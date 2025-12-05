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Новини Фото Прокурорка з Харкова заробляла на OnlyFans
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Прокурорка з Харкова могла заробляти на OnlyFans: прокуратура почала службове розслідування. ФОТО

Харківська обласна прокуратура почала службове розслідування після того, як у мережі поширили нібито профіль OnlyFans прокурорки Новобаварської окружної прокуратури Луїзи Карапетян.

Про це йдеться в заяві прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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У соцмережі поширили OnlyFans-профіль прокурорки

Так, раніше в Telegram-каналах ширилася інформація про те, що Карапетян нібито виявилася моделлю OnlyFans, однак зараз її акаунт на цій платформі видалений. 

Харківська прокуратура розпочала перевірку через OnlyFans-профіль прокурорки Луїзи Карапетян
Харківська прокуратура розпочала перевірку через OnlyFans-профіль прокурорки Луїзи Карапетян

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наш орієнтир по зарплаті - модель OnlyFans Софі Рейн, - директор "Укрпошти"

Реакція обласної прокуратури Харкова

У прокуратурі заявили, що за цим фактом почали службове розслідування з метою "всебічної та об’єктивної перевірки всіх обставин".

Там також заявили, що Карапетян подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець начебто задля помсти.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліціянтів з Прикарпаття, які вимагали хабар у моделі OnlyFans, звільнили після матеріалу ЗМІ

Що відомо про Луїзу Карапетян

  • Карапетян до 2022 року працювала у Вовчанській прокуратурі, після повномасштабного вторгнення стала прокурором Харківської обласної прокуратури. У 2024 році подавала документи на роботу детективом в НАБУ.

Харківська прокуратура розпочала перевірку через OnlyFans-профіль прокурорки Луїзи Карапетян

  • В останній декларації прокурорки, за 2024 рік, серед джерел доходів не зазначений заробіток на платформі. Водночас з доходів вказана допомога для внутрішньопереміщених осіб на суму 4000 грн за 2024 рік, виплата від профспілки прокуратури та заробітна плата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев хоче збирати з доходів українців на OnlyFans по 1 мільярду податків на рік. Але є проблема

Автор: 

