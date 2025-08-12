РУС
Удар РФ по учебному центру Сухопутных войск
3 339 20

Рашисты нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск: 1 погибший и 11 раненых

РФ нанесла удар по учебной части ВСУ Есть погибший

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести.

"Еще 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в Сухопутных войсках.

Также в заявлении отмечается, что продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.

Автор: 

обстрел (28974) Сухопутные войска ВСУ (46)


Та там розвіддрони висять вдень і вночі, коригують балістику. Ніяких навідників не треба, все видно як на долоні. Взагалі навчальні центри в прикордонних областях, куди балістика летить 2 хвилини (Чернігівська, Сумська, Харківська і т.д.) - це якби сказати пом'якше...не дуже розумно.
12.08.2025 09:22 Ответить
якась падлюка навела...нехай шукають
12.08.2025 09:10 Ответить
Знов ті самі граблі! Як не напівоточення то втрати в навчальних центрах. Скільки вже їх було?! Скільки не піддано огласкі?! Напевно у Сирського така ж кадрова політика як і в штопаного гідранта.
12.08.2025 09:26 Ответить
якась падлюка навела...нехай шукають
12.08.2025 09:10 Ответить
Та там розвіддрони висять вдень і вночі, коригують балістику. Ніяких навідників не треба, все видно як на долоні. Взагалі навчальні центри в прикордонних областях, куди балістика летить 2 хвилини (Чернігівська, Сумська, Харківська і т.д.) - це якби сказати пом'якше...не дуже розумно.
12.08.2025 09:22 Ответить
Драпатий виражає озабоченность.
12.08.2025 09:17 Ответить
це вже якийсь лютий триндець.... до чого їх готують, якщо вони не можуть швидко добігти до укриття..., або це укриття знаходиться казна де, або їх змусили вдягатися по статуту...
12.08.2025 09:18 Ответить
А за скільки секунд, Панянка, добігаєте Ви?
12.08.2025 09:27 Ответить
За 1 хвилину далеко добіжиш? це реальний час від ввімкнення тривоги та до выбуху балістики
12.08.2025 09:33 Ответить
спробуй добігти за 1 хвилину, а ще подивись на світові рекорди й помнож на 3 або 5..., наприклад: світовий рекорд у бігу на 100 метрів серед чоловіків належить Усе́йну Болту (Ямайка) - 9.58 секунди, встановлений 16 серпня 2009 року на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Берліні.
12.08.2025 09:41 Ответить
Маячню пишите. Це війна, а не змагання
12.08.2025 10:08 Ответить
Вибухи були під час того як звучала тривога. Тож зтось кудись добігти не мав шансу.
Тиждень небо бороздять розвідники, літають вільно як птахи де схочуть.
Щоло оф повідомлення, я їх вже читати не можу, настільки все тхне стандартними відписками без жодних серьозних висновків. Щодо укриттів... то краще б оте все не писали
12.08.2025 09:44 Ответить
Я навіть не здивуюсь, якщо знову по Гончаріському... Там розвіддрони літають майже цілодобово

https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 1 БпЛА пролетів повз Чернігів назад на болота.
А вже новий БпЛА летить над Черніговом в напрямку Гончарівського

https://t.me/eRadarrua/60703 09:06
12.08.2025 09:22 Ответить
😢
12.08.2025 09:45 Ответить
Знов ті самі граблі! Як не напівоточення то втрати в навчальних центрах. Скільки вже їх було?! Скільки не піддано огласкі?! Напевно у Сирського така ж кадрова політика як і в штопаного гідранта.
12.08.2025 09:26 Ответить
Навчальні центри в зоні досяжності балістики - це тир для російських ракетників, в якому особовий склад є живими мішенями.
12.08.2025 09:30 Ответить
З тим як відносяться до мобілізованих це і не дивно. Смердючий совок вже добре розрісся в армії. Не здивуюся що жодногоналу тривоги там ніхто і не чув.
12.08.2025 09:38 Ответить
Тцк зловили, привезли в пересильний пункт, забрали телефон, протримали неділю в пункті збору, огородженому колючим дротом, охороною, з ямами для "облому дуже грамотних". Привезли в учебку під конвоєм, телефон - на 5 хв. раз в неділю. Прилетіла ракета від орків - вбила людину.
Привезли назад, те ж тцк з свинячими пузами та мордами поховало з почестями - загинув в бою, герой.
12.08.2025 09:54 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

🛵 Пара розвідувальних БпЛА над Черніговом курс Гончарівське

https://t.me/eRadarrua/60707 11:18
12.08.2025 11:22 Ответить
пох*уй, наловимо ще - жнива у розпалі. ТЦК
12.08.2025 11:42 Ответить
Чому не можно на місця стартів кракет послати наші ССО? ССО це не піхота. Вони повинні кошмарити тили ворога. При Залужному так і було.
12.08.2025 11:42 Ответить
Цікаво, цей навчальний центр теж не сильно далеко від ЛБЗ? Питання риторичне, а відповідь на нього ✖️уйова
12.08.2025 11:44 Ответить
 
 