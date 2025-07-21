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Новини Командувач Сухопутних військ ЗСУ
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Комплектація війська має стати не декларативним, а свідомим вибором громадян, - командувач Сухопутних військ Шаповалов

Шаповалов озвучив пріоритети на посаді командувача Сухопутних військ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Геннадій Шаповалов озвучив свої пріоритети на посаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Не зі слів знаю про проблеми та виклики, з якими щоденно стикаються Сухопутні війська. Покладаючись на досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення оперативним командуванням "Південь" та оперативним угрупованням військ "Таврія", я глибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань. Особистий досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти, обмін практиками, які ми здатні масштабувати на користь усіх Сухопутних військ", - наголосив він.

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За словами Шаповалова, одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ.

"Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави.

Війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку і у питаннях бойової підготовки. Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет", - пояснив командувач.

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Він наголосив, що важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації.

"Забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, що дозволить нам мати перевагу над ворогом. Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом.

Звертаюсь до військовослужбовців Сухопутних військ: ви – серце нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги. Мій обов’язок – підтримувати всіх без виключення військовослужбовців Сухопутних військ та забезпечити гідні умови проходження служби", - підсумував Шаповалов.

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Автор: 

Сухопутні війська ЗСУ (41) Шаповалов Геннадій (2)


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Топ коментарі
+3
Так свій свідомий вибір і так всі вже зробили, нашо ця мова)
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21.07.2025 14:51 Відповісти
+2
Під керівництвом верховного ухилянта?! Щас!
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21.07.2025 14:52 Відповісти
+2
Озвучую свій свідомий вибір - власне життя мені дорожчк за прибутки корупціонерів та додаткові зірочки на погонах совкових командирів-м'ясників.
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21.07.2025 14:54 Відповісти
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Так свій свідомий вибір і так всі вже зробили, нашо ця мова)
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21.07.2025 14:51 Відповісти
И сразу же первый вопрос - ПРЕКРАЩАЙТЕ СВОЁ ЛИЦЕМЕРИЕ ПРО ,,СВіДОМЫХ ГРОМАДЯН".
Где их взять ???????
Свідомые закончились максимум к середины 2023.
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21.07.2025 14:51 Відповісти
Під керівництвом верховного ухилянта?! Щас!
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21.07.2025 14:52 Відповісти
Та про свідомість здорових бичків, які смокчуть пиво за вуглами ховаючись від ТЦК...
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21.07.2025 14:54 Відповісти
ОО сикло обізвалося
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21.07.2025 15:01 Відповісти
А якщо я свідомо не хочу, то що?
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21.07.2025 14:52 Відповісти
Тоді буде проведене перезавантаження свідомості через її тимчасову втрату. Після повернення свідомості ймовірність свідомого вибору значно зростає.
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21.07.2025 14:57 Відповісти
Дуже класний приклад, перезавантаження: це ростріл інструкторів ,або гранатка командиру....
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21.07.2025 15:03 Відповісти
Можна подумати, це щось добре й правильне.
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21.07.2025 15:09 Відповісти
Це буде наслідком від причини
"Тоді буде проведене перезавантаження свідомості через її тимчасову втрату."
Ви ж не можете передбачити результат ймовірності "Після повернення свідомості" який буде "свідомого вибору"
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21.07.2025 15:14 Відповісти
Ви часом не прапорщик у відставці? У вас тип мислення дуже схожий на їхній. Якщо на запитання підлеглого неможливо відповісти "Нікак нєт" чи "Так точно", зразу переходять до рукоприкладства чи погроз згвалтування.
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21.07.2025 15:12 Відповісти
Теперь можешь смело быть свободен.
ЛИЦЕМЕРИЕ УЖЕ ПОДНЯЛОСЬ. НА УРОВЕНЬ КОМАНДУЮЧОГО СУХОПУТНИХ СИЛ УКРАїНИ.
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21.07.2025 14:57 Відповісти
Ой помиляєтесь ви, дуже помеляєтесь пане генерале, про свідомість громадян...
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21.07.2025 14:53 Відповісти
Озвучую свій свідомий вибір - власне життя мені дорожчк за прибутки корупціонерів та додаткові зірочки на погонах совкових командирів-м'ясників.
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21.07.2025 14:54 Відповісти
Охочих піти у військо зараз деже мало - хіба молоді за гроші
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21.07.2025 14:54 Відповісти
И сразу же второй вопрос - это шо, теперь согласно декларативным заявлениям нового командуючого Сухопутными Війсками теперь каждый ухилянт может заявить - ДА Я НЕСВіДОМИЙ И ОТЦЕПИТЕСЬ ОТ МЕНЯ.
И ТЦК недолжно и небудет тревожить ,,несідомих" ???????
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21.07.2025 14:56 Відповісти
"має стати не декларативним, а свідомим вибором громадян Джерело: https://censor.net/ua/n3564415" а десь був такий "декларативний вібір"?
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21.07.2025 14:59 Відповісти
Авжеж був. Це так вибір без вибору називають. Все в армії шикарно, залишилось тільки доукомплектувати і гайда на мацкву!
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21.07.2025 15:26 Відповісти
Це доця сирського чи дрюші?
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21.07.2025 14:59 Відповісти
оце все піз_дтотіння, то страшна _хня (((
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21.07.2025 15:00 Відповісти
завтра буде як 3 роки мобілізований. а думали що буде дембель(((
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21.07.2025 15:02 Відповісти
надо переделывать закон о воинской службе... что бы воинская служба была и необходимость для карьеры и материально обеспечивалась и была почетна в обществе...
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21.07.2025 15:06 Відповісти
Та мені на не нуна та військова карєра, я по своїй роботі норм заробляв. але все покинув на_х і пішов. і отут питання, а що далі?вже і так 3 році в рабстві? так я можу калашмат і в іншу сторону повернути
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21.07.2025 15:12 Відповісти
я не про военную карьеру, я к тому что б молодежь понимала, что без службы-все двери по госслужбе закрыты...
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21.07.2025 15:15 Відповісти
Тоді напевно добав не тілко ,,кар'єру" а також і невозжність відкрити і свій особистий бізнес без військової служби.
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21.07.2025 15:23 Відповісти
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21.07.2025 15:11 Відповісти
Свідомий вибір може бути лише у вільного громадяна в правовій державі де існує верховенство закону. В феодальній державі у холопів вибір лише між канчуком та кайданами .
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21.07.2025 15:15 Відповісти
Тобто кацап каже шо у вас на кацапії вільні громадяни і правова держава і існує верховенство закону ??????? 🤣
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21.07.2025 15:25 Відповісти
 
 