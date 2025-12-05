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Новости Фото Прокурор из Харькова зарабатывала на OnlyFans
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Прокурор из Харькова могла зарабатывать на OnlyFans: прокуратура начала служебное расследование. ФОТО

Харьковская областная прокуратура начала служебное расследование после того, как в сети распространили якобы профиль OnlyFans прокурора Новобаварской окружной прокуратуры Луизы Карапетян.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.

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В соцсети распространили OnlyFans-профиль прокурора

В частности, ранее в Telegram-каналах распространялась информация о том, что Карапетян якобы оказалась моделью OnlyFans, однако сейчас ее аккаунт на этой платформе удален. 

Харьковская прокуратура начала проверку из-за OnlyFans-профиля прокурора Луизы Карапетян
Харьковская прокуратура начала проверку из-за OnlyFans-профиля прокурора Луизы Карапетян

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Наш ориентир по зарплате - модель OnlyFans Софи Рейн, - директор "Укрпочты"

Реакция областной прокуратуры Харькова

В прокуратуре заявили, что по данному факту начали служебное расследование с целью "всесторонней и объективной проверки всех обстоятельств".

Там также заявили, что Карапетян подала в отдел полиции заявление, в котором указала, что распространение соответствующих материалов, по ее словам, осуществил ее бывший парень якобы для мести.

По данному факту правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полицейских из Прикарпатья, которые требовали взятку у модели OnlyFans, уволили после материала СМИ

Что известно о Луизе Карапетян

  • Карапетян до 2022 года работала в Волчанской прокуратуре, после полномасштабного вторжения стала прокурором Харьковской областной прокуратуры. В 2024 году подавала документы на работу детективом в НАБУ.

Харьковская прокуратура начала проверку из-за OnlyFans-профиля прокурора Луизы Карапетян

  • В последней декларации прокурора за 2024 год среди источников доходов не указан заработок на платформе. В то же время из доходов указана помощь для внутренне перемещенных лиц на сумму 4000 грн за 2024 год, выплата от профсоюза прокуратуры и заработная плата.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гетманцев хочет собирать с доходов украинцев на OnlyFans по 1 миллиарду налогов в год. Но есть проблема

Автор: 

