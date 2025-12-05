Прокурорка з Харкова могла заробляти на OnlyFans: прокуратура почала службове розслідування. ФОТО

Харківська обласна прокуратура почала службове розслідування після того, як у мережі поширили нібито профіль OnlyFans прокурорки Новобаварської окружної прокуратури Луїзи Карапетян.

Про це йдеться в заяві прокуратури, передає Цензор.НЕТ.

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У соцмережі поширили OnlyFans-профіль прокурорки

Так, раніше в Telegram-каналах ширилася інформація про те, що Карапетян нібито виявилася моделлю OnlyFans, однак зараз її акаунт на цій платформі видалений.





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Реакція обласної прокуратури Харкова

У прокуратурі заявили, що за цим фактом почали службове розслідування з метою "всебічної та об’єктивної перевірки всіх обставин".

Там також заявили, що Карапетян подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець начебто задля помсти.

За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.

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Що відомо про Луїзу Карапетян

Карапетян до 2022 року працювала у Вовчанській прокуратурі, після повномасштабного вторгнення стала прокурором Харківської обласної прокуратури. У 2024 році подавала документи на роботу детективом в НАБУ.

В останній декларації прокурорки, за 2024 рік, серед джерел доходів не зазначений заробіток на платформі. Водночас з доходів вказана допомога для внутрішньопереміщених осіб на суму 4000 грн за 2024 рік, виплата від профспілки прокуратури та заробітна плата.

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