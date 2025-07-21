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Новости Командующий Сухопутными войсками ВСУ
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Комплектация войска должна стать не декларативным, а сознательным выбором граждан, - командующий Сухопутными войсками Шаповалов

Шаповалов озвучил приоритеты на посту командующего Сухопутными войсками

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал Геннадий Шаповалов озвучил свои приоритеты на должности.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Не со слов знаю о проблемах и вызовах, с которыми ежедневно сталкиваются Сухопутные войска. Полагаясь на опыт управления боевой бригадой, а с началом полномасштабного вторжения оперативным командованием "Юг" и оперативной группировкой войск "Таврия", я глубоко понимаю внутренние процессы, потребности личного состава, логику принятия решений на уровне подразделений и соединений. Личный опыт работы с международными партнерами дает четкое понимание о совместимости, стандартах, обмене практиками, которые мы способны масштабировать в пользу всех Сухопутных войск", - подчеркнул он.

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По словам Шаповалова, одной из главных задач на сегодня является генерация войск.

"Она включает процесс формирования, подготовки и доукомплектования боевых частей и подразделений Сухопутных войск. Я четко понимаю, что комплектация войска, включая рекрутинг, службу по контракту и мобилизацию, должна быть не декларативным, а сознательным выбором граждан. Ведь будущее Украины зависит от того, что происходит сейчас на фронте. Поэтому все наши усилия должны быть направлены на основное - сохранение самого факта существования нашего государства.

Война требует постоянного совершенствования и развития и в вопросах боевой подготовки. Подготовка наших подразделений должна соответствовать тем реалиям, с которыми ежедневно сталкиваются воины на фронте. Внедрение современных методик, основанных на реальном боевом опыте, а также высокопрофессиональный инструкторско-преподавательский состав - также наш приоритет", - пояснил командующий.

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Он отметил, что важным является развитие всех без исключения составляющих Сухопутных войск: от пехоты и танковых подразделений до артиллерии, противовоздушной обороны и армейской авиации.

"Обеспечение современными технологиями и вооружением в условиях войны стало жизненной необходимостью, что позволит нам иметь преимущество над врагом. Особое внимание буду уделять развитию всего спектра беспилотных систем, а также современных средств связи и управления, которые обеспечат нам преимущество над врагом.

Обращаюсь к военнослужащим Сухопутных войск: вы - сердце нашей обороны. Ваш героизм, профессионализм и преданность делу достойны наивысшего уважения. Мой долг - поддерживать всех без исключения военнослужащих Сухопутных войск и обеспечить достойные условия прохождения службы", - подытожил Шаповалов.

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Автор: 

Сухопутные войска ВСУ (41) Шаповалов Геннадий (2)


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Топ комментарии
+5
Так свій свідомий вибір і так всі вже зробили, нашо ця мова)
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21.07.2025 14:51 Ответить
+5
Під керівництвом верховного ухилянта?! Щас!
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21.07.2025 14:52 Ответить
+5
Озвучую свій свідомий вибір - власне життя мені дорожчк за прибутки корупціонерів та додаткові зірочки на погонах совкових командирів-м'ясників.
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21.07.2025 14:54 Ответить
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Так свій свідомий вибір і так всі вже зробили, нашо ця мова)
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21.07.2025 14:51 Ответить
И сразу же первый вопрос - ПРЕКРАЩАЙТЕ СВОЁ ЛИЦЕМЕРИЕ ПРО ,,СВіДОМЫХ ГРОМАДЯН".
Где их взять ???????
Свідомые закончились максимум к середины 2023.
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21.07.2025 14:51 Ответить
Під керівництвом верховного ухилянта?! Щас!
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21.07.2025 14:52 Ответить
Та про свідомість здорових бичків, які смокчуть пиво за вуглами ховаючись від ТЦК...
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21.07.2025 14:54 Ответить
А якщо я свідомо не хочу, то що?
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21.07.2025 14:52 Ответить
Тоді буде проведене перезавантаження свідомості через її тимчасову втрату. Після повернення свідомості ймовірність свідомого вибору значно зростає.
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21.07.2025 14:57 Ответить
Дуже класний приклад, перезавантаження: це ростріл інструкторів ,або гранатка командиру....
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21.07.2025 15:03 Ответить
Можна подумати, це щось добре й правильне.
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21.07.2025 15:09 Ответить
Це буде наслідком від причини
"Тоді буде проведене перезавантаження свідомості через її тимчасову втрату."
Ви ж не можете передбачити результат ймовірності "Після повернення свідомості" який буде "свідомого вибору"
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21.07.2025 15:14 Ответить
Перезавантаження свідомості відбувається зараз регулярно, а інструкторів якийсь один розстріляв, і то може просто якийсь наркоман.
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21.07.2025 15:41 Ответить
Ви часом не прапорщик у відставці? У вас тип мислення дуже схожий на їхній. Якщо на запитання підлеглого неможливо відповісти "Нікак нєт" чи "Так точно", зразу переходять до рукоприкладства чи погроз згвалтування.
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21.07.2025 15:12 Ответить
Прапорщиком у відставці я тут ще не був) Так воно ж по факту так і є - не хочеш то або натиснуть або просто закинуть як барана й повезуть.
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21.07.2025 15:43 Ответить
В даний час це вже далеко не факт. Ось, наприклад, щоб далеко не бігати https://censor.net/ua/videonews/3564348/konflikty-iz-predstavnykamy-ttsk-video-biyiky

І це тільки те, що доходить до широкого загалу. А скільки ще всього є незафільмованого та не росповсюдженого. Наприклад, не більш ніж кілька місяців тому в одному з обласних центрів. Тцкашник йшов додому пообідати, випадково на дорозі стикнувся з ухилянтом, котрий втік з влк за день до цього. Тцкашник погнався за ухилянтом, наздогнав його в якомусь дворі біля гаражів, той розвертається і наносить тцкашнику кілька ножових. Тцкашник зупинився, встиг викликати швидку і позвонити на роботу, розповісти ситуацію і помер до приїзду швидкої.