прокуратура (4984) Харьков (7906) прокурор (1143) OnlyFans (8) Харьковская область (2802) Харьковский район (935)
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Топ комментарии
+23
а що поганого? принаймні вона не "хмельницький прокурор-інвалід"
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05.12.2025 21:27 Ответить
+18
А що, в нас в прокуратурі заборонено підробляти у вільний час?
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05.12.2025 21:23 Ответить
+14
Яка влада такі і в неї прокурви!
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05.12.2025 21:23 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
скумбрія чи сосна це?
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05.12.2025 21:19 Ответить
какаяразніца?
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05.12.2025 21:22 Ответить
запах не той
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05.12.2025 21:24 Ответить
шалунишка!
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06.12.2025 08:15 Ответить
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06.12.2025 08:17 Ответить
а я поддерживаю!!с такой жоппой-пусть честно зарабатывает.не взятки же берет.кстати-нет ее телефончика? шоб раствориться с ней в жаркой ночи..
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05.12.2025 21:53 Ответить
я не дилер її з онлі фанс. до єрмака звернись.
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05.12.2025 21:55 Ответить
от же!
андрій борисович був правий!
вірмени все скупили!
терміново поверніть взад чєснєйшєго і прєданого!!!!
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05.12.2025 21:20 Ответить
Бу га га
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05.12.2025 21:21 Ответить
Яка влада такі і в неї прокурви!
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05.12.2025 21:23 Ответить
А що, в нас в прокуратурі заборонено підробляти у вільний час?
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05.12.2025 21:23 Ответить
За законом тільки якщо це викладацька діяльність . Тому потрібно розібратися - якщо давала уроки сексу , то можна якщо це входить до освітніх програм ((
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05.12.2025 22:13 Ответить
Тут навіть цей підробіток не протирічить суті основної професії.
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05.12.2025 22:57 Ответить
Ну як сказати .... основна суть там рейдерство , кришування і рекет , а не проституція ((
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05.12.2025 23:51 Ответить
Продаються за гроші.
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06.12.2025 00:49 Ответить
Продаж за гроші без надання секспослуг має власну назву - корупція )) Трумп саме тому у всіх без розбору і смоктав щоб у корупції не звинуватили , для нього краще мати імідж гомосексуала аніж корупціонера ))
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06.12.2025 15:29 Ответить
є сіся і піся, дійсно, чому б не підзаробити...
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06.12.2025 00:19 Ответить
Она с членом???
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05.12.2025 21:24 Ответить
В ду пі
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05.12.2025 21:28 Ответить
"...прокурорки Новобаварської окружної прокуратури"
Новій Баварії потрібні нові прокурорки!
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05.12.2025 21:24 Ответить
ну і що? легалізуйте це врешті решт і хай сплатить податки! Головне щоб не у робочий прокурорський час))
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05.12.2025 21:25 Ответить
У робочий час - підвищений тариф (за форму та пікантність ситуації).
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05.12.2025 21:51 Ответить
За*бісь...
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05.12.2025 21:25 Ответить
Расследование только начато,но фотошоп уже выложили. Причем кривой фотошоп. Вставленно только лицо на 2ой фотке,на первой голова,но шея исчезла. Но девку на всю жизнь опозорили уже.
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05.12.2025 21:25 Ответить
Девку нельзя опозорить).
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05.12.2025 21:28 Ответить
Это наверное очень изысканный юмор,я не поняла)
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05.12.2025 21:29 Ответить
Кто не понял,посмотрите на фото маленькое в окршке и на первое. Тоже выражение лица,просто отзеркалили. Там смотрит в лево,там вправо.
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05.12.2025 21:28 Ответить
Вибачте, Ви українською розумієте? Там написано: фото справжні, їх поширив колишній хлопець.
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05.12.2025 21:31 Ответить
Скоріше Атос.
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05.12.2025 21:53 Ответить
Карапетян подала до відділу поліції заяву, у якій зазначила, що поширення відповідних матеріалів, за її словами, здійснив її колишній хлопець начебто задля помсти…
Значит такие материалы были и это не фотошоп …🤪
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05.12.2025 21:57 Ответить
Мабуть ще і відео "змонтували"...

