Новини Удар РФ по навчальному центру Сухопутних військ
2 322 16

Рашисти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ: 1 загиблий та 11 поранених

РФ вдарила по навчальному підрозділу ЗСУ Є загиблий

Вночі російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ.

Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості.

"Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.

Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначили у Сухопутних військах.

Також у заяві наголошується, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.

+5
якась падлюка навела...нехай шукають
12.08.2025 09:10 Відповісти
+5
Та там розвіддрони висять вдень і вночі, коригують балістику. Ніяких навідників не треба, все видно як на долоні. Взагалі навчальні центри в прикордонних областях, куди балістика летить 2 хвилини (Чернігівська, Сумська, Харківська і т.д.) - це якби сказати пом'якше...не дуже розумно.
12.08.2025 09:22 Відповісти
+4
А за скільки секунд, Панянка, добігаєте Ви?
12.08.2025 09:27 Відповісти
якась падлюка навела...нехай шукають
12.08.2025 09:10 Відповісти
Та там розвіддрони висять вдень і вночі, коригують балістику. Ніяких навідників не треба, все видно як на долоні. Взагалі навчальні центри в прикордонних областях, куди балістика летить 2 хвилини (Чернігівська, Сумська, Харківська і т.д.) - це якби сказати пом'якше...не дуже розумно.
12.08.2025 09:22 Відповісти
Драпатий виражає озабоченность.
12.08.2025 09:17 Відповісти
це вже якийсь лютий триндець.... до чого їх готують, якщо вони не можуть швидко добігти до укриття..., або це укриття знаходиться казна де, або їх змусили вдягатися по статуту...
12.08.2025 09:18 Відповісти
А за скільки секунд, Панянка, добігаєте Ви?
12.08.2025 09:27 Відповісти
За 1 хвилину далеко добіжиш? це реальний час від ввімкнення тривоги та до выбуху балістики
12.08.2025 09:33 Відповісти
спробуй добігти за 1 хвилину, а ще подивись на світові рекорди й помнож на 3 або 5..., наприклад: світовий рекорд у бігу на 100 метрів серед чоловіків належить Усе́йну Болту (Ямайка) - 9.58 секунди, встановлений 16 серпня 2009 року на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні.
12.08.2025 09:41 Відповісти
Маячню пишите. Це війна, а не змагання
12.08.2025 10:08 Відповісти
Вибухи були під час того як звучала тривога. Тож зтось кудись добігти не мав шансу.
Тиждень небо бороздять розвідники, літають вільно як птахи де схочуть.
Щоло оф повідомлення, я їх вже читати не можу, настільки все тхне стандартними відписками без жодних серьозних висновків. Щодо укриттів... то краще б оте все не писали
12.08.2025 09:44 Відповісти
Я навіть не здивуюсь, якщо знову по Гончаріському... Там розвіддрони літають майже цілодобово

https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 1 БпЛА пролетів повз Чернігів назад на болота.
А вже новий БпЛА летить над Черніговом в напрямку Гончарівського

https://t.me/eRadarrua/60703 09:06
12.08.2025 09:22 Відповісти
😢
12.08.2025 09:45 Відповісти
Знов ті самі граблі! Як не напівоточення то втрати в навчальних центрах. Скільки вже їх було?! Скільки не піддано огласкі?! Напевно у Сирського така ж кадрова політика як і в штопаного гідранта.
12.08.2025 09:26 Відповісти
Навчальні центри в зоні досяжності балістики - це тир для російських ракетників, в якому особовий склад є живими мішенями.
12.08.2025 09:30 Відповісти
З тим як відносяться до мобілізованих це і не дивно. Смердючий совок вже добре розрісся в армії. Не здивуюся що жодногоналу тривоги там ніхто і не чув.
12.08.2025 09:38 Відповісти
Тцк зловили, привезли в пересильний пункт, забрали телефон, протримали неділю в пункті збору, огородженому колючим дротом, охороною, з ямами для "облому дуже грамотних". Привезли в учебку під конвоєм, телефон - на 5 хв. раз в неділю. Прилетіла ракета від орків - вбила людину.
Привезли назад, те ж тцк з свинячими пузами та мордами поховало з почестями - загинув в бою, герой.
12.08.2025 09:54 Відповісти
 
 