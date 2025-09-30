Під час оборони України загинув музикант, актор та волонтер Андрій Нескубін. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, загинув музикант, співак, актор Андрій Нескубін.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили представники культурно-громадського центру "Шелтер Плюс", у чиїх проєктах він брав активну участь.

"З глибоким сумом повідомляємо про загибель Андрія Нескубіна, який загинув, захищаючи Україну від російських окупантів. Це непоправна втрата для країни, для міста, для армії, для родини. Андрій був талановитим музикантом, співаком, актором. Він займався волонтерською діяльністю та був учасником багатьох проєктів "Шелтер Плюс", - йдеться у повідомленні.

За словами колег, чоловік був на "нулі", отримав поранення, переніс операції. Він загинув через вибух авіабомби за 12 км від фронту, коли чергував у штабі.

"Андрію назавжди залишиться 33 роки. Він залишив світлу пам'ять у серцях усіх, хто його знав", - пишуть представники культурно-громадського центру.

Прощання із захисником відбулося у неділю, 28 вересня, у Кривому Розі, де воїна поховали на Центральному кладовищі.

