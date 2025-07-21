Комплектація війська має стати не декларативним, а свідомим вибором громадян, - командувач Сухопутних військ Шаповалов
Командувач Сухопутних військ ЗСУ, генерал Геннадій Шаповалов озвучив свої пріоритети на посаді.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Не зі слів знаю про проблеми та виклики, з якими щоденно стикаються Сухопутні війська. Покладаючись на досвід управління бойовою бригадою, а з початком повномасштабного вторгнення оперативним командуванням "Південь" та оперативним угрупованням військ "Таврія", я глибоко розумію внутрішні процеси, потреби особового складу, логіку ухвалення рішень на рівні підрозділів і з’єднань. Особистий досвід роботи з міжнародними партнерами дає чітке розуміння про сумісність, стандарти, обмін практиками, які ми здатні масштабувати на користь усіх Сухопутних військ", - наголосив він.
За словами Шаповалова, одним з найголовніших завдань на сьогодні є генерація військ.
"Вона включає процес формування, підготовки та доукомплектування бойових частин і підрозділів Сухопутних військ. Я чітко розумію, що комплектація війська, включаючи рекрутинг, службу за контрактом та мобілізацію, має бути не декларативним, а свідомим вибором громадян. Адже майбутнє України залежить від того, що відбувається зараз на фронті. Тому всі наші зусилля мають бути спрямовані на основне – збереження самого факту існування нашої держави.
Війна вимагає постійного вдосконалення та розвитку і у питаннях бойової підготовки. Підготовка наших підрозділів має відповідати тим реаліям, з якими щодня стикаються воїни на фронті. Впровадження сучасних методик, які ґрунтуються на реальному бойовому досвіді, а також високопрофесійний інструкторсько-викладацький склад – також наш пріоритет", - пояснив командувач.
Він наголосив, що важливим є розвиток усіх без винятку складових Сухопутних військ: від піхоти й танкових підрозділів до артилерії, протиповітряної оборони та армійської авіації.
"Забезпечення сучасними технологіями та озброєнням в умовах війни стало життєвою необхідністю, що дозволить нам мати перевагу над ворогом. Особливу увагу приділятиму розвитку всього спектру безпілотних систем, а також сучасних засобів звʼязку та управління, що забезпечать нам перевагу над ворогом.
Звертаюсь до військовослужбовців Сухопутних військ: ви – серце нашої оборони. Ваш героїзм, професіоналізм і відданість справі гідні найвищої поваги. Мій обов’язок – підтримувати всіх без виключення військовослужбовців Сухопутних військ та забезпечити гідні умови проходження служби", - підсумував Шаповалов.
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Где их взять ???????
Свідомые закончились максимум к середины 2023.
"Тоді буде проведене перезавантаження свідомості через її тимчасову втрату."
Ви ж не можете передбачити результат ймовірності "Після повернення свідомості" який буде "свідомого вибору"
ЛИЦЕМЕРИЕ УЖЕ ПОДНЯЛОСЬ. НА УРОВЕНЬ КОМАНДУЮЧОГО СУХОПУТНИХ СИЛ УКРАїНИ.
И ТЦК недолжно и небудет тревожить ,,несідомих" ???????