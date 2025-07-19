Штраф в 17 тыс. грн. за неоновленные данные в ТЦК остается в силе, - Сухопутные войска
Трактовки отдельных юристов о том, что после 17 июля 2025 ТЦК не смогут штрафовать нарушителей за необновление данных являются ложными и не соответствуют действительности.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии ТСН.
"Заявления отдельных адвокатов о невозможности наложить штраф за необновление военно-учетных данных не соответствуют действительности", - сообщил он.
Заметим, что ТЦК подчинены Сухопутным войскам.
"Штрафы, предусмотренные за нарушение воинского учета - остаются. Если человек самостоятельно прибудет в ТЦК, то у него будет возможность оплатить вдвое меньше - 8500", - заявил он.
В ВСУ подчеркивают, что появление в информпространстве ложных заявлений относительно штрафов может в определенной степени "расслабить" военнообязанных, а невыполнение требований законодательства способно породить новую волну штрафов.
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Ну оновив дані але не пройшов ВЛК - наступна зустріч - везуть на ВЛК і хелоу. Оновив і пройшов ВЛК - мобілізаційна повістка і хелоу. Не оновив - наступна зустріч - везуть на ВЛК і хелоу, хіба + ще може штраф. Різниця не така вже й суттєва)
Ну речник точно знає адміністративне право і строки притягнення до відповідальності.
Інша справа, наскільки цей штраф буде правомірним.
Накладення штрафу за неоновлення даних після 17 липня 2025 року є неправомірним і має бути скасоване судом, оскільки минув строк притягнення до адміністративної відповідальності в 1 (один) рік з моменту вчинення адміністративного правопорушення.