https://x.com/i/status/1996612028601971073
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05.12.2025 22:03 Ответить
а що поганого? принаймні вона не "хмельницький прокурор-інвалід"
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05.12.2025 21:27 Ответить
Головне - щоб не заважало основній роботі. То хай собі показує якщо є що показати.
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05.12.2025 21:29 Ответить
Норм хобі в прокурорші. Може вона під прикриттям проти гетьманцева справу шиє?
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05.12.2025 21:28 Ответить
Яка ше Карапетян - це вже перебор
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05.12.2025 21:29 Ответить
Може їй прокурорської зарплатні замало. У нас же прокурори бідні, як церковні миші, перебиваються з хліба на воду... )
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05.12.2025 21:30 Ответить
Зарплата там маленька, прийшлось шукати ще одну роботу.
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05.12.2025 21:31 Ответить
Тьфу,***.
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05.12.2025 21:33 Ответить
Совок совком
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05.12.2025 21:33 Ответить
краще, ніж брати хабарі. Нехай приносить радість людям і собі )
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05.12.2025 21:36 Ответить
та ви забібали.
Дайте волю дівчатам і відгородіть їх від корупціонерів нарешті.
Ну або забороніть інтернет як це зробив путлер.
Та тоді повстане питаннячко- якохо хера воювати проти путлера якщо він уже в Україні?
От чудове питанячко і там гаряче і там пече. А ризик дрону фпв в кожну хату корупціоненра все вище і вище.. Чекаю коли вже політять...
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05.12.2025 21:37 Ответить
ціна таки не велика=500 баксів максимум і корупціонера немає зовсім, як того москаля із пісні.....
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05.12.2025 21:39 Ответить
це просто зелений пестец
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05.12.2025 21:38 Ответить
У неё опа,
Как витрина магазина продовольственного !
Ей надо б#й с километр,
Чтобы доставить удовольствие !
(в.маяковский)
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05.12.2025 21:40 Ответить
Совковий дебіл
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05.12.2025 21:42 Ответить
Вульгарщина. Портові проститутки вишуканіші.
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05.12.2025 21:43 Ответить
А що, онліфанс це злочин державного масштабу?))) Висмоктують "новини" вже з х...!
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05.12.2025 21:43 Ответить
в ссср секса нет)))))))))))))))
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05.12.2025 21:45 Ответить
логічне питання - а звідки діти тоді беруться в ссср?))) Селективне ханжество))
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05.12.2025 21:48 Ответить
В нормальних людей діти беруться від сексу. У тих, кому пощастило - від кохання.
На росії - від є.блі.
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05.12.2025 21:56 Ответить
Ви б краще задалися питанням, як вона на ту посаду потрапила з такими вподобаннями та талантами так себе продавати?
А відповідно - як вона на тій посаді буде працювати?
Нічого не знічує? Досі вважаєте це "нормою"?
Ну, подумаєш, звичайну лядь (якій краще було б десь в дубаях працювати) прокурором поставили?
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05.12.2025 22:45 Ответить
А серед прокурворок якісь інші ************ бувають?
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08.12.2025 11:03 Ответить
Баба рабоча, як корабельна сосна..вовка як її побачить -усі айкоси викурить...хіба що анал табу(((
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05.12.2025 21:53 Ответить
Дивно. аккаунт в onlyfans видалили а з фейсбуку прибрати такіж картинки забули ... конспірологи хрєнови https://www.facebook.com/profile.php?id=61583460097926#
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05.12.2025 21:54 Ответить
А як ви це помітили?
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06.12.2025 10:06 Ответить
Тупо загуглив anastasiaa ukr 😁
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06.12.2025 10:16 Ответить
Я так думаю, що її ОЦЕЙ "підробіток" - лише "вершина айсбергу"... Про таких , як вона, у прокуратурі говорять: "Вона рухається по службових сходах, широко розставляючи ноги...".
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05.12.2025 21:54 Ответить
Читав це ще 3 дні тому - і весь час сподівався , що це фейк !
Ні , не фейк ... facepalm 🫣
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05.12.2025 21:58 Ответить
Це не фейк, це пiстедзець
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05.12.2025 22:17 Ответить
Та більшість прокурорів OnlyFans - ******** політично так, що це несуттєва дрібничка!
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05.12.2025 22:02 Ответить
... спочатку дослідити треба вкрадені мільйони міндіча і чернишова , дії єрмака, а не відволікати увагу !
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05.12.2025 22:08 Ответить
Хабарі не брала, працювала чесно. Все інше її особиста справа. Від.б.ся.
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05.12.2025 22:10 Ответить
У Румунії, років з 20 тому, був страшний скандал. Там виявили суддю, яка вчилася в Німеччині та отримувала юридичну освіту. Паралельно мала "підробіток" - знімалася у порнофільмах...
Вилетіла "з тріском", з судової системи...
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05.12.2025 22:55 Ответить
Ну я так розумію, вся справа в цьому: "В останній https://youcontrol.com.ua/catalog/individuals/declaration/97bde481-bd37-43b2-9c1c-a34e51b3b53c/ декларації прокурорки, за 2024 рік, серед джерел доходів не зазначений заробіток на платформі."

