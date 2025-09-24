РУС
Удар РФ по учебному центру Сухопутных войск
3 213 11

Рашисты нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть потери и раненые

Враг нанес удар по учебному подразделению Сухопутных войск 24 сентября

Российские захватчики днем 24 сентября нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди примененных средств поражения - две баллистические ракеты "Искандер".

"Вследствие точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями.

Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.

обстрел (29670) военнослужащие (6307) война в Украине (6271) Сухопутные войска ВСУ (52) Искандер (1)
як це в укриття, це що був тент? скільки це буде продовжуватись, це вже не недбалість, це злий задум...
24.09.2025 15:44 Ответить
24.09.2025 15:45 Ответить
і?
24.09.2025 15:46 Ответить
точне попадання в укриття..., я пів дня читала, що над цим місцем "очі"..., орлан, чи що там..., вони літали декілька годин..., й нікому й на думку не спало, що його треба збивати..., а про це говорили з 23 року, як мінімум..., яке там збереження особового складу, на склад всім похрєн..., ще наловлять...
24.09.2025 15:51 Ответить
Козли...
24.09.2025 15:44 Ответить
серед своїх ,зрада з наводкою ...
24.09.2025 15:46 Ответить
Надіюсь,генералів там не було,вони зайняті на розпилі бюджету
24.09.2025 15:48 Ответить
шо тут комментировать?

вот что?

нечего

с уважением отношусь к тем малым экипажам, которые работают в Черниговской области - спасибо за работу

но объективно это очередной ***** тех, кто занимается "прикрытием" в Черниговской области

чего вам не хватает чтобы закрыть Черниговскую область? денег? медиашума? внимания? или подсрачник?

то какая-то ***** круги наматывает над Черниговом, то личный состав теряем на ровном месте

уже не впервые, не дважды, и даже не трижды

треш, просто треш

и не вздумайте рассказывать, что у вас опять "личный состав сам виноват"
24.09.2025 15:48 Ответить
Допоки військом керуватимуть кабінетні охфіцери, які не проходили службу з передової, окопів, до тих пір подібні випадки матимуть місце.
24.09.2025 15:56 Ответить
Совкові хенералісімуси вже *****...и,туди вже не раз прилітало а вони далі там людей тримають,ну дибіли конче..і!!!Ще полігон розмістіть в кілометрі від кордону уроди!А потім ниють що ніхто не хоче йти воювати,бо ви дибіли...!На рівному місці в який раз втрачаємо людей,через дурнувату політику командування.!
24.09.2025 15:57 Ответить
Зала там пів- дня літала і ніхто не додув шо вона літає неспроста?
24.09.2025 15:58 Ответить
 
 