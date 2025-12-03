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Наш орієнтир по зарплаті - модель OnlyFans Софі Рейн, - директор "Укрпошти"

Укрпошта орієнтуватиметься на модель OnlyFans у зарплатах

В "Укрпошті" порівняли роботу моделі OnlyFans із роботою компанії.

Про це у фейсбуці повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський, передає Цензор.НЕТ.

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Зарплати в Укрпошті

Смілянський відзначив, що тарифи компанії суттєво нижчі за конкурентів, проте питання про зарплату залишається актуальним.

"Міф, що я заробляю більше за Трампа, тримається так уперто, що можна було б написати окремий підручник із психології мас.

І тут мені трапилася цікава інформація, яка наштовхнула на думку: Трамп не наш орієнтир. Тим більше, що миру він нам поки не допоміг досягнути.

Наш справжній орієнтир дівчина з OnlyFans, Софі Рейн, яка своєю невтомною працею заробила $95 млн за 28 місяців, або $3,4 млн щомісяця. І головне: люди віддавали їй гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на "завелику зарплату", - зазначив він.

Укрпошта орієнтуватиметься на модель OnlyFans у зарплатах

Тариф "Ескорт"

"Я замислився: чому одні послуги люди оплачують з ентузіазмом, а інші з невдоволенням? Бо і ми в Укрпошті, і вона працюємо в секторі послуг.

І треба мріяти про те, щоб люди віддавали нам гроші так само легко і не пригадували мою зарплату. Повірте, щоб отримати задоволення в державному секторі, треба ще й не так пот… докласти зусиль.

Почати вирішив із назви тарифу. Чому б нам не назвати один із наших тарифів "Ескорт"?" - додав Смілянський.

Читайте: "Укрпошта" виставила на аукціон 716 старих авто для оновлення автопарку. Які машини пропонують?

Укрпошта орієнтуватиметься на модель OnlyFans у зарплатах

Автор: 

Укрпошта (1166) Смілянський Ігор (208) OnlyFans (39)
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Топ коментарі
+22
Вони вже дуріють від великих грошей і вседозволеності.
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03.12.2025 12:37 Відповісти
+20
ваш директор ідіот
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03.12.2025 12:35 Відповісти
+13
Так одягни усіх співробітниць у спільне, і люди теж на УкрПошту будуть ходити з задоволенням(подивитись). Але розкрою таємницю, що кожен повинен виконувати свою роботу гарно, а лише потім сподіватись на заробіток. Сам собі питання задай- твоя зарплатня відповідає твоїм результатам?
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03.12.2025 12:39 Відповісти
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03.12.2025 12:33 Відповісти
Шо це було?
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03.12.2025 12:52 Відповісти
Та не дивуйтесь! Це Смілянський написав, коли обкурився і "колес" наковтався. Оклигається і напише спростування.
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03.12.2025 12:57 Відповісти
Ну що ж , ми всі почули плач Смілянського що він не дєвочка і ніколи не зможе стати зіркою Онлі фанс ))
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03.12.2025 12:35 Відповісти
Нє, трохи не так.
Він намєкає, шоб усі "люди віддавали гроші із задоволенням, і ніхто не скаржився на "завелику зарплату", як для Софі.
Це він хоче $3,4млн щомісяця.
Зрівняв х.. із пальцем.
Трахолог дирявий

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03.12.2025 16:22 Відповісти
ваш директор ідіот
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03.12.2025 12:35 Відповісти
Хіба він один? 73 % - це справжній діагноз.
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03.12.2025 12:39 Відповісти
До того ж, сексуально стурбований чи мастурбований.
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03.12.2025 12:40 Відповісти
Зважаючи на якість послуг вдале порівняння
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03.12.2025 12:37 Відповісти
Вони вже дуріють від великих грошей і вседозволеності.
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03.12.2025 12:37 Відповісти
які вони кончені і розумовоубогі,він навіть не зрозумів те що висрав,дебілипристосуванці,вони мають сидіти за вчинення шкоди підпріємству у надвеликих розмірах....хоча їх і пристроїли для цього....
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03.12.2025 12:38 Відповісти
Так одягни усіх співробітниць у спільне, і люди теж на УкрПошту будуть ходити з задоволенням(подивитись). Але розкрою таємницю, що кожен повинен виконувати свою роботу гарно, а лише потім сподіватись на заробіток. Сам собі питання задай- твоя зарплатня відповідає твоїм результатам?
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03.12.2025 12:39 Відповісти
Яких співробітниць, бабів за 50?
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03.12.2025 12:53 Відповісти
На всякий товар свой купец.
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03.12.2025 13:26 Відповісти
В отделениях в селах их для экономии зарплаты перевели на неполный рабочий день. У Смелянского, правда, хорошая идея.
"На Укрпочті працювала, листи видавала, еслиб не моя ..зда з голоду б пропала"
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03.12.2025 14:09 Відповісти
Саме так по селах жінки зараз і виживають.
Благо, є телефон
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03.12.2025 16:24 Відповісти
Незнаю, може співпало, але нещодавно відправляли посилку Укрпоштою
так дійшла на наступний день, раніше доставляли 3-4 дні, може й справді щось змінилось
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03.12.2025 12:39 Відповісти
Браво! Операторы всего в два раза меньше зарабатывают онлифанщиц)
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03.12.2025 12:39 Відповісти
Принаймі ми знаємо кому пан супер-пупер мєнєджєр смілявський закидає на OnlyFans. Боюсь щоб цей керовнік не почав заставляти поштарок працювати на цьому сервісі, бо ці зелені імбіцили і таке можуть спробувати пропіхнути.
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03.12.2025 12:41 Відповісти
Ну операторкам залишається одне: кинути все і йти на онлік.
Смілянський торгує у віконці сам
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03.12.2025 12:55 Відповісти
Ти тих операторів бачив?
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03.12.2025 21:29 Відповісти
На вкус і цвєт всі карандаші різні.
Не тільки ж довгоногими блондинками прон живе.

