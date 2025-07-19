Штраф в 17 тыс. грн. за неоновленные данные в ТЦК остается в силе, - Сухопутные войска

Трактовки отдельных юристов о том, что после 17 июля 2025 ТЦК не смогут штрафовать нарушителей за необновление данных являются ложными и не соответствуют действительности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил представитель Сухопутных войск ВСУ Виталий Саранцев в комментарии ТСН.

"Заявления отдельных адвокатов о невозможности наложить штраф за необновление военно-учетных данных не соответствуют действительности", - сообщил он.

Заметим, что ТЦК подчинены Сухопутным войскам.

"Штрафы, предусмотренные за нарушение воинского учета - остаются. Если человек самостоятельно прибудет в ТЦК, то у него будет возможность оплатить вдвое меньше - 8500", - заявил он.

Также читайте: Раде предлагают разрешить временное бронирование мужчин, находящихся в розыске ТЦК, - СМИ

В ВСУ подчеркивают, что появление в информпространстве ложных заявлений относительно штрафов может в определенной степени "расслабить" военнообязанных, а невыполнение требований законодательства способно породить новую волну штрафов.