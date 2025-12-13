Российских исполнителей на стриминговых платформах будут блокировать в Украине по решению СНБО

В Украине разрабатывают механизм блокировки российских исполнителей на музыкальных стримингах через санкции СНБО. Уже сформирован перечень из около 120 артистов.

Об этом председатель подкомитета ВР по вопросам музыкальной индустрии, президент Всеукраинской ассоциации музыкальных событий "UAME" Александр Санченко сказал в комментарии Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Механизм блокировки российских артистов

Всеукраинская ассоциация музыкальных событий UAME собрала данные через открытую форму:

"Мы сделали открытую google-форму... Туда добавили перечень исполнителей и подали в Службу безопасности Украины, а они или Минкульт подают в СНБО. Часть уже вынесена, часть в процессе".

Также проведены консультации со стриминговыми платформами по технической реализации запрета российской музыки в Украине:

"Есть два варианта: вы либо законом принимаете, что, например, по языковому признаку нужно запрещать... либо у вас есть санкции СНБО по конкретным артистам, и вы обращаетесь, что хотите заблокировать по геолокации, чтобы они не выдавались в Украине, либо удалить, если это имеет отношение к терроризму или тому подобному", - рассказал Санченко.

По его словам, законодательный запрет по языковому признаку признан неприемлемым с точки зрения евроинтеграции, поэтому акцент — на санкциях СНБО.

Уже есть первые списки

Сейчас продолжается процесс по первым 120 артистам из РФ, ожидается официальное направление информации платформам в ближайшее время.

Готовность всех стримингов реагировать на такие обращения станет понятной позже:

"Это будет понятно к марту 2026 года, откликнутся ли все платформы", - добавил он.

"Белые списки"

Вопрос так называемых "хороших русских" без санкций СНБО остается открытым. Механизм "белых списков" существует, но не был использован:

"Еще в прошлом законодательстве мы предусматривали "белые списки", там есть процедура, пока ноль артистов в тех списках. Это означает, что этот артист публично пишет в СБУ, что осуждает российскую агрессию, и далее принимается решение, что мы его можем оставлять в медийном поле. Мы сделали такой жест несколько лет назад, потому что думали, что это будет побуждать их выходить с такой позицией, что нам было важно информационно, но никто не подался", - рассказал Санченко.

Что касается русскоязычных песен украинских артистов, ожидается естественное сокращение их количества при условии государственной поддержки украиноязычной музыки.

