Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях, - Кіпер відреагував на інцидент у нічному клубі Одеси

В Одесі у нічному клубі під час вечірки увімкнули музику російських виконавців. Олег Кіпер різко відреагував і доручив відповідним департаментам провести перевірку та надати правову оцінку діям закладу.

Очільник Одеської ОВА відреагував на звучання російської музики в одному з нічних клубів Одеси, передає Цензор.НЕТ.

"Жодної російської музики - ні в клубах, ні в інших публічних місцях!", - написав він.

Про неприпустимість звучання російської музики під час війни

"Одеса - місто, яке майже щодня потерпає від російських атак. І в цей час у нічному клубі вмикають пісні російських виконавців. І це на четвертому році повномасштабної війни. Поки наші захисники віддають своє життя, хтось розважається під саундтреки країни-агресора, зневажаючи пам’ять про загиблих", - наголосив Кіпер.

Доручення відповідним Департаментам ОВА

Дав доручення відповідним Департаментам ОВА розібратися в ситуації та надати правову оцінку діям закладу.

Організатори мають пояснити, як таке взагалі стало можливим у місті, яке офіційно визнано територією бойових дій", - зауважив Кіпер.

Посадовець зазначив також, що Одеса - українське місто, а хто забув - нагадає.