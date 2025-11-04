УКР
Новини Заборона російської музики в Україні
1 406 21

Нічний клуб в Одесі призупинив роботу після інциденту з російською музикою

В Одесі тимчасово зупинили роботу клубу Palladium після інциденту з російською музикою

В Одесі тимчасово заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу Palladium на час проведення перевірки. Раніше в закладі вмикали пісню російською мовою.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

У клубі проводять перевірку

Відповідний наказ Кіпер разом з військовим командуванням підписав 4 листопада.

Він також доручив департаментам ОВА, головам громад та іншим дотичним держорганам вжити провести з підприємцями роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог чинного законодавства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": В Одесі затримали шахрая, який обіцяв "відмазати" від армії за $5500. ФОТОрепортаж

"Усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області наголошую: дотримання законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану — є обов’язковим", - наголосив Кіпер.

Що передувало

  • Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що в Одесі 1 листопада під час вечірки в нічному клубі Palladium вмикали пісню російською мовою. У соцмережах поширили відео, де діджей увімкнув пісню білоруських виконавців, після чого до закладу приїхала поліція.
  • Тоді Олег Кіпер доручив відповідним департаментам адміністрації "розібратися в ситуації" та надати правову оцінку діям закладу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мовна омбудсменка Івановська закликала позбавити російську особливого статусу

В Одесі призупинили роботу клуба Palladium через російську пісню

Автор: 

Топ коментарі
+12
Дійте як московити в себе дома!
Там за увімкнення українського репу одразу стаття ектримізм і буцегарня роки на 3-5 .
бо толерантністю ми так з вітром будем боротися років 100
04.11.2025 20:09 Відповісти
04.11.2025 20:09 Відповісти
+5
Цікаво-хто це там "гоцає" під кацапську музику в тому нічному клубі?"Заброньовані" спеціалісти і 60+ молодняк?
04.11.2025 20:10 Відповісти
04.11.2025 20:10 Відповісти
+4
Зкурвлена Адесса ще довго відхаркуватиме кацапське мокротиння.
04.11.2025 20:15 Відповісти
04.11.2025 20:15 Відповісти
Дійте як московити в себе дома!
Там за увімкнення українського репу одразу стаття ектримізм і буцегарня роки на 3-5 .
бо толерантністю ми так з вітром будем боротися років 100
04.11.2025 20:09 Відповісти
04.11.2025 20:09 Відповісти
Я гарантую в своїй бригаді всі розваги, тільки мобілізуйтесь!
04.11.2025 21:03 Відповісти
04.11.2025 21:03 Відповісти
Цікаво-хто це там "гоцає" під кацапську музику в тому нічному клубі?"Заброньовані" спеціалісти і 60+ молодняк?
04.11.2025 20:10 Відповісти
04.11.2025 20:10 Відповісти
справді... цікаво ? кацапоїди без віку
04.11.2025 20:13 Відповісти
04.11.2025 20:13 Відповісти
ухилянти та зєльониє мальчікі запєнєниє ТЦК
04.11.2025 20:13 Відповісти
04.11.2025 20:13 Відповісти
Ані же ещьо дєті-пусть папляшут.
04.11.2025 20:19 Відповісти
04.11.2025 20:19 Відповісти
ані нє созданниє для вайни
04.11.2025 20:21 Відповісти
04.11.2025 20:21 Відповісти
генАфонд )))
04.11.2025 20:21 Відповісти
04.11.2025 20:21 Відповісти
в основному одеські чиновники, їх дітки і поліція з сбу і родичами.
04.11.2025 21:13 Відповісти
04.11.2025 21:13 Відповісти
Зкурвлена Адесса ще довго відхаркуватиме кацапське мокротиння.
04.11.2025 20:15 Відповісти
04.11.2025 20:15 Відповісти
Які взагалі можуть бути нічні клуби під час війни?
04.11.2025 20:22 Відповісти
04.11.2025 20:22 Відповісти
Всякі. Були, є і будуть. Людям це потрібно в будь які часи щоб знімати стрес і відволікатися від бід.
04.11.2025 20:38 Відповісти
04.11.2025 20:38 Відповісти
Є сили ходити по клубах - на фронт.
04.11.2025 20:54 Відповісти
04.11.2025 20:54 Відповісти
В ЗСУ вже 1,5 млн. Цього достатньо. Їх потрібно повністю забезпечувати усім. Роблять це тиловики які теж потребують відпочинку. Якщо в тиловому житті немає радості то за що тоді воювати? Тож не - " "наганяй"! - "у вєрблюда два горба патаму чьто жізнь барьба". Якщо немає сили танцювати і трахатись то воювати і забезпечувати військо теж нема.
04.11.2025 21:10 Відповісти
04.11.2025 21:10 Відповісти
Кацапи "шансон" ******** з Марселю, а ганстерреп з негритянського гетто.
04.11.2025 20:35 Відповісти
04.11.2025 20:35 Відповісти
Этим тварям - дискорам нужно хорошим ударом натянуть на головы звуковые колонки и сильным пенделем выдворить за пределы страны..
04.11.2025 20:54 Відповісти
04.11.2025 20:54 Відповісти
Суто теоретично: чи може перемогти той, в кого бардак в макитрі? Дивна суміш з совкоподібних мітів та маніпуляцій? Хто не розуміє, що так званий рускій язик не має жодного стосунку до терористичного угрупування "срасійська *********". Думаю, що з таким бардаком в макитрі, перемогти можна хіба що випадково.
04.11.2025 21:01 Відповісти
04.11.2025 21:01 Відповісти
Сменят собственника и будут дальше русскую музыку крутить
04.11.2025 21:05 Відповісти
04.11.2025 21:05 Відповісти
Ні. Не будуть. Кацапська це відстій. Ознака розумової неповноцінності. Ну от що дає знання і використання кацапського суржику? Нічого нового вони не створюють. За кордоном ця мова не потрібна. Для навчання також. Це мова тюрьми, алкоголізму і фашизму. І це вже стає загальноприйнятим фактом. Розмовляєш російською? Значить такий же дебіл як тварі-окупанти і твій кумир "плєшівоє *****".
04.11.2025 21:18 Відповісти
04.11.2025 21:18 Відповісти
абсолютно в усіх нічних клубах одеси періодично грає кацапська музика кожної ночі, але сьогодні тему кацапської мови серйозно продвигають, нагнітають. навіщо?
04.11.2025 21:18 Відповісти
04.11.2025 21:18 Відповісти
 
 