прокуратура (3726) Харків (6155) прокурор (664) OnlyFans (39) Харківська область (2856) Харківський район (953)
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Топ коментарі
+23
а що поганого? принаймні вона не "хмельницький прокурор-інвалід"
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05.12.2025 21:27 Відповісти
+18
А що, в нас в прокуратурі заборонено підробляти у вільний час?
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05.12.2025 21:23 Відповісти
+14
Яка влада такі і в неї прокурви!
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05.12.2025 21:23 Відповісти
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скумбрія чи сосна це?
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05.12.2025 21:19 Відповісти
какаяразніца?
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05.12.2025 21:22 Відповісти
запах не той
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05.12.2025 21:24 Відповісти
шалунишка!
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06.12.2025 08:15 Відповісти
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06.12.2025 08:17 Відповісти
а я поддерживаю!!с такой жоппой-пусть честно зарабатывает.не взятки же берет.кстати-нет ее телефончика? шоб раствориться с ней в жаркой ночи..
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05.12.2025 21:53 Відповісти
я не дилер її з онлі фанс. до єрмака звернись.
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05.12.2025 21:55 Відповісти
от же!
андрій борисович був правий!
вірмени все скупили!
терміново поверніть взад чєснєйшєго і прєданого!!!!
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05.12.2025 21:20 Відповісти
Бу га га
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05.12.2025 21:21 Відповісти
Яка влада такі і в неї прокурви!
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05.12.2025 21:23 Відповісти
А що, в нас в прокуратурі заборонено підробляти у вільний час?
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05.12.2025 21:23 Відповісти
За законом тільки якщо це викладацька діяльність . Тому потрібно розібратися - якщо давала уроки сексу , то можна якщо це входить до освітніх програм ((
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05.12.2025 22:13 Відповісти
Тут навіть цей підробіток не протирічить суті основної професії.
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05.12.2025 22:57 Відповісти
Ну як сказати .... основна суть там рейдерство , кришування і рекет , а не проституція ((
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05.12.2025 23:51 Відповісти
Продаються за гроші.
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06.12.2025 00:49 Відповісти
Продаж за гроші без надання секспослуг має власну назву - корупція )) Трумп саме тому у всіх без розбору і смоктав щоб у корупції не звинуватили , для нього краще мати імідж гомосексуала аніж корупціонера ))
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06.12.2025 15:29 Відповісти
є сіся і піся, дійсно, чому б не підзаробити...
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06.12.2025 00:19 Відповісти
Она с членом???
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05.12.2025 21:24 Відповісти
В ду пі
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05.12.2025 21:28 Відповісти
"...прокурорки Новобаварської окружної прокуратури"
Новій Баварії потрібні нові прокурорки!
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05.12.2025 21:24 Відповісти
ну і що? легалізуйте це врешті решт і хай сплатить податки! Головне щоб не у робочий прокурорський час))
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05.12.2025 21:25 Відповісти
У робочий час - підвищений тариф (за форму та пікантність ситуації).
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05.12.2025 21:51 Відповісти
За*бісь...
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05.12.2025 21:25 Відповісти
Расследование только начато,но фотошоп уже выложили. Причем кривой фотошоп. Вставленно только лицо на 2ой фотке,на первой голова,но шея исчезла. Но девку на всю жизнь опозорили уже.
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05.12.2025 21:25 Відповісти
Девку нельзя опозорить).
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05.12.2025 21:28 Відповісти
Это наверное очень изысканный юмор,я не поняла)
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05.12.2025 21:29 Відповісти
Кто не понял,посмотрите на фото маленькое в окршке и на первое. Тоже выражение лица,просто отзеркалили. Там смотрит в лево,там вправо.
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05.12.2025 21:28 Відповісти
Вибачте, Ви українською розумієте? Там написано: фото справжні, їх поширив колишній хлопець.
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05.12.2025 21:31 Відповісти
Скоріше Атос.
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05.12.2025 21:53 Відповісти
Карапетян подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець начебто задля помсти…
Значит такие материалы были и это не фотошоп …🤪
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05.12.2025 21:57 Відповісти
Мабуть ще і відео "змонтували"...

