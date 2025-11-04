В Одесі затримали шахрая, який обіцяв "відмазати" від армії за $5500. ФОТОрепортаж
Національна поліція затримала зловмисника: ділок за гроші обіцяв сприяти уникненню мобілізації до лав Збройних сил України, а натомість працевлаштувати чоловіка "позаштатним агентом" у СБУ.
За позитивний результат та залучення до справи уявних знайомих забажав отримати 5500 доларів. Фігуранту загрожує о восьми років позбавлення волі, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Одесі затримали шахрая
Махінацію намагався провернути 44-річний уродженець Дніпропетровщини, а нині мешканець Одеси.
Зі слів ділка, до оборудки мав залучити хороших знайомих, які нібито мали б посприяти виконанню плану. Гроші вимагав якнайшвидше, а за відмову від "угоди" погрожував повідомити про "клієнта" до ТЦК.
Поліцейські затримали зловмисника у процесуальному порядку одразу після отримання частини грошей. Речові докази вилучили.
Наразі слідчі одеської поліції повідомили ділку про підозру, - зловживання впливом Кримінального кодексу України.
