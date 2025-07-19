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Новости Штрафы от ТЦК
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Штраф в 17 тыс. грн. за неоновленные данные в ТЦК остается в силе, - Сухопутные войска

штраф за не обновление данных

Трактовки отдельных юристов о том, что после 17 июля 2025 ТЦК не смогут штрафовать нарушителей за необновление данных являются ложными и не соответствуют действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии ТСН.

"Заявления отдельных адвокатов о невозможности наложить штраф за необновление военно-учетных данных не соответствуют действительности", - сообщил он.

Заметим, что ТЦК подчинены Сухопутным войскам.

"Штрафы, предусмотренные за нарушение воинского учета - остаются. Если человек самостоятельно прибудет в ТЦК, то у него будет возможность оплатить вдвое меньше - 8500", - заявил он.

Также читайте: Раде предлагают разрешить временное бронирование мужчин, находящихся в розыске ТЦК, - СМИ

В ВСУ подчеркивают, что появление в информпространстве ложных заявлений относительно штрафов может в определенной степени "расслабить" военнообязанных, а невыполнение требований законодательства способно породить новую волну штрафов.

Автор: 

штраф (1294) ТЦК (676) Сухопутные войска ВСУ (40)


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Топ комментарии
+11
В якому сенсі "трактування юристів"? Так закон пише. Речник поплутав чи що? Хоча що з речника взяти окрім аналізу?
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19.07.2025 14:47 Ответить
+10
Як там погода в Неаполі?
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19.07.2025 14:53 Ответить
+8
Я вважаю, що кожен воЕн-барбершопер має мати право накладати штраф на холопів. Досить цієї демократії, маємо мудрого Лідора
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19.07.2025 14:44 Ответить
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Там з Покровськом все погано:

На даний момент ситуація виглядає складною. Вже є перерізана магістраль. В місті Покровськ ворог зайняв парк в районі вул. «Захисники України».

Доповіді, які надаються на гору по знищенню ворожої ДРГ - не відповідають дійсності.

Противник продовжує підводити підкріплення через «Звірове» і «Перше травня». Почався штурм Покровська.
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19.07.2025 14:42 Ответить
І на Запорізькій АЕС якісь проблеми:

Біля Запорізької АЕС великий стовп диму.

Раніше повідомлялося, що по усій тимчасово окупованій території області трапився блекаут.
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19.07.2025 14:43 Ответить
Шо там покровськ??головне штраф заплати
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19.07.2025 15:24 Ответить
Знову липові доповіді, що все в порядку. Довбані "совки" невикорінимі.
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19.07.2025 14:49 Ответить
На цій війні заробляють всі окрім простих солдат.
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19.07.2025 14:58 Ответить
І прості українці, які не є солдатами заробляють?
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19.07.2025 15:27 Ответить
Я вважаю, що кожен воЕн-барбершопер має мати право накладати штраф на холопів. Досить цієї демократії, маємо мудрого Лідора
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19.07.2025 14:44 Ответить
к барбершопу обязательно тату-салон
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19.07.2025 15:23 Ответить
Вдовольнитеся замість 17 тис. грн. пісною *******!
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19.07.2025 14:45 Ответить
Ну, це кадровики з Секретаріату КМУ, апарату ВРУ, ЦОВВ, ДУС-ОПУ, ДСА, ГПУ, ДБР, САП,……разом з НЕЧИСЛЕННИМИ мобістами, побігли до ТЦК, ОНОВЛЮВАТИ дані, за отих йолопів категорії «А» і «В», на посадах заброньованих, у своїх структурах!! Самі ж вони, «неходячі», нємесниє??
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19.07.2025 14:46 Ответить
В якому сенсі "трактування юристів"? Так закон пише. Речник поплутав чи що? Хоча що з речника взяти окрім аналізу?
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19.07.2025 14:47 Ответить
Тутціла Конституція на паузі, а Ви про якийсь КУпАП
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19.07.2025 14:50 Ответить
Зараз, всі мабуть побігли разом!
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19.07.2025 14:47 Ответить
Взагалі-то, якщо не захищати країну, то русня припреться в Чоп. Мовчу вже, що буде з українцями..
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19.07.2025 14:48 Ответить
Як там погода в Неаполі?
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19.07.2025 14:53 Ответить
Від кого ви від чого захищають у глибокому тилу поліцаї , цкуни, прокурори, судді , військові пенсіонери? Після такої відповіді такі ось войовничі диванні нафронтники чи нафронтниці, тупо зливаються.
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19.07.2025 15:00 Ответить
Вони стануть на службу ворога одразу, якщо придуть росіяни, тому на них нема надії. це як каказ Колчак про артистів та проституток.
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19.07.2025 15:12 Ответить
Тобто, пропонуєте без захисту тил залишити? Щоб банди наркоманів та просто бандитів мародерили й вбивали мирне населення? Чи глибокий тил не ********, завали хто розбирати буде?

