Солдат Игорь Макарюк погиб в результате ракетного удара РФ по Гончаровскому. ФОТО
Солдат Игорь Макарюк, курсант учебного взвода учебной роты учебного батальона школы индивидуальной подготовки погиб 24 сентября 2025 года в результате ракетного удара в с.Гончаровское Черниговской области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Броваров Игорь Сапожко, информирует Цензор.НЕТ.
Прощание с Игорем Макарюком состоится завтра, 1 октября в 12:00 на Майдане Свободы в Броварах.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что российские захватчики днем 24 сентября нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины. Есть потери среди украинских военных.
Там багато загиблих... Три доби до того розвідувальний шахед там літав....
Царство небесне всім загиблим...
Заперечувати реальність не варто аж на стільки.