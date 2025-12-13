РУС
Новости Запрет российской музыки в Украине
817 24

Российских исполнителей на стриминговых платформах будут блокировать в Украине по решению СНБО

В Украине будут блокировать артистов из РФ на стримингах - решение СНБО

В Украине разрабатывают механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах через санкции СНБО. Уже сформирован перечень из около 120 артистов.

Об этом председатель подкомитета ВР по вопросам музыкальной индустрии, президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий "UAME" Александр Санченко сказал в комментарии Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Механизм блокировки российских артистов

Всеукраинская ассоциация музыкальных событий UAME собрала данные через открытую форму:

"Мы сделали открытую google-форму... Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают в СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе".

Также проведены консультации со стриминговыми платформами по технической реализации запрета российской музыки в Украине:

"Есть два варианта: вы либо законом принимаете, что, например, по языковому признаку нужно запрещать... либо у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам, и вы обращаетесь, что хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, либо удалить, если это имеет отношение к терроризму или тому подобному", - рассказал Санченко.

  • По его словам, законодательный запрет по языковому признаку признан неприемлемым с точки зрения евроинтеграции, поэтому акцент — на санкциях СНБО.

Уже есть первые списки

Сейчас продолжается процесс по первым 120 артистам из РФ, ожидается официальное направление информации платформам в ближайшее время.

Готовность всех стримингов реагировать на такие обращения станет понятной позже:

"Это будет понятно к марту 2026 года, откликнутся ли все платформы", - добавил он.

"Белые списки"

Вопрос так называемых "хороших русских" без санкций СНБО остается открытым. Механизм "белых списков" существует, но не был использован:

"Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и далее принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет побуждать их выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался", - рассказал Санченко.

Что касается русскоязычных песен украинских артистов, ожидается естественное сокращение их количества при условии государственной поддержки украиноязычной музыки.

+5
Показово що в цій темі скиглитимуть борцуни з ТЦК.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:59 Ответить
+3
дуже потужно з вітряними мельницями
показать весь комментарий
13.12.2025 12:51 Ответить
+3
Так на ютубі їх можна дивитись без проблем.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:52 Ответить
Ну как бы да. Но цель же не в этом, цель в инфоповоде))) Я больше скажу, - многие стриминговые сервисы ничего предпринимать не будут, т.к. украинский рынок слишком мелкий.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:31 Ответить
чебурекське рнбо може все - справа Пороха доказ!
показать весь комментарий
13.12.2025 12:55 Ответить
Ой мороз, моро-оз не морозь меня, не моро-озь меня- а-а-а. моего коня... Что в этом антиукраинского понять не могу.
показать весь комментарий
13.12.2025 12:57 Ответить
кацапській собачий єзиґ.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:04 Ответить
ВСЕ російське є антиукраїнським.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:48 Ответить
«Ой мороз, мороз» була популярною на Вінниччині ще на початку 1900-х. Відомо, що у 1935 році пісню включено до збірника https://elib.nlu.org.ua/view.html?&id=391 «Українські народні пісні», Але кацапи вкрали цю пісню : За твердженням крадійки - екссолістки Воронезького російського хору, «Ой, мороз, мороз» написана нею в грудні 1954-го і кацапи стверджують , що «Ой, мороз, мороз» - російська пісня.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:52 Ответить
Ой, мороз, мороз,
Не студи мене,
Не студи мене,
Лихо хай мене!
.
Не студи мене,
Коня мойого,
Коня мойого,
Білогривого!
.
Я домчу, домчу,
Та й на сході дня
Вийду кроком в двір,
Напою коня.
...
показать весь комментарий
13.12.2025 14:05 Ответить
Слухай, рюзкє, ну от нахріна воно тобі, оті чужі для тебе українські пісні? Пісню ж кацапи присвоїли.
показать весь комментарий
13.12.2025 14:06 Ответить
Ти дебіл або дебіл .
показать весь комментарий
13.12.2025 13:26 Ответить
Телеграм працює,всі теракти через телеграм.В тебе звісно ніяких питань,бо дебіл
показать весь комментарий
13.12.2025 13:28 Ответить
Та приберіть вже з аудіо у супермаркетах це бекання та мекання , що чомусь називається українською піснею...є ж нормальне...от недавно надибав...
https://www.youtube.com/watch?v=sWNQzCfQ4YQ&list=RDsWNQzCfQ4YQ&start_radio=1
показать весь комментарий
13.12.2025 12:59 Ответить
файно!
показать весь комментарий
13.12.2025 13:04 Ответить
Нормально, то UA DNB!
https://www.youtube.com/channel/UCo5Y8aZD0SJoIS7tM3zvzxA
показать весь комментарий
13.12.2025 13:47 Ответить
Дерьмака спіймате посадить, Міндіча повернить .... або приорітети інші, або з піснями кацапськими легше боротися а ніж с корупцією.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:00 Ответить
Умеров з телепнями в РНБОУ, «батрачать з останніх сил», щоб у нього в будинках на Філадельфії, були і світло і вода??? Там же вся рідня ….
Ну, а в Україні, то таке…
Ну, а в Україні, то таке…
показать весь комментарий
13.12.2025 13:06 Ответить
А агента сивковича в раде не заблокируете?
показать весь комментарий
13.12.2025 13:08 Ответить
Не нервуйтеся так, любителі русскава репа, у вас ще є всі шанси до повного задоволення наслухатися Шамана з Газмановим під час служби в ВКС РФ. після знайомства з добрим і ввічливим російським воєнкомом.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:12 Ответить
іди накуй
показать весь комментарий
13.12.2025 13:30 Ответить
Патужна, будем слушать смарагдове небо и прославлять вождя Зе. Хотя пофиг, после войны по судам затаскают
показать весь комментарий
13.12.2025 13:21 Ответить
Імітація бурхливої діяльності.
показать весь комментарий
13.12.2025 13:25 Ответить
це тупіше, ніж можна було очікувати. про ВПН вони не чули? про інші варіанти стрімінгу - теж. на що уходять кошти наші - то риторичне питанняю
показать весь комментарий
13.12.2025 13:45 Ответить
 
 