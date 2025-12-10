Петиция о запрете русскоязычных версий сайтов набрала необходимое количество подписей
Электронная петиция в Кабинет Министров Украины о запрете русскоязычных версий сайтов набрала необходимые 25 тысяч голосов для рассмотрения правительством.
Об этом сообщается на сайте электронных петиций, передает Цензор.НЕТ.
Петицию начали собирать 16 сентября. До завершения сбора подписей остается шесть дней, однако она уже превысила необходимый порог для рассмотрения.
Автор петиции Александр Леоненко призывает Кабмин разработать и подать на рассмотрение законопроект, который будет предусматривать полный запрет создания и существования русскоязычных версий сайтов, а также фиксировать ответственность для владельцев и администраторов сайтов за нарушение этого требования.
"Для кого предусмотрена русскоязычная версия сайтов в Украине? Если для россиян, то зачем мы создаем сайты для нашего врага, который пришел с войной нас убивать? Если для граждан других стран, то международным языком является английский, а не русский. Если для украинцев, то все украинцы знают украинский язык. Это их обязанность в соответствии с частью 1 статьи 6 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"", - объясняет Леоненко.
Он также отмечает, что наряду с версиями интернет-представительств, выполненными на государственном языке, могут существовать версии на других языках, кроме русского.
Очевидно таки порішав питання з тцк, тому знову з'явився вільний час для чергових дебільних петицій.
Новина російською на українському сайті про кількість загиблих в результаті прильоту російської ракети в житловий будинок в Тернополі - це і є контрпропаганда (росіяни читають українські сайти з подібними новинами, оскільки не мають інших альтернатив, крім власних шмарофонів). Якби у свій час "Голос Америки" вів радіоефіри англійською - ми б до сих пір комунізм будували.