Нічний клуб в Одесі призупинив роботу після інциденту з російською музикою
В Одесі тимчасово заборонили роботу готельно-ресторанного комплексу Palladium на час проведення перевірки. Раніше в закладі вмикали пісню російською мовою.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
У клубі проводять перевірку
Відповідний наказ Кіпер разом з військовим командуванням підписав 4 листопада.
Він також доручив департаментам ОВА, головам громад та іншим дотичним держорганам вжити провести з підприємцями роз’яснювальну роботу щодо дотримання вимог чинного законодавства.
"Усім закладам громадського харчування, відпочинку, розваг і торгівлі на території області наголошую: дотримання законодавства про державну мову, культуру, громадський порядок та вимог воєнного стану — є обов’язковим", - наголосив Кіпер.
Що передувало
- Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що в Одесі 1 листопада під час вечірки в нічному клубі Palladium вмикали пісню російською мовою. У соцмережах поширили відео, де діджей увімкнув пісню білоруських виконавців, після чого до закладу приїхала поліція.
- Тоді Олег Кіпер доручив відповідним департаментам адміністрації "розібратися в ситуації" та надати правову оцінку діям закладу.
Там за увімкнення українського репу одразу стаття ектримізм і буцегарня роки на 3-5 .
бо толерантністю ми так з вітром будем боротися років 100