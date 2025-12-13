Російських виконавців на стримінгових платформах блокуватимуть в Україні за рішенням РНБО
В Україні напрацьовують механізм блокування російських виконавців на музичних стримінгах через санкції РНБО. Уже сформовано перелік із близько 120 артистів.
Про це голова підкомітету ВР з питань музичної індустрії, президент Всеукраїнської асоціації музичних подій "UAME" Олександр Санченко сказав у коментарі Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Механізм блокування російських артистів
Всеукраїнська асоціація музичних подій UAME зібрала дані через відкриту форму:
"Ми зробили відкриту google-форму… Туди додали перелік виконавців і подали до Служби безпеки України, а вони чи Мінкульт подають на РНБО. Частина уже винесена, частина в процесі".
Також проведено консультації зі стримінговими платформами щодо технічної реалізації заборони російської музики в Україні:
"Є два варіанти: ви або законом приймаєте, що, наприклад, по мовній ознаці треба забороняти… або у вас є санкції РНБО по конкретних артистах, і ви звертаєтеся, що ви хочете заблокувати по геолокації, щоб вони не видавалися в Україні, або видалити, якщо це має відношення до тероризму чи таке інше", - розповів Санченко.
- За його словами, законодавча заборона за мовною ознакою визнана неприйнятною з погляду євроінтеграції, тому акцент — на санкціях РНБО.
Вже є перші списки
Наразі триває процес щодо перших 120 артистів з РФ, очікується офіційне направлення інформації платформам найближчим часом.
Готовність усіх стримінгів реагувати на такі звернення стане зрозумілою пізніше:
"Це буде зрозуміло до березня 2026 року, чи всі платформи відгукнуться", - додав він.
"Білі списки"
Питання так званих "хороших русских" без санкцій РНБО залишається відкритим. Механізм "білих списків" існує, але не був використаний:
"Ще в минулому законодавстві ми передбачали "білі списки", там є процедура, поки нуль артистів в тих списках. Це означає, що цей артист публічно пише в СБУ, що засуджує російську агресію, і далі приймається рішення, що ми його можемо залишати в медійному полі. Ми зробили такий жест декілька років тому, бо думали, що це буде їх спонукати виходити з такою позицією, що нам було важливо інформаційно, але ніхто не подався", - розповів Санченко.
Щодо російськомовних пісень українських артистів, очікується природне скорочення їхньої кількості за умови державної підтримки україномовної музики.
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