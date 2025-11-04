Нічний клуб в Одесі призупинив роботу після інциденту з російською музикою

В Одесі тимчасово заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу Palladium на час проведення перевірки. Раніше в закладі вмикали пісню російською мовою.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

У клубі проводять перевірку

Відповідний наказ Кіпер разом з військовим командуванням підписав 4 листопада.

Він також доручив департаментам ОВА, головам громад та іншим дотичним держорганам вжити провести з підприємцями роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог чинного законодавства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримали шахрая, який обіцяв "відмазати" від армії за $5500. ФОТОрепортаж

"Усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області наголошую: дотримання законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану — є обов’язковим", - наголосив Кіпер.

Що передувало

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що в Одесі 1 листопада під час вечірки в нічному клубі Palladium вмикали пісню російською мовою. У соцмережах поширили відео, де діджей увімкнув пісню білоруських виконавців, після чого до закладу приїхала поліція.

Тоді Олег Кіпер доручив відповідним департаментам адміністрації "розібратися в ситуації" та надати правову оцінку діям закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовна омбудсменка Івановська закликала позбавити російську особливого статусу