Депутатів та банду зелених забирайте.
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19.07.2025 15:31 Ответить
Якщо довго дивитися в дупу престарілої сеньйори ,то невдовзі дупа починає дивитися на тебе.Як в двоколісних хроніках: кручу ,кручу, кручу педалі ,вже далеко я заїхав ,але хочу ще далі.Ви воюйте,донатьте а якручу кручу ,кручу, педалі.
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19.07.2025 15:05 Ответить
Ч.9 ст.38 КУпАП? Нє, не чули!
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19.07.2025 14:49 Ответить
Та штраф дуже турбує в основному броньованих і відстрочених. Для решти (але старших 25 років і молодших 60) головна небезпека то не штраф)
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19.07.2025 14:50 Ответить
Саме так. У нас на роботі є такі хто не оновив. То я їм радив писать заяву на метеріальну допомогу для сплати штрафу ТЦК, бо люди ж живуть від зп до зп . Правда мабуть не дадуть)
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19.07.2025 14:56 Ответить
Вже як зловлять то не поможе)

Ну оновив дані але не пройшов ВЛК - наступна зустріч - везуть на ВЛК і хелоу. Оновив і пройшов ВЛК - мобілізаційна повістка і хелоу. Не оновив - наступна зустріч - везуть на ВЛК і хелоу, хіба + ще може штраф. Різниця не така вже й суттєва)
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19.07.2025 15:02 Ответить
я встиг влк пройти за пів роки до появи різєрву, то мені було похіру , тоді ще так не бусифікували, а потім забронювався і жизнь маліна
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19.07.2025 15:09 Ответить
От падлюка!
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19.07.2025 15:11 Ответить
Що вкрав мільярд з бюджету штраф $2000, що неоновив дані штраф $500. Влада зрівняла ухилянтів з вбивцями, наркоторговцями і казнокрадами. При тому з казнокрадів якщо вони штраф не заплатять то штрафи зменшуються а з ухилянтів навпаки подвоюються
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19.07.2025 14:50 Ответить
Вирішили з холопів грошей вибити як гопники.
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19.07.2025 14:52 Ответить
ХУЖЕ НЄ БУДЄТ.ХОТЬ ПАРЖОМ
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19.07.2025 14:56 Ответить
про це заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі https://tsn.ua/exclusive/mobilizatsiia-v-********-chy-skasovani-shtrafy-ttsk-za-neonovlennia-danykh-shcho-vidomo-2872715.html?utm_source=chatgpt.com ТСН. (с)

Ну речник точно знає адміністративне право і строки притягнення до відповідальності.
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19.07.2025 14:57 Ответить
Тецека може накласти будь-який штраф, в тому числі собі в штани.
Інша справа, наскільки цей штраф буде правомірним.
Накладення штрафу за неоновлення даних після 17 липня 2025 року є неправомірним і має бути скасоване судом, оскільки минув строк притягнення до адміністративної відповідальності в 1 (один) рік з моменту вчинення адміністративного правопорушення.
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19.07.2025 15:03 Ответить
Та по хер🤣🤣🤣🤣
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19.07.2025 15:13 Ответить
Слід читати цей заклик ось так " Не заважайте нам заробляти всіма доступними засобами, несіть гроші і заткніться до війна на дворі"
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19.07.2025 15:05 Ответить
Тут є такий нюанс, що наприклад я поставив рєзєрв+ одразу, але дані так і не зміг оновити в ньому. Бо ТЦКуни не правильно занесли вбазу мій ІПН. Потім я пішов в місцевий ЦНАП і був там 239 в черзі. Навітьталончик десь лежить. То я забив хір і пішов геть. В ТЦК, я по ясним причинам не пішов, бо там теж черги були. Але дані я таки оновив, хоч і заднім числом, але вчасно
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19.07.2025 15:07 Ответить
Мрію служити в ТЦК і скромно брати по 17к на день. Не для себе для країни! Бо якщо менеджери крадуть мільярди, то я, зі своїми копійками божа корівка <3
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19.07.2025 15:19 Ответить
Замість правової держави оце опудало Віталік.Зелене шапіто зробило з України територію беззаконня та терору.
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19.07.2025 15:23 Ответить
 
 