Солдат Игорь Макарюк погиб в результате ракетного удара РФ по Гончаровскому. ФОТО

Солдат Игорь Макарюк, курсант учебного взвода учебной роты учебного батальона школы индивидуальной подготовки погиб 24 сентября 2025 года в результате ракетного удара в с.Гончаровское Черниговской области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.

Читайте также: Полицейский Иван Фесенко погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. ФОТО

Прощание с Игорем Макарюком состоится завтра, 1 октября в 12:00 на Майдане Свободы в Броварах.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские захватчики днем 24 сентября нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Есть потери среди украинских военных.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!