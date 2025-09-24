УКР
Удар РФ по навчальному центру Сухопутних військ
7 177 24

Рашисти вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є втрати та поранені

Ворог вдарив по навчальному підрозділу Сухопутних військ 24 вересня

Російські загарбники вдень 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети "Іскандер".

"Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

У Сухопутних військах додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями.

Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

обстріл (31019) військовослужбовці (4941) війна в Україні (6319) Сухопутні війська ЗСУ (52) Іскандер (1)
+12
як це в укриття, це що був тент? скільки це буде продовжуватись, це вже не недбалість, це злий задум...
показати весь коментар
24.09.2025 15:44 Відповісти
Зазначається, що серед застосованих засобів ураження - дві балістичні ракети "Іскандер". Джерело: https://censor.net/ua/n3575913
показати весь коментар
24.09.2025 15:45 Відповісти
і?
показати весь коментар
24.09.2025 15:46 Відповісти
Просто погугліть яку товщину бетону здатен пробити Іскандер ... а загалом нижче дописувачка все вірно написала - немає таких укриттів , в навчальних центрах , які б витримали удар Іскандера . Найкращий варіант - вивозити всіх на БЗВП за кордон , але цього ніхто не буде робити
показати весь коментар
24.09.2025 16:07 Відповісти
точне попадання в укриття..., я пів дня читала, що над цим місцем "очі"..., орлан, чи що там..., вони літали декілька годин..., й нікому й на думку не спало, що його треба збивати..., а про це говорили з 23 року, як мінімум..., яке там збереження особового складу, на склад всім похрєн..., ще наловлять...
показати весь коментар
24.09.2025 15:51 Відповісти
ти там пхнеся з1 всякою хнею- а шукай нав1дника серед ос.складу, про який так репетуеш...(
показати весь коментар
24.09.2025 16:06 Відповісти
Козли...
показати весь коментар
24.09.2025 15:44 Відповісти
серед своїх ,зрада з наводкою ...
показати весь коментар
24.09.2025 15:46 Відповісти
Там разведчик в небе висел и корректировал удар. Больше и не надо.
показати весь коментар
24.09.2025 16:09 Відповісти
Надіюсь,генералів там не було,вони зайняті на розпилі бюджету
показати весь коментар
24.09.2025 15:48 Відповісти
шо тут комментировать?

вот что?

нечего

с уважением отношусь к тем малым экипажам, которые работают в Черниговской области - спасибо за работу

но объективно это очередной ***** тех, кто занимается "прикрытием" в Черниговской области

чего вам не хватает чтобы закрыть Черниговскую область? денег? медиашума? внимания? или подсрачник?

то какая-то ***** круги наматывает над Черниговом, то личный состав теряем на ровном месте

уже не впервые, не дважды, и даже не трижды

треш, просто треш

и не вздумайте рассказывать, что у вас опять "личный состав сам виноват"
показати весь коментар
24.09.2025 15:48 Відповісти
Допоки військом керуватимуть кабінетні охфіцери, які не проходили службу з передової, окопів, до тих пір подібні випадки матимуть місце.
показати весь коментар
24.09.2025 15:56 Відповісти
Совкові хенералісімуси вже *****...и,туди вже не раз прилітало а вони далі там людей тримають,ну дибіли конче..і!!!Ще полігон розмістіть в кілометрі від кордону уроди!А потім ниють що ніхто не хоче йти воювати,бо ви дибіли...!На рівному місці в який раз втрачаємо людей,через дурнувату політику командування.!
показати весь коментар
24.09.2025 15:57 Відповісти
Зала там пів- дня літала і ніхто не додув шо вона літає неспроста?
показати весь коментар
24.09.2025 15:58 Відповісти
при Сирнику бардак у війську
показати весь коментар
24.09.2025 16:12 Відповісти
Вони літають практично скрізь - що далі ?
показати весь коментар
24.09.2025 16:20 Відповісти
Коло такого скупчення солдатів повинен бути захист - Гепард чи продвинутий дрон який може завалити Орлана чи Залу
показати весь коментар
24.09.2025 16:26 Відповісти
один іскандер пошкодив укриття ,а другий зруйнував
показати весь коментар
24.09.2025 16:10 Відповісти
піаніст , де патріоти ?!
показати весь коментар
24.09.2025 16:11 Відповісти
Дружина постачальника матеріалів для фортифікацій купила будинок майже за $1 мільйон - ЗМІ
показати весь коментар
24.09.2025 16:17 Відповісти
Подбала про власне укриття. Всі інші пох...й
Гроші ******* ....особливо тоді коли їх піз...ть день і ніч, поки місто і вся област 24/7 сидить в звичайних підвалах або по домівках, бо і підвплів не мають.
Чернігівщина вже б'є рекорди по збереженню червонокнижних бпла рашистів.
показати весь коментар
24.09.2025 16:23 Відповісти
В Чернігівські області останній місяць півтори, відчуття, що прикритя неба немає взагалі. Годинами, як птахи з червоної книги Чернігівщини, російські дрони, вільно і навіть захищено себе відчувають над містами і «присідають» втомлені від перегонів у небі, саме там де планували.
Такого не було ніколи. Тепер це цілодобова реальність.
Натомість ті хто керує захистом, а саме очільники міста і облісті в особі голів військових адміністрацій тримають повну тишу. Іноді здається, що вони вже забили на це остаточно.
Ні стравжніх укриттів, ні висновків, ні ху...я!
показати весь коментар
24.09.2025 16:20 Відповісти
Мої співчуття сім'ям загиблих від рашиських ударів і безвідповідальності тих хто має дбати про захист області і в небі і на землі.
показати весь коментар
24.09.2025 16:26 Відповісти
Скільки же різної мерзоти ходить разом з нами? За гроші продадуть все і навіть свою маму.
показати весь коментар
24.09.2025 16:42 Відповісти
 
 