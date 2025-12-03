Наш орієнтир по зарплаті - модель OnlyFans Софі Рейн, - директор "Укрпошти"
В "Укрпошті" порівняли роботу моделі OnlyFans із роботою компанії.
Про це у фейсбуці повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.
Зарплати в Укрпошті
Смілянський відзначив, що тарифи компанії суттєво нижчі за конкурентів, проте питання про зарплату залишається актуальним.
"Міф, що я заробляю більше за Трампа, тримається так уперто, що можна було б написати окремий підручник із психології мас.
І тут мені трапилася цікава інформація, яка наштовхнула на думку: Трамп не наш орієнтир. Тим більше, що миру він нам поки не допоміг досягнути.
Наш справжній орієнтир дівчина з OnlyFans, Софі Рейн, яка своєю невтомною працею заробила $95 млн за 28 місяців, або $3,4 млн щомісяця. І головне: люди віддавали їй гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на "завелику зарплату", - зазначив він.
Тариф "Ескорт"
"Я замислився: чому одні послуги люди оплачують з ентузіазмом, а інші з невдоволенням? Бо і ми в Укрпошті, і вона працюємо в секторі послуг.
І треба мріяти про те, щоб люди віддавали нам гроші так само легко і не пригадували мою зарплату. Повірте, щоб отримати задоволення в державному секторі, треба ще й не так пот… докласти зусиль.
Почати вирішив із назви тарифу. Чому б нам не назвати один із наших тарифів "Ескорт"?" - додав Смілянський.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він намєкає, шоб усі "люди віддавали гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на "завелику зарплату", як для Софі.
Це він хоче $3,4млн щомісяця.
Зрівняв х.. із пальцем.
Трахолог дирявий
"На Укрпочті працювала, листи видавала, еслиб не моя ..зда з голоду б пропала"
Благо, є телефон
так дійшла на наступний день, раніше доставляли 3-4 дні, може й справді щось змінилось
Смілянський торгує у віконці сам
Не тільки ж довгоногими блондинками прон живе.
Зароблять точно більше, ніж у чмілянського
А жадібна шлюха Смілянський живе за кошти платників податків і мало того що абсолютні нічого не робить для того щоб їх відробити - адже Укрпошта роками є збитковою - а ще й насміхається з нас.
Збиткова компанія, сидить на дотаціях держави, а воно отримує більше ніж президент США і ще й премії виписує собі.
Вы 3 десятка открыток послали, газету "Труд" и журнал "Семья и школа" выписали. Сами то когда последнее письмо в конверт заклеили?
Так як за сраку софі рейн.
Кожному зедібілу - по фото сраки смілянського!