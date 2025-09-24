Рашисти вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є втрати та поранені

Російські загарбники вдень 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети "Іскандер".

"Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями.

Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

