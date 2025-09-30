2 773 9
Солдат Ігор Макарюк загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гончарівському. ФОТО
Солдат Ігор Макарюк, курсант навчального взводу навчальної роти навчального батальйону школи індивідуальної підготовки загинув 24 вересня 2025 року внаслідок ракетного удару у с.Гончарівське Чернігівської області.
Про це повідомив у фейсбуку мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.
Прощання з Ігорем Макарюком відбудеться завтра, 1 жовтня о 12:00 на Майдані Свободи у Броварах.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що восійські загарбники вдень 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Є втрати серед українських військових.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Там багато загиблих... Три доби до того розвідувальний шахед там літав....
Царство небесне всім загиблим...