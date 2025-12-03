РУС
Наш ориентир по зарплате - модель OnlyFans Софи Рейн, - директор "Укрпочты"

Об этом в Facebook сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский, передает Цензор.НЕТ.

Зарплаты в "Укрпочте"

Смелянский отметил, что тарифы компании существенно ниже конкурентов, однако вопрос о зарплате остается актуальным.

"Миф, что я зарабатываю больше Трампа, держится так упорно, что можно было бы написать отдельный учебник по психологии масс.

И тут мне попалась интересная информация, которая натолкнула на мысль: Трамп не наш ориентир. Тем более, что мира он нам пока не помог достичь.

Наш настоящий ориентир — девушка из OnlyFans, Софи Рейн, которая своим неутомимым трудом заработала $95 млн за 28 месяцев, или $3,4 млн ежемесячно. И главное: люди отдавали ей деньги с удовольствием, и никто не жаловался на "слишком большую зарплату", — отметил он.

Тариф "Эскорт"

"Я задумался: почему одни услуги люди оплачивают с энтузиазмом, а другие с недовольством? Потому что и мы в "Укрпочте", и она работаем в секторе услуг.

И нужно мечтать о том, чтобы люди отдавали нам деньги так же легко и не вспоминали мою зарплату. Поверьте, чтобы получить удовольствие в государственном секторе, нужно еще и не так пот... приложить усилия.

Начать решил с названия тарифа. Почему бы нам не назвать один из наших тарифов "Эскорт"?", — добавил Смелянский.

Читайте: "Укрпочта" выставила на аукцион 716 старых авто для обновления автопарка.

Укрпочта (324) Смелянский Игорь (70) OnlyFans (6)
+2
Ну що ж , ми всі почули плач Смілянського що він не дєвочка і ніколи не зможе стати зіркою Онлі фанс ))
03.12.2025 12:35 Ответить
+2
ваш директор ідіот
03.12.2025 12:35 Ответить
+2
Вони вже дуріють від великих грошей і вседозволеності.
03.12.2025 12:37 Ответить
03.12.2025 12:33 Ответить
Ну що ж , ми всі почули плач Смілянського що він не дєвочка і ніколи не зможе стати зіркою Онлі фанс ))
03.12.2025 12:35 Ответить
ваш директор ідіот
03.12.2025 12:35 Ответить
Хіба він один? 73 % - це справжній діагноз.
03.12.2025 12:39 Ответить
До того ж, сексуально стурбований чи мастурбований.
03.12.2025 12:40 Ответить
Зважаючи на якість послуг вдале порівняння
03.12.2025 12:37 Ответить
Вони вже дуріють від великих грошей і вседозволеності.
03.12.2025 12:37 Ответить
які вони кончені і розумовоубогі,він навіть не зрозумів те що висрав,дебілипристосуванці,вони мають сидіти за вчинення шкоди підпріємству у надвеликих розмірах....хоча їх і пристроїли для цього....
03.12.2025 12:38 Ответить
Так одягни усіх співробітниць у спільне, і люди теж на УкрПошту будуть ходити з задоволенням(подивитись). Але розкрою таємницю, що кожен повинен виконувати свою роботу гарно, а лише потім сподіватись на заробіток. Сам собі питання задай- твоя зарплатня відповідає твоїм результатам?
03.12.2025 12:39 Ответить
Незнаю, може співпало, але нещодавно відправляли посилку Укрпоштою
так дійшла на наступний день, раніше доставляли 3-4 дні, може й справді щось змінилось
03.12.2025 12:39 Ответить
Браво! Операторы всего в два раза меньше зарабатывают онлифанщиц)
03.12.2025 12:39 Ответить
Принаймі ми знаємо кому пан супер-пупер мєнєджєр смілявський закидає на OnlyFans. Боюсь щоб цей керовнік не почав заставляти поштарок працювати на цьому сервісі, бо ці зелені імбіцили і таке можуть спробувати пропіхнути.
03.12.2025 12:41 Ответить
у тебе і так зарплата ну дуже не ******
03.12.2025 12:41 Ответить
І це ще вона на онліфансі попутно консерви кілька в томаті не продає й не оформлює підписку на "Вісник садівництва".
03.12.2025 12:41 Ответить
І це офіційна заява керівництва, де попкорн.
03.12.2025 12:42 Ответить
Як же я ненавиджу цього цинічного жида - холуя Зєлєнского! Цей поц пишається тим що не має в Україні ні-чо-го. Ні машини, ні квартири. Податки платить в США. За 2024 заплвтив в бюджет США 2,2 млн. доларів. Він громадянин США який не володіє пдержавним підприємством, але сам собі призначив зарплату яка більша ніж у Трампа. Трамп отримує 30 000 в місяць. Цей поц отримує 42 000 доларів зарплвтні від держави в місяць. Такої зарплати немє у жодного керівника державною поштою на планеті. І він не збирається тут жити. Йому реально насрати на Україну, українців і все що в країні відбувається. Це чужинець. Небажаний. Кожний працівник Укрпошти його люто ненавидить. Як він тримається на посаді яку перетворив в сінекуру. І ще й має нахабство заздрити ****** з онліфанз... Дійсно, таким супервиблядкам "гроші не пахнуть".
03.12.2025 12:44 Ответить
 
 