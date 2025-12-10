РУС
Петиция о запрете русскоязычных версий сайтов набрала необходимое количество подписей

Электронная петиция в Кабинет Министров Украины о запрете русскоязычных версий сайтов набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения правительством.

Об этом сообщается на сайте электронных петиций, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Петицию начали собирать 16 сентября. До завершения сбора подписей остается шесть дней, однако она уже превысила необходимый порог для рассмотрения.

Автор петиции Александр Леоненко призывает Кабмин разработать и подать на рассмотрение законопроект, который будет предусматривать полный запрет создания и существования русскоязычных версий сайтов, а также фиксировать ответственность для владельцев и администраторов сайтов за нарушение этого требования.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В РФ фиксируют массовые сбои VPN из-за новых ограничений: страна движется к тотальной цифровой изоляции, - ЦПД

"Для кого предусмотрена русскоязычная версия сайтов в Украине? Если для россиян, то зачем мы создаем сайты для нашего врага, который пришел с войной нас убивать? Если для граждан других стран, то международным языком является английский, а не русский. Если для украинцев, то все украинцы знают украинский язык. Это их обязанность в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"", - объясняет Леоненко.

Он также отмечает, что наряду с версиями интернет-представительств, выполненными на государственном языке, могут существовать версии на других языках, кроме русского.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство РФ разрешило "Роскомнадзору" блокировать сайты и ограничивать доступ к мировому интернету под предлогом "кибербезопасности"

+8
і незабудьте перевірити сайт-динамо київ від шурика- там коли пишеш в коментах чому сайт на російській то банять з формуліровкою--за разжигания вражды
10.12.2025 13:20 Ответить
+8
Давно треба було це зробити.
10.12.2025 13:30 Ответить
+4
Русскій, краще помовч...
10.12.2025 13:32 Ответить
щось ти свистиш нема там московської
10.12.2025 13:38 Ответить
https://dynamo.kiev.ua/
10.12.2025 13:41 Ответить
А що робити з ЦЕНЗОР.НЕТ?
10.12.2025 14:22 Ответить
Блин, за неделю до капитуляции!🙁
10.12.2025 13:20 Ответить
Русскій, краще помовч...
10.12.2025 13:32 Ответить
Не дочекаєтесь, тому не гайте часу, їдьте на історичну "родіну", там і блінами нагодують...
10.12.2025 13:38 Ответить
Давно треба було це зробити.
10.12.2025 13:30 Ответить
Потужна новина! Це вже перемога?
10.12.2025 13:33 Ответить
Це крок до перемоги.Чи тобі язик дорогий?
10.12.2025 13:41 Ответить
тепер час згадати Ірину Фаріон - ну правда ж фашистка, життя поклала щоб довести хохлам що мова це Зброя і Кордог, а якщо точніше то московська мова засіб агресії і границя московії, а що там жорін, як поживає цікаво
10.12.2025 13:36 Ответить
"какая разніца"
10.12.2025 13:37 Ответить
Такий закон потрібен але з перехідним періодом.
10.12.2025 13:44 Ответить
Народженим в незалежній Україні вже за 30, і треба ще 30 років, щоб навчилися самостійно писати українською? Або продовжували пописювати на "общєпонятном", а в україномовну версію давали автоматичний переклад? В якій країні ви таке бачили?
10.12.2025 13:56 Ответить
Шиза крепчает
10.12.2025 13:58 Ответить
За язиком сумуєш?
10.12.2025 14:34 Ответить
Автор петиції, схоже, ось цей хлопчина https://vsirazom.ua/news/mobilizovanyj-gomoseksualist-z-odesy-zbyraye-groshi-shhob-vryatuvatysya-vid-tczk-i-navchalnogo-poligonu

Очевидно таки порішав питання з тцк, тому знову з'явився вільний час для чергових дебільних петицій.
10.12.2025 14:13 Ответить
До любителів "запрєщать і нє пущать" маю питання: якою мовою, замість російської, ви пропонуєте в інтернеті розпропагандовувати росіян?

Новина російською на українському сайті про кількість загиблих в результаті прильоту російської ракети в житловий будинок в Тернополі - це і є контрпропаганда (росіяни читають українські сайти з подібними новинами, оскільки не мають інших альтернатив, крім власних шмарофонів). Якби у свій час "Голос Америки" вів радіоефіри англійською - ми б до сих пір комунізм будували.
10.12.2025 14:24 Ответить
А чи не буде порушувати така «заборона» Конституцію України (ну, ту саму, яка на паузі), особливо, якщо мова йде про приватні сайти чи блоги з виключно приватним контентом? Це ж можна сюди і блогерів включити, що ведуть свої канали російською мовою, чи чим їх діяльність у такому випадку відрізняться від сайтів? 🤔
10.12.2025 14:27 Ответить
 
 