Наш ориентир по зарплате - модель OnlyFans Софи Рейн, - директор "Укрпочты"

В "Укрпочте" сравнили работу модели OnlyFans с работой компании

Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

Зарплаты в "Укрпочте"

Смелянский отметил, что тарифы компании существенно ниже конкурентов, однако вопрос о зарплате остается актуальным.

"Миф, что я зарабатываю больше Трампа, держится так упорно, что можно было бы написать отдельный учебник по психологии масс.

И тут мне попалась интересная информация, которая натолкнула на мысль: Трамп не наш ориентир. Тем более, что мира он нам пока не помог достичь.

Наш настоящий ориентир — девушка из OnlyFans, Софи Рейн, которая своим неутомимым трудом заработала $95 млн за 28 месяцев, или $3,4 млн ежемесячно. И главное: люди отдавали ей деньги с удовольствием, и никто не жаловался на "слишком большую зарплату", — отметил он.

Тариф "Эскорт"

"Я задумался: почему одни услуги люди оплачивают с энтузиазмом, а другие с недовольством? Потому что и мы в "Укрпочте", и она работаем в секторе услуг.

И нужно мечтать о том, чтобы люди отдавали нам деньги так же легко и не вспоминали мою зарплату. Поверьте, чтобы получить удовольствие в государственном секторе, нужно еще и не так пот... приложить усилия.

Начать решил с названия тарифа. Почему бы нам не назвать один из наших тарифов "Эскорт"?", — добавил Смелянский.