Так би мовити, не захотіла, щоб її Гетьманцев "пощипав". Він же активно виступає, щоб ці "онліфанщиці" платили податки.
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05.12.2025 23:01 Ответить
Ну а чого? Фахово-прокурорський потенціал у неї хороший,губи дуже апетитні і всі такі....зовущіє,станок неслабкий,потужний...Знов же,національність правильна,армянка ,разом з євреїнами,дагами,грузінами це наша справжня еліта! Ех,молодь у нас змєчатєльная!
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05.12.2025 22:10 Ответить
Татар забули
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06.12.2025 08:32 Ответить
А про що писати, якщо в зєлєнскава зашквар на зашкварі?
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05.12.2025 22:11 Ответить
Це з тих інвалідів-прокурорів, яким пенсію по 20.000-30.000 оформляють в 40 років?
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05.12.2025 22:15 Ответить
Так на неї подивишся - одразу видно що інвалід ...🤕
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05.12.2025 22:22 Ответить
яка ж вона українська. коли вона
вірменка, яка говорить російською?
І чому ці всі вшиві повії Україною
прикриваються?
от виродочні **********,
сиворюють українським жінкам імідж,
матки собачі!
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05.12.2025 22:18 Ответить
Бо в Україні клімат гарний.
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06.12.2025 08:33 Ответить
А українських жіночок такого ж плану в інтернеті ну ніяк не знайдеш.
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08.12.2025 11:00 Ответить
дівчата - українки вдома сидять
а ті, що говорять російською
скоріше, генетичні повії.
Багато зустрічав тих, що українською в сім"ях розмовляють
та на трасах стоять?
а от своїх сестер - росмовних - валом !!
автентичні українки ніколи повіями не були
цей паттерн притаманний кацапками,
бо вони з часів монголо-татар ,
не кидались в море, як українки,не губили себе самі,
щоб не віддатись татарам,
а трахались з завойовниками
там ...на мацкві
от звідти й це плем"я гібридне і кончене пішло.
вчи історію України і нашого менталітету
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08.12.2025 16:06 Ответить
Якщо навіть так і не замазана в корупції, то просто від'..ться.
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05.12.2025 22:23 Ответить
трохи ще підшивала на дому.
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05.12.2025 22:37 Ответить
Вона ще й в борделі працює - підлогу миє,а ви що подумали?
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05.12.2025 22:39 Ответить
Бо ці карапетяни поважають свою країну,а тут паспорт відпрацювала ,то треба гроші відбити.Поменше цим скрепним арахаміям віри.
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05.12.2025 22:45 Ответить
ух ті прокуроки послині і нші *******
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05.12.2025 22:46 Ответить
Нехай прокурори заробляють краще сракою, ніж мають брати хабарі. Взагалі треба такий окремий закон прийняти, щоб це було обовязково для всіх прокурорів, мусорів і суддів...
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05.12.2025 22:46 Ответить
На любителя. Вони волохаті- це якийсь жах.
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05.12.2025 23:02 Ответить
А , що прокуроркам заборонено дупою торгувати ?
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05.12.2025 23:07 Ответить
країна мрій зеленського і його виборців
ну а шо
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05.12.2025 23:08 Ответить
красіва дівчина ,як заробляла як могла ,чесно ...двушкі їй ніхто не перекачав ...
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05.12.2025 23:31 Ответить
Якщо вона "онліфаніла" у неробочий час, то це її особиста справа і пох хто там що думає. Якщо під час роботи, то це вже негарно, за прогули треба звільняти, або наказувати фінансово.
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05.12.2025 23:34 Ответить
Вай вай ара...
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05.12.2025 23:39 Ответить
Це волонтерство ? Чи прогрес Потужності
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06.12.2025 00:27 Ответить
А чого, прокурорка чи проф***єтка, яка нахрен різниця. Закону один хрен немає.
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06.12.2025 00:30 Ответить
По чотним - прокурором, по нечотним - на OnlyFans, багато обдаравана особистость.
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06.12.2025 00:39 Ответить
Ну тетка хотя бы честно зарабатывала а не мешки с бабками тягала))
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06.12.2025 00:45 Ответить
Это предпринимательством называется, если что.
Прокурорам закон запрещает крутить ж..опой за деньги.
Только бесплатно!
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06.12.2025 10:24 Ответить
Прес секретарем облпро́куратури переведіть.
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06.12.2025 03:52 Ответить
Не підказуйте.
Он у Дарницькій прокурватурі була антимайданівка свєтка моськалєнка, то її замість щоб посадити в тюрягу, у 2017-му перевели до ГПУ.
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08.12.2025 10:07 Ответить
Нормальний заробіток,краще за хабарі.❤️🇺🇦❤️
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06.12.2025 09:26 Ответить
Алло, прокуратура?
Ми іщєм таланти!
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06.12.2025 10:22 Ответить
Можна бути депутатом-педофілом, міністром-геєм чи навіть президентом - членограєм, а прокурору дівчині чомусь не можна фліртувати
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06.12.2025 13:45 Ответить
А у нашій прокурватурі бувають якісь інші прокурворші?
Яку не тицьни - або комуняка, або парашниця, або проститутка.
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08.12.2025 10:05 Ответить
 
 