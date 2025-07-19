Штраф у 17 тис. грн за неоновлені дані у ТЦК залишається чинним, - Сухопутні війська

Трактування окремих юристів про те, що після 17 липня 2025 ТЦК не зможуть штрафувати порушників за неоновлення даних є хибними та не відповідають дійсності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі ТСН.

"Заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності", - повідомив він.

Зауважимо, що ТЦК підпорядковані Сухопутним військам.

"Штрафи, які передбачені за порушення військового обліку - залишаються. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше - 8500", - заявив він.

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В ЗСУ підкреслюють, що поява в інформпросторі хибних заяв щодо штрафів може певною мірою "розслабити" військовозобов’язаних, а невиконання вимог законодавства здатне породити нову хвилю штрафів.