Комплектация войска должна стать не декларативным, а сознательным выбором граждан, - командующий Сухопутными войсками Шаповалов
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Геннадий Шаповалов озвучил свои приоритеты на должности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Не со слов знаю о проблемах и вызовах, с которыми ежедневно сталкиваются Сухопутные войска. Полагаясь на опыт управления боевой бригадой, а с началом полномасштабного вторжения оперативным командованием "Юг" и оперативной группировкой войск "Таврия", я глубоко понимаю внутренние процессы, потребности личного состава, логику принятия решений на уровне подразделений и соединений. Личный опыт работы с международными партнерами дает четкое понимание о совместимости, стандартах, обмене практиками, которые мы способны масштабировать в пользу всех Сухопутных войск", - подчеркнул он.
По словам Шаповалова, одной из главных задач на сегодня является генерация войск.
"Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное - сохранение самого факта существования нашего государства.
Война требует постоянного совершенствования и развития и в вопросах боевой подготовки. Подготовка наших подразделений должна соответствовать тем реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются воины на фронте. Внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав - также наш приоритет", - пояснил командующий.
Он отметил, что важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.
"Обеспечение современными технологиями и вооружением в условиях войны стало жизненной необходимостью, что позволит нам иметь преимущество над врагом. Особое внимание буду уделять развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления, которые обеспечат нам преимущество над врагом.
Обращаюсь к военнослужащим Сухопутных войск: вы - сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения. Мой долг - поддерживать всех без исключения военнослужащих Сухопутных войск и обеспечить достойные условия прохождения службы", - подытожил Шаповалов.
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Где их взять ???????
Свідомые закончились максимум к середины 2023.
"Тоді буде проведене перезавантаження свідомості через її тимчасову втрату."
Ви ж не можете передбачити результат ймовірності "Після повернення свідомості" який буде "свідомого вибору"
І це тільки те, що доходить до широкого загалу. А скільки ще всього є незафільмованого та не росповсюдженого. Наприклад, не більш ніж кілька місяців тому в одному з обласних центрів. Тцкашник йшов додому пообідати, випадково на дорозі стикнувся з ухилянтом, котрий втік з влк за день до цього. Тцкашник погнався за ухилянтом, наздогнав його в якомусь дворі біля гаражів, той розвертається і наносить тцкашнику кілька ножових. Тцкашник зупинився, встиг викликати швидку і позвонити на роботу, розповісти ситуацію і помер до приїзду швидкої.
Навіть на місцевих сайтах про цей випадок не написали нічого взагалі. Лише патрулі посилено покатались по району кілька днів, на тому все й закінчилось. Чи спіймали вбивцю, чи ні, я не в курсі.
ЛИЦЕМЕРИЕ УЖЕ ПОДНЯЛОСЬ. НА УРОВЕНЬ КОМАНДУЮЧОГО СУХОПУТНИХ СИЛ УКРАїНИ.
И ТЦК недолжно и небудет тревожить ,,несідомих" ???????