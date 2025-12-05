Прокурор из Харькова могла зарабатывать на OnlyFans: прокуратура начала служебное расследование. ФОТО

Харьковская областная прокуратура начала служебное расследование после того, как в сети распространили якобы профиль OnlyFans прокурора Новобаварской окружной прокуратуры Луизы Карапетян.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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В соцсети распространили OnlyFans-профиль прокурора

В частности, ранее в Telegram-каналах распространялась информация о том, что Карапетян якобы оказалась моделью OnlyFans, однако сейчас ее аккаунт на этой платформе удален.





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Реакция областной прокуратуры Харькова

В прокуратуре заявили, что по данному факту начали служебное расследование с целью "всесторонней и объективной проверки всех обстоятельств".

Там также заявили, что Карапетян подала в отдел полиции заявление, в котором указала, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, осуществил ее бывший парень якобы для мести.

По данному факту правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.

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Что известно о Луизе Карапетян

Карапетян до 2022 года работала в Волчанской прокуратуре, после полномасштабного вторжения стала прокурором Харьковской областной прокуратуры. В 2024 году подавала документы на работу детективом в НАБУ.

В последней декларации прокурора за 2024 год среди источников доходов не указан заработок на платформе. В то же время из доходов указана помощь для внутренне перемещенных лиц на сумму 4000 грн за 2024 год, выплата от профсоюза прокуратуры и заработная плата.

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