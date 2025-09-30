РУС
Солдат Игорь Макарюк погиб в результате ракетного удара РФ по Гончаровскому. ФОТО

Солдат Игорь Макарюк, курсант учебного взвода учебной роты учебного батальона школы индивидуальной подготовки погиб 24 сентября 2025 года в результате ракетного удара в с.Гончаровское Черниговской области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Полицейский Иван Фесенко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

Прощание с Игорем Макарюком состоится завтра, 1 октября в 12:00 на Майдане Свободы в Броварах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские захватчики днем 24 сентября нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Есть потери среди украинских военных.

Бровары (340) Киевская область (4376) потери (4567) Черниговская область (1285) Броварский район (32) Черниговский район (72) Гончаровский (1)
RIP
30.09.2025 11:27 Ответить
Тільки-но вдалося зв'язатися з братом з того Гончарівського.... На щастя з ним все добре...
Там багато загиблих... Три доби до того розвідувальний шахед там літав....
Царство небесне всім загиблим...
30.09.2025 11:49 Ответить
Тобі б речником у Гончарівськ прилаштуватися??? Пробуй, … не стидайся?!!
30.09.2025 12:06 Ответить
Щось не подобається?
30.09.2025 12:09 Ответить
Дрон-розвідник не збили бо в країні закриті всі ракетні програми.
30.09.2025 12:06 Ответить
Скоріше бо в країні совкові дегенерати на вищих посадах...
30.09.2025 12:12 Ответить
Твоя брехня щодо брата і загиблих, це уже було у переліку запарєбрікавих, повторюєшся часто з «ріднею»…. Щетельней треба тексти писати!!
30.09.2025 12:22 Ответить
Де було? Що саме брехня?
Заперечувати реальність не варто аж на стільки.
30.09.2025 12:31 Ответить
30.09.2025 11:50 Ответить
30.09.2025 12:33 Ответить
 
 