Блокування російської музики на стримінгових платформах через рішення РНБО – необхідний крок, - омбудсменка Івановська
Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська вважає, що блокування російської музики на стримінгових платформах через рішення РНБО України є необхідним кроком для захисту культурного та інформаційного простору країни.
Про це повідомили на Facebook-сторінці мовної омбудсменки, передає Цензор.НЕТ.
Позиція мовної омбудсменки
Івановська зазначила, що російська музика, разом з кіно та серіалами, є частиною гібридної війни та елементом "м’якої сили", що працює проти національної безпеки України.
"Саме тому санкційний механізм РНБО є правовим, цивілізованим і зрозумілим шляхом взаємодії з міжнародними стримінговими платформами. Він відповідає й українському законодавству, і міжнародним зобов’язанням України", - заявила вона.
За словами Івановської, держава зобов’язана реагувати на запит суспільства та проактивно захищати український культурний простір.
Омбудсменка додала, що важливо не просто підтримувати українськомовний музичний продукт, а й "створювати умови для його розвитку й просування".
Що передувало?
- Напередодні голова парламентського підкомітету з питань музичної індустрії Олександр Санченко заявив, що в Україні напрацьовують механізм блокування російських виконавців на музичних стримінгах через санкції РНБО. Уже сформовано перелік із близько 120 артистів.
- За його словами, Україна звернулася до представників стримінгових платформ, де запропонували два варіанти для реалізації заборони російської музики в Україні. Один із них — це законодавчо ухвалити заборону музики за мовною ознакою, але він, мовляв, "не валідний з погляду євроінтеграції України".
- Другий варіант — це ввести проти конкретних артистів санкції РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
заборони не дають ефекту, треба не забороняти а створювати кращий продукт, і тоді переважна більшість буде слухати українське.