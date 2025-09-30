Во время обороны Украины погиб музыкант, актер и волонтер Андрей Нескубин. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб музыкант, певец, актер Андрей Нескубин.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили представители культурно-общественного центра "Шелтер Плюс", в чьих проектах он принимал активное участие.

"С глубокой скорбью сообщаем о гибели Андрея Нескубина, который погиб, защищая Украину от российских оккупантов. Это невосполнимая потеря для страны, для города, для армии, для семьи. Андрей был талантливым музыкантом, певцом, актером. Он занимался волонтерской деятельностью и был участником многих проектов "Шелтер Плюс", - говорится в сообщении.

По словам коллег, мужчина был на "нуле", получил ранения, перенес операции. Он погиб из-за взрыва авиабомбы в 12 км от фронта, когда дежурил в штабе.

"Андрею навсегда останется 33 года. Он оставил светлую память в сердцах всех, кто его знал", - пишут представители культурно-общественного центра.

Прощание с защитником состоялось в воскресенье, 28 сентября, в Кривом Роге, где воина похоронили на Центральном кладбище.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Солдат Игорь Макарюк погиб в результате ракетного удара РФ по Гончаровскому. ФОТО





