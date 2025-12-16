Блокування російської музики на стримінгових платформах через рішення РНБО – необхідний крок, - омбудсменка Івановська

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що блокування російської музики на стримінгових платформах через рішення РНБО України є необхідним кроком для захисту культурного та інформаційного простору країни.

Про це повідомили на Facebook-сторінці мовної омбудсменки, передає Цензор.НЕТ.

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Позиція мовної омбудсменки

Івановська зазначила, що російська музика, разом з кіно та серіалами, є частиною гібридної війни та елементом "м’якої сили", що працює проти національної безпеки України.

"Саме тому санкційний механізм РНБО є правовим, цивілізованим і зрозумілим шляхом взаємодії з міжнародними стримінговими платформами. Він відповідає й українському законодавству, і міжнародним зобов’язанням України", - заявила вона.

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За словами Івановської, держава зобов’язана реагувати на запит суспільства та проактивно захищати український культурний простір.

Омбудсменка додала, що важливо не просто підтримувати українськомовний музичний продукт, а й "створювати умови для його розвитку й просування".

Що передувало?

Напередодні голова парламентського підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко заявив, що в Україні напрацьовують механізм блокування російських виконавців на музичних стримінгах через санкції РНБО. Уже сформовано перелік із близько 120 артистів.

За його словами, Україна звернулася до представників стримінгових платформ, де запропонували два варіанти для реалізації заборони російської музики в Україні. Один із них — це законодавчо ухвалити заборону музики за мовною ознакою, але він, мовляв, "не валідний з погляду євроінтеграції України".

Другий варіант — це ввести проти конкретних артистів санкції РНБО.

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