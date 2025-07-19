Штраф у 17 тис. грн за неоновлені дані у ТЦК залишається чинним, - Сухопутні війська
Трактування окремих юристів про те, що після 17 липня 2025 ТЦК не зможуть штрафувати порушників за неоновлення даних є хибними та не відповідають дійсності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі ТСН.
"Заяви окремих адвокатів про неможливість накласти штраф за неоновлення військово-облікових даних не відповідають дійсності", - повідомив він.
Зауважимо, що ТЦК підпорядковані Сухопутним військам.
"Штрафи, які передбачені за порушення військового обліку - залишаються. Якщо людина самостійно прибуде до ТЦК, то у неї буде можливість сплатити вдвічі менше - 8500", - заявив він.
В ЗСУ підкреслюють, що поява в інформпросторі хибних заяв щодо штрафів може певною мірою "розслабити" військовозобов’язаних, а невиконання вимог законодавства здатне породити нову хвилю штрафів.
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Ну оновив дані але не пройшов ВЛК - наступна зустріч - везуть на ВЛК і хелоу. Оновив і пройшов ВЛК - мобілізаційна повістка і хелоу. Не оновив - наступна зустріч - везуть на ВЛК і хелоу, хіба + ще може штраф. Різниця не така вже й суттєва)
Ну речник точно знає адміністративне право і строки притягнення до відповідальності.
Інша справа, наскільки цей штраф буде правомірним.
Накладення штрафу за неоновлення даних після 17 липня 2025 року є неправомірним і має бути скасоване судом, оскільки минув строк притягнення до адміністративної відповідальності в 1 (один) рік з моменту вчинення адміністративного правопорушення.