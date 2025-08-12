Рашисты нанесли удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск: 1 погибший и 11 раненых

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск.

Об этом сообщили Сухопутные войска ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Оповещение личного состава было осуществлено должным образом сразу после поступления сигнала "Ракетная опасность". Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения в оборудованные укрытия и убежища группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Вследствие вражеской атаки известно об одном погибшем и 11 раненых различной степени тяжести.

"Еще 12 военнослужащих обратилось за медицинской помощью с жалобами на акубаротравму и острый стресс. На месте работают соответствующие экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.



Командование Сухопутных войск Вооруженных сил Украины выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - отметили в Сухопутных войсках.

Также в заявлении отмечается, что продолжается постоянная работа по оборудованию учебных центров, полигонов и других военных объектов надежными укрытиями. Кроме того, принимаются дополнительные меры безопасности для защиты военнослужащих во время ракетных и воздушных атак врага.

