Рашисты нанесли удар по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ: есть потери и раненые

Российские захватчики днем 24 сентября нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что среди примененных средств поражения - две баллистические ракеты "Искандер".

"Вследствие точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что с целью сохранения жизни и здоровья людей продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями.

Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.

