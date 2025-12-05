Прокурорка з Харкова могла заробляти на OnlyFans: прокуратура почала службове розслідування. ФОТО
Харківська обласна прокуратура почала службове розслідування після того, як у мережі поширили нібито профіль OnlyFans прокурорки Новобаварської окружної прокуратури Луїзи Карапетян.
Про це йдеться в заяві прокуратури, передає Цензор.НЕТ.
У соцмережі поширили OnlyFans-профіль прокурорки
Так, раніше в Telegram-каналах ширилася інформація про те, що Карапетян нібито виявилася моделлю OnlyFans, однак зараз її акаунт на цій платформі видалений.
Реакція обласної прокуратури Харкова
У прокуратурі заявили, що за цим фактом почали службове розслідування з метою "всебічної та об’єктивної перевірки всіх обставин".
Там також заявили, що Карапетян подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець начебто задля помсти.
За цим фактом правоохоронці почали розслідування за ч. 1 ст. 182 Кримінального кодексу України — порушення недоторканності приватного життя.
Що відомо про Луїзу Карапетян
- Карапетян до 2022 року працювала у Вовчанській прокуратурі, після повномасштабного вторгнення стала прокурором Харківської обласної прокуратури. У 2024 році подавала документи на роботу детективом в НАБУ.
- В останній декларації прокурорки, за 2024 рік, серед джерел доходів не зазначений заробіток на платформі. Водночас з доходів вказана допомога для внутрішньопереміщених осіб на суму 4000 грн за 2024 рік, виплата від профспілки прокуратури та заробітна плата.
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андрій борисович був правий!
вірмени все скупили!
терміново поверніть взад чєснєйшєго і прєданого!!!!
Новій Баварії потрібні нові прокурорки!
Значит такие материалы были и это не фотошоп …🤪
https://x.com/i/status/1996612028601971073
Дайте волю дівчатам і відгородіть їх від корупціонерів нарешті.
Ну або забороніть інтернет як це зробив путлер.
Та тоді повстане питаннячко- якохо хера воювати проти путлера якщо він уже в Україні?
От чудове питанячко і там гаряче і там пече. А ризик дрону фпв в кожну хату корупціоненра все вище і вище.. Чекаю коли вже політять...
Как витрина магазина продовольственного !
Ей надо б#й с километр,
Чтобы доставить удовольствие !
(в.маяковский)
На росії - від є.блі.
А відповідно - як вона на тій посаді буде працювати?
Нічого не знічує? Досі вважаєте це "нормою"?
Ну, подумаєш, звичайну лядь (якій краще було б десь в дубаях працювати) прокурором поставили?
Ні , не фейк ... facepalm 🫣
Вилетіла "з тріском", з судової системи...
Так би мовити, не захотіла, щоб її Гетьманцев "пощипав". Він же активно виступає, щоб ці "онліфанщиці" платили податки.
вірменка, яка говорить російською?
І чому ці всі вшиві повії Україною
прикриваються?
от виродочні **********,
сиворюють українським жінкам імідж,
матки собачі!
а ті, що говорять російською
скоріше, генетичні повії.
Багато зустрічав тих, що українською в сім"ях розмовляють
та на трасах стоять?
а от своїх сестер - росмовних - валом !!
автентичні українки ніколи повіями не були
цей паттерн притаманний кацапками,
бо вони з часів монголо-татар ,
не кидались в море, як українки,не губили себе самі,
щоб не віддатись татарам,
а трахались з завойовниками
там ...на мацкві
от звідти й це плем"я гібридне і кончене пішло.
вчи історію України і нашого менталітету
ну а шо
Прокурорам закон запрещает крутить ж..опой за деньги.
Только бесплатно!
Он у Дарницькій прокурватурі була антимайданівка свєтка моськалєнка, то її замість щоб посадити в тюрягу, у 2017-му перевели до ГПУ.
Ми іщєм таланти!
Яку не тицьни - або комуняка, або парашниця, або проститутка.