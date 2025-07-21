Комплектация войска должна стать не декларативным, а сознательным выбором граждан, - командующий Сухопутными войсками Шаповалов

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Геннадий Шаповалов озвучил свои приоритеты на должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Не со слов знаю о проблемах и вызовах, с которыми ежедневно сталкиваются Сухопутные войска. Полагаясь на опыт управления боевой бригадой, а с началом полномасштабного вторжения оперативным командованием "Юг" и оперативной группировкой войск "Таврия", я глубоко понимаю внутренние процессы, потребности личного состава, логику принятия решений на уровне подразделений и соединений. Личный опыт работы с международными партнерами дает четкое понимание о совместимости, стандартах, обмене практиками, которые мы способны масштабировать в пользу всех Сухопутных войск", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Противодействие дронам включили в программу БОВП, - Сухопутные войска ВСУ

По словам Шаповалова, одной из главных задач на сегодня является генерация войск.

"Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное - сохранение самого факта существования нашего государства.



Война требует постоянного совершенствования и развития и в вопросах боевой подготовки. Подготовка наших подразделений должна соответствовать тем реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются воины на фронте. Внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав - также наш приоритет", - пояснил командующий.

Читайте: Ударами по ТЦК Россия хочет уничтожить данные военнообязанных и сорвать мобилизацию в Украине, - Сухопутные войска

Он отметил, что важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.

"Обеспечение современными технологиями и вооружением в условиях войны стало жизненной необходимостью, что позволит нам иметь преимущество над врагом. Особое внимание буду уделять развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления, которые обеспечат нам преимущество над врагом.



Обращаюсь к военнослужащим Сухопутных войск: вы - сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения. Мой долг - поддерживать всех без исключения военнослужащих Сухопутных войск и обеспечить достойные условия прохождения службы", - подытожил Шаповалов.

Читайте: Штраф в 17 тыс. грн за необновленные данные в ТЦК остается в силе, - Сухопутные войска