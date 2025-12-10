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Новини Блокування російських сайтів Російська мова в Україні
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Петиція про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідну кількість підписів

інтернет,сайт

Електронна петиція до Кабінету Міністрів України про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду урядом.

Про це повідомляється на сайті електронних петицій, передає Цензор.НЕТ.

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Петицію розпочали збирати 16 вересня. До завершення збору підписів залишаються шість днів, проте вона вже перевищила необхідний поріг для розгляду.

Автор петиції Олександр Леоненко закликає Кабмін розробити та подати на розгляд законопроєкт, який передбачатиме повну заборону створення та існування російськомовних версій сайтів, а також фіксуватиме відповідальність для власників та адміністраторів сайтів за порушення цієї вимоги.

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"Для кого передбачена російськомовна версія сайтів в Україні? Якщо для росіян, то навіщо ми створюємо сайти для нашого ворога, який прийшов з війною нас убивати? Якщо для громадян інших країн, то міжнародною мовою є англійська, а не російська. Якщо для українців, то всі українці знають українську мову. Це їхній обовʼязок відповідно до частини 1 статті 6 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"", - пояснює Леоненко.

Він також зазначає, що поряд із версіями інтернет-представництв, виконаних державною мовою, можуть існувати версії іншими мовами, крім російської.

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сайт (278) російська мова (357) петиція (344)
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Топ коментарі
+17
Давно треба було це зробити.
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10.12.2025 13:30 Відповісти
+14
і незабудьте перевірити сайт-динамо київ від шурика- там коли пишеш в коментах чому сайт на російській то банять з формуліровкою--за разжигания вражды
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10.12.2025 13:20 Відповісти
+8
Це крок до перемоги.Чи тобі язик дорогий?
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10.12.2025 13:41 Відповісти

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