Солдат Ігор Макарюк загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гончарівському. ФОТО

Солдат Ігор Макарюк, курсант навчального взводу навчальної роти навчального батальйону школи індивідуальної підготовки загинув 24 вересня 2025 року внаслідок ракетного удару у с.Гончарівське Чернігівської області.

Про це повідомив у фейсбуку мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

Прощання з Ігорем Макарюком відбудеться завтра, 1 жовтня о 12:00 на Майдані Свободи у Броварах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що восійські загарбники вдень 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Є втрати серед українських військових.

