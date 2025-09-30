УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10178 відвідувачів онлайн
Новини Фото Втрати України
2 773 9

Солдат Ігор Макарюк загинув внаслідок ракетного удару РФ по Гончарівському. ФОТО

Солдат Ігор Макарюк, курсант навчального взводу навчальної роти навчального батальйону школи індивідуальної підготовки загинув 24 вересня 2025 року внаслідок ракетного удару у с.Гончарівське Чернігівської області.

Про це повідомив у фейсбуку мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

Ігор Макарюк

Читайте також: Поліцейський Іван Фесенко загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. ФОТО

Прощання з Ігорем Макарюком відбудеться завтра, 1 жовтня о 12:00 на Майдані Свободи у Броварах.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що восійські загарбники вдень 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України. Є втрати серед українських військових. 

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!

сапожко скрін

Автор: 

Бровари (282) Київська область (4280) втрати (4582) Чернігівська область (1062) Броварський район (32) Чернігівський район (73) Гончарівське (1)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
RIP
показати весь коментар
30.09.2025 11:27 Відповісти
Тільки-но вдалося зв'язатися з братом з того Гончарівського.... На щастя з ним все добре...
Там багато загиблих... Три доби до того розвідувальний шахед там літав....
Царство небесне всім загиблим...
показати весь коментар
30.09.2025 11:49 Відповісти
Тобі б речником у Гончарівськ прилаштуватися??? Пробуй, … не стидайся?!!
показати весь коментар
30.09.2025 12:06 Відповісти
Щось не подобається?
показати весь коментар
30.09.2025 12:09 Відповісти
Дрон-розвідник не збили бо в країні закриті всі ракетні програми.
показати весь коментар
30.09.2025 12:06 Відповісти
Скоріше бо в країні совкові дегенерати на вищих посадах...
показати весь коментар
30.09.2025 12:12 Відповісти
Твоя брехня щодо брата і загиблих, це уже було у переліку запарєбрікавих, повторюєшся часто з «ріднею»…. Щетельней треба тексти писати!!
показати весь коментар
30.09.2025 12:22 Відповісти
показати весь коментар
30.09.2025 11:50 Відповісти
 
 