https://x.com/i/status/1996612028601971073
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05.12.2025 22:03 Відповісти
а що поганого? принаймні вона не "хмельницький прокурор-інвалід"
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05.12.2025 21:27 Відповісти
Головне - щоб не заважало основній роботі. То хай собі показує якщо є що показати.
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05.12.2025 21:29 Відповісти
Норм хобі в прокурорші. Може вона під прикриттям проти гетьманцева справу шиє?
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05.12.2025 21:28 Відповісти
Яка ше Карапетян - це вже перебор
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05.12.2025 21:29 Відповісти
Може їй прокурорської зарплатні замало. У нас же прокурори бідні, як церковні миші, перебиваються з хліба на воду... )
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05.12.2025 21:30 Відповісти
Зарплата там маленька, прийшлось шукати ще одну роботу.
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05.12.2025 21:31 Відповісти
Тьфу,***.
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05.12.2025 21:33 Відповісти
Совок совком
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05.12.2025 21:33 Відповісти
краще, ніж брати хабарі. Нехай приносить радість людям і собі )
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05.12.2025 21:36 Відповісти
та ви забібали.
Дайте волю дівчатам і відгородіть їх від корупціонерів нарешті.
Ну або забороніть інтернет як це зробив путлер.
Та тоді повстане питаннячко- якохо хера воювати проти путлера якщо він уже в Україні?
От чудове питанячко і там гаряче і там пече. А ризик дрону фпв в кожну хату корупціоненра все вище і вище.. Чекаю коли вже політять...
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05.12.2025 21:37 Відповісти
ціна таки не велика=500 баксів максимум і корупціонера немає зовсім, як того москаля із пісні.....
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05.12.2025 21:39 Відповісти
це просто зелений пестец
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05.12.2025 21:38 Відповісти
У неё опа,
Как витрина магазина продовольственного !
Ей надо б#й с километр,
Чтобы доставить удовольствие !
(в.маяковский)
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05.12.2025 21:40 Відповісти
Совковий дебіл
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05.12.2025 21:42 Відповісти
Вульгарщина. Портові проститутки вишуканіші.
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05.12.2025 21:43 Відповісти
А що, онліфанс це злочин державного масштабу?))) Висмоктують "новини" вже з х...!
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05.12.2025 21:43 Відповісти
в ссср секса нет)))))))))))))))
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05.12.2025 21:45 Відповісти
логічне питання - а звідки діти тоді беруться в ссср?))) Селективне ханжество))
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05.12.2025 21:48 Відповісти
В нормальних людей діти беруться від сексу. У тих, кому пощастило - від кохання.
На росії - від є.блі.
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05.12.2025 21:56 Відповісти
Ви б краще задалися питанням, як вона на ту посаду потрапила з такими вподобаннями та талантами так себе продавати?
А відповідно - як вона на тій посаді буде працювати?
Нічого не знічує? Досі вважаєте це "нормою"?
Ну, подумаєш, звичайну лядь (якій краще було б десь в дубаях працювати) прокурором поставили?
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05.12.2025 22:45 Відповісти
А серед прокурворок якісь інші ************ бувають?
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08.12.2025 11:03 Відповісти
Баба рабоча, як корабельна сосна..вовка як її побачить -усі айкоси викурить...хіба що анал табу(((
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05.12.2025 21:53 Відповісти
Дивно. аккаунт в onlyfans видалили а з фейсбуку прибрати такіж картинки забули ... конспірологи хрєнови https://www.facebook.com/profile.php?id=61583460097926#
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05.12.2025 21:54 Відповісти
А як ви це помітили?
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06.12.2025 10:06 Відповісти
Тупо загуглив anastasiaa ukr 😁
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06.12.2025 10:16 Відповісти
Я так думаю, що її ОЦЕЙ "підробіток" - лише "вершина айсбергу"... Про таких , як вона, у прокуратурі говорять: "Вона рухається по службових сходах, широко розставляючи ноги...".
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05.12.2025 21:54 Відповісти
Читав це ще 3 дні тому - і весь час сподівався , що це фейк !
Ні , не фейк ... facepalm 🫣
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05.12.2025 21:58 Відповісти
Це не фейк, це пiстедзець
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05.12.2025 22:17 Відповісти
Та більшість прокурорів OnlyFans - ******** політично так, що це несуттєва дрібничка!
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05.12.2025 22:02 Відповісти
... спочатку дослідити треба вкрадені мільйони міндіча і чернишова , дії єрмака, а не відволікати увагу !
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05.12.2025 22:08 Відповісти
Хабарі не брала, працювала чесно. Все інше її особиста справа. Від.б.ся.
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05.12.2025 22:10 Відповісти
У Румунії, років з 20 тому, був страшний скандал. Там виявили суддю, яка вчилася в Німеччині та отримувала юридичну освіту. Паралельно мала "підробіток" - знімалася у порнофільмах...
Вилетіла "з тріском", з судової системи...
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05.12.2025 22:55 Відповісти
Ну я так розумію, вся справа в цьому: "В останній https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/97bde481-bd37-43b2-9c1c-a34e51b3b53c/ декларації прокурорки, за 2024 рік, серед джерел доходів не зазначений заробіток на платформі."

