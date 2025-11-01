УКР
Новини Заборона російської музики в Україні
1 906 29

Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях, - Кіпер відреагував на інцидент у нічному клубі Одеси

В Одесі перевіряють клуб, де вмикали російські пісні

В Одесі у нічному клубі під час вечірки увімкнули музику російських виконавців. Олег Кіпер різко відреагував і доручив відповідним департаментам провести перевірку та надати правову оцінку діям закладу.

Очільник Одеської ОВА  відреагував на звучання російської музики в одному з нічних клубів Одеси,  передає Цензор.НЕТ.

"Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях!", - написав він.

Про неприпустимість звучання російської музики під час війни

"Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих", - наголосив Кіпер.

Дивіться також: Під час оборони України загинув музикант, актор та волонтер Андрій Нескубін. ФОТО

Доручення відповідним Департаментам ОВА

Дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій", - зауважив Кіпер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві хотіли влаштувати концерт із російськомовним репом. Після реакції КМВА його скасували

Посадовець зазначив також, що Одеса - українське місто, а хто забув - нагадає.

+11
Одеські підараси в захваті від кобздона
показати весь коментар
01.11.2025 23:22 Відповісти
+7
Шанувальники російської гидоти мають бути мобілізованими в першу чергу.
показати весь коментар
01.11.2025 23:33 Відповісти
+6
Відразу видно, прибрали лисого кацапа. Вузьких під шконку.
показати весь коментар
01.11.2025 23:24 Відповісти
А виступи квартала на російській мові можна слухати?
показати весь коментар
01.11.2025 23:21 Відповісти
Так, але при собі треба мати портретик Зєлєнскава
показати весь коментар
02.11.2025 00:00 Відповісти
Краще погруддя.
показати весь коментар
02.11.2025 00:11 Відповісти
Якщо в офісі Зеленського можна мовою окупанта користуватися, то чому не можна в Одесі слухати її.
показати весь коментар
02.11.2025 00:17 Відповісти
Одеські підараси в захваті від кобздона
показати весь коментар
01.11.2025 23:22 Відповісти
Відразу видно, прибрали лисого кацапа. Вузьких під шконку.
показати весь коментар
01.11.2025 23:24 Відповісти
показати весь коментар
01.11.2025 23:25 Відповісти
За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Пшонка

БЛДСЬКІ РИГИ!!!
у жовтні 2014 року Кіпера було люстровано , внісши його до списку осіб, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року.

11 вересня 2019 року суд імені керуючого з москви та Іспанії Портнова повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши люстрацію безпідставною, а причетність до узурпації влади Януковичем - не встановленою. Тоді суд зобов'язав ГПУ виключити Кіпера з реєстру люстрованих осіб Міністерства юстиції та виплатити йому 805 тис. грн за «вимушені прогули»Тютільку як з ТАТАРОВИМ

З 9 червня 2020 - заступник прокурора Києва, а з 27 липня 2020 року - прокурор Києва, призначений Іриною Ведкектвою

З 29 грудня 2022 року по 8 січня 2023 перебував за кордоном у відпустці
показати весь коментар
01.11.2025 23:33 Відповісти
понти для приїзжих
показати весь коментар
01.11.2025 23:32 Відповісти
Шанувальники російської гидоти мають бути мобілізованими в першу чергу.
показати весь коментар
01.11.2025 23:33 Відповісти
невже ви готові загинути, але будете й далі використовувати державну мову російської федерації?
показати весь коментар
01.11.2025 23:55 Відповісти
Люди, а ви не думаєте, що ось такі "кіпери-а-ла патріоти" навмисно розгойдують відносини між українцями під час війни за вказівками єрмакової шайки ? Чи дійсно думаєте що тут є правдивий прояв патріотизму та незламне дотримання закону ? Та ну !!
показати весь коментар
02.11.2025 00:02 Відповісти
НЕ важжлива мотивація, важливі дії
показати весь коментар
02.11.2025 00:19 Відповісти
Це надзавдання Кремля розхитати - й саме у таких місцях як Одеса ... Тому й сидять там Кіпер з бригадним генералом СБУ , переведеним Єрмаком з Дніпра з посади голови ОВА ...На придуману посаду голови МВА- міського військогового голови адміністрації.
показати весь коментар
02.11.2025 00:19 Відповісти
Мобілідувати шоблу зловлену за мастурбацію на сруязик, зменшити вік мобілізації до 18 для порушників спокою і стайок малоліток
показати весь коментар
02.11.2025 00:04 Відповісти
 
 