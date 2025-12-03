Наш ориентир по зарплате - модель OnlyFans Софи Рейн, - директор "Укрпочты"
В "Укрпочте" сравнили работу модели OnlyFans с работой компании
Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.
Зарплаты в "Укрпочте"
Смелянский отметил, что тарифы компании существенно ниже конкурентов, однако вопрос о зарплате остается актуальным.
"Миф, что я зарабатываю больше Трампа, держится так упорно, что можно было бы написать отдельный учебник по психологии масс.
И тут мне попалась интересная информация, которая натолкнула на мысль: Трамп не наш ориентир. Тем более, что мира он нам пока не помог достичь.
Наш настоящий ориентир — девушка из OnlyFans, Софи Рейн, которая своим неутомимым трудом заработала $95 млн за 28 месяцев, или $3,4 млн ежемесячно. И главное: люди отдавали ей деньги с удовольствием, и никто не жаловался на "слишком большую зарплату", — отметил он.
Тариф "Эскорт"
"Я задумался: почему одни услуги люди оплачивают с энтузиазмом, а другие с недовольством? Потому что и мы в "Укрпочте", и она работаем в секторе услуг.
И нужно мечтать о том, чтобы люди отдавали нам деньги так же легко и не вспоминали мою зарплату. Поверьте, чтобы получить удовольствие в государственном секторе, нужно еще и не так пот... приложить усилия.
Начать решил с названия тарифа. Почему бы нам не назвать один из наших тарифов "Эскорт"?", — добавил Смелянский.
так дійшла на наступний день, раніше доставляли 3-4 дні, може й справді щось змінилось