Навіть на місцевих сайтах про цей випадок не написали нічого взагалі. Лише патрулі посилено покатались по району кілька днів, на тому все й закінчилось. Чи спіймали вбивцю, чи ні, я не в курсі.
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21.07.2025 16:17 Ответить
Мене ця історія зачепила своєю якоюсь цинічною іронією долі, чувак біг, щоб зловити і відправити на смерть іншого, а по факту біг за своєю смертю, інакше я б теж її через день вже не згадав.
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21.07.2025 16:20 Ответить
На загальний хід ситуації такі випадки ніяк не впливають. Почнуть впливати - почнуть сильніше закручувати гайки, тільки й всього. Але це навряд, простіше приховати окремі випадки та й рухатися далі.
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21.07.2025 16:26 Ответить
Теперь можешь смело быть свободен.
ЛИЦЕМЕРИЕ УЖЕ ПОДНЯЛОСЬ. НА УРОВЕНЬ КОМАНДУЮЧОГО СУХОПУТНИХ СИЛ УКРАїНИ.
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21.07.2025 14:57 Ответить
Ой помиляєтесь ви, дуже помеляєтесь пане генерале, про свідомість громадян...
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21.07.2025 14:53 Ответить
Озвучую свій свідомий вибір - власне життя мені дорожчк за прибутки корупціонерів та додаткові зірочки на погонах совкових командирів-м'ясників.
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21.07.2025 14:54 Ответить
Охочих піти у військо зараз деже мало - хіба молоді за гроші
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21.07.2025 14:54 Ответить
И сразу же второй вопрос - это шо, теперь согласно декларативным заявлениям нового командуючого Сухопутными Війсками теперь каждый ухилянт может заявить - ДА Я НЕСВіДОМИЙ И ОТЦЕПИТЕСЬ ОТ МЕНЯ.
И ТЦК недолжно и небудет тревожить ,,несідомих" ???????
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21.07.2025 14:56 Ответить
"має стати не декларативним, а свідомим вибором громадян Джерело: https://censor.net/ua/n3564415" а десь був такий "декларативний вібір"?
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21.07.2025 14:59 Ответить
Авжеж був. Це так вибір без вибору називають. Все в армії шикарно, залишилось тільки доукомплектувати і гайда на мацкву!
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21.07.2025 15:26 Ответить
Це доця сирського чи дрюші?
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21.07.2025 14:59 Ответить
оце все піз_дтотіння, то страшна _хня (((
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21.07.2025 15:00 Ответить
завтра буде як 3 роки мобілізований. а думали що буде дембель(((
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21.07.2025 15:02 Ответить
надо переделывать закон о воинской службе... что бы воинская служба была и необходимость для карьеры и материально обеспечивалась и была почетна в обществе...
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21.07.2025 15:06 Ответить
Та мені на не нуна та військова карєра, я по своїй роботі норм заробляв. але все покинув на_х і пішов. і отут питання, а що далі?вже і так 3 році в рабстві? так я можу калашмат і в іншу сторону повернути
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21.07.2025 15:12 Ответить
я не про военную карьеру, я к тому что б молодежь понимала, что без службы-все двери по госслужбе закрыты...
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21.07.2025 15:15 Ответить
Тоді напевно добав не тілко ,,кар'єру" а також і невозжність відкрити і свій особистий бізнес без військової служби.
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21.07.2025 15:23 Ответить
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21.07.2025 15:11 Ответить
Свідомий вибір може бути лише у вільного громадяна в правовій державі де існує верховенство закону. В феодальній державі у холопів вибір лише між канчуком та кайданами .
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21.07.2025 15:15 Ответить
Тобто кацап каже шо у вас на кацапії вільні громадяни і правова держава і існує верховенство закону ??????? 🤣
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21.07.2025 15:25 Ответить
Кацап в тобі не помічає ,що ти старий совок на всю голову )) Портрет сраліна вже поміняв вдома на портрет Зеленського ?))
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21.07.2025 15:42 Ответить
Що каже кацап - не цікаво ! Цікаво лише те, що каже наш Боневтік. Він не втік, а значить він - живий. А наККуя він мені живий, коли в могилі мільйон українців, яких він збирався годувати ... шашликами. Я бачу у майбутньому його в окопі, а не на посаді чи в конгресах.
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21.07.2025 15:57 Ответить
Революційна заява генерала. Це замах на створену Зеленським систему примусової мобілізації. Генерал дочекається свідомого вибору від квартальної команди Зеленського та її Лисого орденоносця.
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21.07.2025 15:44 Ответить
Друже генерал ! Поважний генерал ! Розумно кажеш. Аби так діяли всі, хто зараз сидить тримаючись зубами державних посад, то народ би повалив у військкомати. Подивись на головного Ухилянта країни ! Так-так, Зєлянськаво ! Він як ніхто має захищаим країну, бо він хоче бути "вічним президентом". Ось і борись за країну зі своїми поміШЬнікамі, за рейтинг. На передовій.
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21.07.2025 15:48 Ответить
 
 