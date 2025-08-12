Рашисти вдарили по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ: 1 загиблий та 11 поранених
Вночі російські війська завдали ракетного удару по території одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ.
Про це повідомили Сухопутні війська ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Оповіщення особового складу було здійснено належним чином одразу після надходження сигналу "Ракетна небезпека". Попри вжиті заходи безпеки, під час переміщення до обладнаних укриттів та сховищ, група військовослужбовців потрапила в зону ураження касетних боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки відомо про одного загиблого та 11 поранених різних ступенів тяжкості.
"Ще 12 військовослужбовців звернулося за медичною допомогою зі скаргами на акубаротравму та гострий стрес. На місці працюють відповідні екстрені служби. Пораненим оперативно надається вся необхідна медична допомога.
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого", - зазначили у Сухопутних військах.
Також у заяві наголошується, що триває постійна робота з обладнання навчальних центрів, полігонів та інших військових об’єктів надійними укриттями. Крім того, вживаються додаткові заходи безпеки для захисту військовослужбовців під час ракетних та повітряних атак ворога.
Тиждень небо бороздять розвідники, літають вільно як птахи де схочуть.
Щоло оф повідомлення, я їх вже читати не можу, настільки все тхне стандартними відписками без жодних серьозних висновків. Щодо укриттів... то краще б оте все не писали