Так би мовити, не захотіла, щоб її Гетьманцев "пощипав". Він же активно виступає, щоб ці "онліфанщиці" платили податки.
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05.12.2025 23:01 Відповісти
Ну а чого? Фахово-прокурорський потенціал у неї хороший,губи дуже апетитні і всі такі....зовущіє,станок неслабкий,потужний...Знов же,національність правильна,армянка ,разом з євреїнами,дагами,грузінами це наша справжня еліта! Ех,молодь у нас змєчатєльная!
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05.12.2025 22:10 Відповісти
Татар забули
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06.12.2025 08:32 Відповісти
А про що писати, якщо в зєлєнскава зашквар на зашкварі?
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05.12.2025 22:11 Відповісти
Це з тих інвалідів-прокурорів, яким пенсію по 20.000-30.000 оформляють в 40 років?
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05.12.2025 22:15 Відповісти
Так на неї подивишся - одразу видно що інвалід ...🤕
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05.12.2025 22:22 Відповісти
яка ж вона українська. коли вона
вірменка, яка говорить російською?
І чому ці всі вшиві повії Україною
прикриваються?
от виродочні **********,
сиворюють українським жінкам імідж,
матки собачі!
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05.12.2025 22:18 Відповісти
Бо в Україні клімат гарний.
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06.12.2025 08:33 Відповісти
А українських жіночок такого ж плану в інтернеті ну ніяк не знайдеш.
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08.12.2025 11:00 Відповісти
дівчата - українки вдома сидять
а ті, що говорять російською
скоріше, генетичні повії.
Багато зустрічав тих, що українською в сім"ях розмовляють
та на трасах стоять?
а от своїх сестер - росмовних - валом !!
автентичні українки ніколи повіями не були
цей паттерн притаманний кацапками,
бо вони з часів монголо-татар ,
не кидались в море, як українки,не губили себе самі,
щоб не віддатись татарам,
а трахались з завойовниками
там ...на мацкві
от звідти й це плем"я гібридне і кончене пішло.
вчи історію України і нашого менталітету
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08.12.2025 16:06 Відповісти
Якщо навіть так і не замазана в корупції, то просто від'..ться.
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05.12.2025 22:23 Відповісти
трохи ще підшивала на дому.
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05.12.2025 22:37 Відповісти
Вона ще й в борделі працює - підлогу миє,а ви що подумали?
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05.12.2025 22:39 Відповісти
Бо ці карапетяни поважають свою країну,а тут паспорт відпрацювала ,то треба гроші відбити.Поменше цим скрепним арахаміям віри.
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05.12.2025 22:45 Відповісти
ух ті прокуроки послині і нші *******
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05.12.2025 22:46 Відповісти
Нехай прокурори заробляють краще сракою, ніж мають брати хабарі. Взагалі треба такий окремий закон прийняти, щоб це було обовязково для всіх прокурорів, мусорів і суддів...
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05.12.2025 22:46 Відповісти
На любителя. Вони волохаті- це якийсь жах.
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05.12.2025 23:02 Відповісти
А , що прокуроркам заборонено дупою торгувати ?
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05.12.2025 23:07 Відповісти
країна мрій зеленського і його виборців
ну а шо
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05.12.2025 23:08 Відповісти
красіва дівчина ,як заробляла як могла ,чесно ...двушкі їй ніхто не перекачав ...
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05.12.2025 23:31 Відповісти
Якщо вона "онліфаніла" у неробочий час, то це її особиста справа і пох хто там що думає. Якщо під час роботи, то це вже негарно, за прогули треба звільняти, або наказувати фінансово.
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05.12.2025 23:34 Відповісти
Вай вай ара...
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05.12.2025 23:39 Відповісти
Це волонтерство ? Чи прогрес Потужності
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06.12.2025 00:27 Відповісти
А чого, прокурорка чи проф***єтка, яка нахрен різниця. Закону один хрен немає.
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06.12.2025 00:30 Відповісти
По чотним - прокурором, по нечотним - на OnlyFans, багато обдаравана особистость.
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06.12.2025 00:39 Відповісти
Ну тетка хотя бы честно зарабатывала а не мешки с бабками тягала))
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06.12.2025 00:45 Відповісти
Это предпринимательством называется, если что.
Прокурорам закон запрещает крутить ж..опой за деньги.
Только бесплатно!
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06.12.2025 10:24 Відповісти
Прес секретарем облпро́куратури переведіть.
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06.12.2025 03:52 Відповісти
Не підказуйте.
Он у Дарницькій прокурватурі була антимайданівка свєтка моськалєнка, то її замість щоб посадити в тюрягу, у 2017-му перевели до ГПУ.
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08.12.2025 10:07 Відповісти
Нормальний заробіток,краще за хабарі.❤️🇺🇦❤️
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06.12.2025 09:26 Відповісти
Алло, прокуратура?
Ми іщєм таланти!
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06.12.2025 10:22 Відповісти
Можна бути депутатом-педофілом, міністром-геєм чи навіть президентом - членограєм, а прокурору дівчині чомусь не можна фліртувати
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06.12.2025 13:45 Відповісти
А у нашій прокурватурі бувають якісь інші прокурворші?
Яку не тицьни - або комуняка, або парашниця, або проститутка.
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08.12.2025 10:05 Відповісти
 
 