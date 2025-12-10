Омбудсменка Івановська про російськомовну версію сайтів: закон не уповноважує державу забороняти мови на приватних вебресурсах

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що пропозиція заборонити російськомовні версії сайтів є симптомом глибокого болю українців, але наголошує, що за законом наразі не можна заборонити інші мови на приватних вебресурсах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, так Івановська прокоментувала петицію про заборону російськомовних версій сайтів в Україні.

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Симптом глибокого болю

Треба сказати, що ця дискусія довкола петиції, яка вимагає повної заборони російськомовних версій сайтів, - це свідчення або симптом нашого глибокого болю, яким хворіє наше суспільство. Українці втомилися від цієї тіні колоніальної мови в публічному просторі, прагнуть очистити цифрове середовище і хочуть бачити онлайн ту Україну, за яку щодня борються наші захисники. Ці почуття не можна ігнорувати, вони справедливі", - зазначила мовна омбудсменка.

Заборона суперечить закону

Водночас вона наголосила, що держава мусить діяти не емоціями, а за законом, а вимога петиції суперечить 27 статті закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно якої дозволяється існування інших мовних версій сайту, якщо українська версія є головною.

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"Тобто сам закон не уповноважує державу забороняти мови на приватних вебресурсах. Як тільки ми переходимо цю межу пріоритету і рухаємося в бік повної заборони, ми порушуємо конституційні гарантії. І як наслідок відкриваємо двері для міжнародних скарг. І даємо нашому опоненту, нашому ворогові зручний привід звинувачувати Україну у мовних репресіях", - зазначила уповноважена.

Івановська зауважила, що - це слабка позиція, а слабкі рішення у воєнний час Україна собі дозволяти не може.

"Але з моральної точки зору, як я вже зауважувала, ми знаємо звідки походить оця надмірна присутність російської в нашому медіапросторі. Це наслідок тієї столітньої політики витіснення, заборон, русифікаційних хвиль. І Україна сьогодні має повне моральне право на мовну деколонізацію. Але деколонізація – це не дзеркальне копіювання імперських методів. Ми не імітуємо Росію, ми вибудовуємо і утверджуємо Україну. І якщо ми будемо рухатися шляхом Росії через тотальну заборону всього, то ми не вибудуємо Україну", - додала вона.

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Які є пропозиції?

Стосовно пропозиції внести в мовний закон норму, яка б дозволяла існування інших мовних версій сайту, крім російської, уповноважена зазначила, що над цим можна працювати.

"Якщо дійсно знайдемо можливості внести таку правку в чинний закон, тоді відповідно на законних засадах ми можемо цього досягти. Але наразі поки що в нас немає правового інструменту це заперечити", - сказала вона.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що електронна петиція до Кабінету Міністрів України про заборону російськомовних версій сайтів набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду урядом.