути 44-річний уродженець Дніпропетровщини, а нині мешканець Одеси.

Зі слів ділка, до оборудки мав залучити хороших знайомих, які нібито мали б посприяти виконанню плану. Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від "угоди" погрожував повідомити про "клієнта" до ТЦК.

Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку одразу після отримання частини грошей. Речові докази вилучили.

Наразі слідчі одеської поліції повідомили ділку про підозру, - зловживання впливом Кримінального кодексу України.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Поліцейські затримують підозрюваного в шахрайстві в Одесі
Поліцейські затримують підозрюваного в шахрайстві в Одесі

Читайте: СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ МП на Донеччині за фейки про захисників України. ФОТО

Автор: 

Одеса (5681) Одеська область (3611) Нацполіція (15635) СБУ (13528) Одеський район (365)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
І не відмазав? То правильно затримали!
показати весь коментар
04.11.2025 11:50 Відповісти
Не проканало
показати весь коментар
04.11.2025 11:51 Відповісти
Одеса і 5500?
Це навіть смішно за такі ціни в Одесі....
показати весь коментар
04.11.2025 11:55 Відповісти
В Одесі це гроші на 1-2 місяці життя
показати весь коментар
04.11.2025 12:12 Відповісти
 
 