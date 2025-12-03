Наш орієнтир по зарплаті - модель OnlyFans Софі Рейн, - директор "Укрпошти"

В "Укрпошті" порівняли роботу моделі OnlyFans із роботою компанії.

Про це у фейсбуці повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

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Зарплати в Укрпошті

Смілянський відзначив, що тарифи компанії суттєво нижчі за конкурентів, проте питання про зарплату залишається актуальним.

"Міф, що я заробляю більше за Трампа, тримається так уперто, що можна було б написати окремий підручник із психології мас.

І тут мені трапилася цікава інформація, яка наштовхнула на думку: Трамп не наш орієнтир. Тим більше, що миру він нам поки не допоміг досягнути.

Наш справжній орієнтир дівчина з OnlyFans, Софі Рейн, яка своєю невтомною працею заробила $95 млн за 28 місяців, або $3,4 млн щомісяця. І головне: люди віддавали їй гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на "завелику зарплату", - зазначив він.

Тариф "Ескорт"

"Я замислився: чому одні послуги люди оплачують з ентузіазмом, а інші з невдоволенням? Бо і ми в Укрпошті, і вона працюємо в секторі послуг.

І треба мріяти про те, щоб люди віддавали нам гроші так само легко і не пригадували мою зарплату. Повірте, щоб отримати задоволення в державному секторі, треба ще й не так пот… докласти зусиль.

Почати вирішив із назви тарифу. Чому б нам не назвати один із наших тарифів "Ескорт"?" - додав Смілянський.

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