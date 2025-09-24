Рашисти вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ: є втрати та поранені
Російські загарбники вдень 24 вересня завдали комбінованого удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що серед застосованих засобів ураження — дві балістичні ракети "Іскандер".
"Внаслідок точного влучання в укриття, попри вжиті заходи безпеки, на жаль, повністю уникнути втрат серед особового складу не вдалося. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.
У Сухопутних військах додали, що з метою збереження життя та здоров’я людей триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями.
Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
вот что?
нечего
с уважением отношусь к тем малым экипажам, которые работают в Черниговской области - спасибо за работу
но объективно это очередной ***** тех, кто занимается "прикрытием" в Черниговской области
чего вам не хватает чтобы закрыть Черниговскую область? денег? медиашума? внимания? или подсрачник?
то какая-то ***** круги наматывает над Черниговом, то личный состав теряем на ровном месте
уже не впервые, не дважды, и даже не трижды
треш, просто треш
и не вздумайте рассказывать, что у вас опять "личный состав сам виноват"
Гроші ******* ....особливо тоді коли їх піз...ть день і ніч, поки місто і вся област 24/7 сидить в звичайних підвалах або по домівках, бо і підвплів не мають.
Чернігівщина вже б'є рекорди по збереженню червонокнижних бпла рашистів.
Такого не було ніколи. Тепер це цілодобова реальність.
Натомість ті хто керує захистом, а саме очільники міста і облісті в особі голів військових адміністрацій тримають повну тишу. Іноді здається, що вони вже забили на це остаточно.
Ні стравжніх укриттів, ні висновків, ні ху...я!