Зароблять точно більше, ніж у чмілянського
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03.12.2025 23:15 Відповісти
💯🤣
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03.12.2025 12:57 Відповісти
у тебе і так зарплата ну дуже не ******
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03.12.2025 12:41 Відповісти
І це ще вона на онліфансі попутно консерви кілька в томаті не продає й не оформлює підписку на "Вісник садівництва".
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03.12.2025 12:41 Відповісти
І це офіційна заява керівництва, де попкорн.
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03.12.2025 12:42 Відповісти
Як же я ненавиджу цього цинічного жида - холуя Зєлєнского! Цей поц пишається тим що не має в Україні ні-чо-го. Ні машини, ні квартири. Податки платить в США. За 2024 заплвтив в бюджет США 2,2 млн. доларів. Він громадянин США який не володіє пдержавним підприємством, але сам собі призначив зарплату яка більша ніж у Трампа. Трамп отримує 30 000 в місяць. Цей поц отримує 42 000 доларів зарплвтні від держави в місяць. Такої зарплати немє у жодного керівника державною поштою на планеті. І він не збирається тут жити. Йому реально насрати на Україну, українців і все що в країні відбувається. Це чужинець. Небажаний. Кожний працівник Укрпошти його люто ненавидить. Як він тримається на посаді яку перетворив в сінекуру. І ще й має нахабство заздрити ****** з онліфанз... Дійсно, таким супервиблядкам "гроші не пахнуть".
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03.12.2025 12:44 Відповісти
Зарплата Смілянського 13,9тис.$ чистими після сплати податків на місяць.Не зрозуміло,за що? В місті в себе не одного поштового відділення не бачив щоб виглядало достойно,щоб заходив і вийти не хотілось.Обшарпані стіни,старі,мабуть з підвала меблі,різної форми.Це знущання якесь,хто придумав йому таку зарплату?
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03.12.2025 12:46 Відповісти
Може собі позволити нести словесний понос - з зарплатою 1.3 млн
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03.12.2025 12:47 Відповісти
Клініка, в наших чиновників вистарчає часу на моделей, на роботу - ніт, і з/п тут звісно ні до чого. . Бо директори витріщаються, підлеглі -розробляють і роблять контрольні закупки... Альо війна в країні, ви зовсім тойво .... (видихаю і уявляю працівниць УП в купальниках, ржу і попускає...)) А цей чувак, як мало з/п - знає шлях до успіху, покажи приклад (тільки пліз не фото в майці, - достатньо білінгу)
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03.12.2025 12:48 Відповісти
Так у кого більше зарплата: у Трампа чи смілянського?
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03.12.2025 12:52 Відповісти
Трампу тільки не кажіть, бо образиться.
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03.12.2025 13:32 Відповісти
Смілянський скоро буде мати більше дірок ніж вона 😁
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03.12.2025 12:52 Відповісти
Так може ти тим же місцем почнеш гроші заробляти, півнику?)😉
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03.12.2025 12:56 Відповісти
"Директор" Укрпошти має піти геть!
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03.12.2025 12:56 Відповісти
В тюрму.
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03.12.2025 12:59 Відповісти
Де ще такому мудаку будуть давати можливість патрати бюджет країни? Його можна тільки видалити як метастази хірургічним методом, точніше скальпелем - його кришує зелєнскій (за рекламу себе) і Кабмін (за етнічною ознакою). Потрібна в державному управління етнічна чистка.
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03.12.2025 15:43 Відповісти
Чому для того щоб прийняли в дитячий садок чи школу потрібен мед огляд , а коли призначають на дохідне місце навіть з психіатром не консультуються
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03.12.2025 12:58 Відповісти
Збоченець
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03.12.2025 13:02 Відповісти
Тій онліфанщиці люди віддають свої гроші добровільно в обмін на її відео.
А жадібна шлюха Смілянський живе за кошти платників податків і мало того що абсолютні нічого не робить для того щоб їх відробити - адже Укрпошта роками є збитковою - а ще й насміхається з нас.
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03.12.2025 13:02 Відповісти
Само собою. В людей немає поваги до себе, тому й насміхаються з таких.
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03.12.2025 13:10 Відповісти
Боже, який той смілянський кончений шахрай....
Збиткова компанія, сидить на дотаціях держави, а воно отримує більше ніж президент США і ще й премії виписує собі.
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03.12.2025 13:12 Відповісти
Что вы сделали чтобы Укрпочта не была убыточной?
Вы 3 десятка открыток послали, газету "Труд" и журнал "Семья и школа" выписали. Сами то когда последнее письмо в конверт заклеили?
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03.12.2025 14:18 Відповісти
)))... над железкой поиздевались, взялись за укрпочту!)))
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03.12.2025 13:19 Відповісти
Коли заходиш в будь яке відділення УкрПошти зразу починаєш розуміти, чому в них дешево. Совок-совком. Дешево і сердито. Посилку будуть шукати ... довго. Зразу починаєш цінувати Нову Пошту. Хоч і дорожче, проте все миттєво, зручно, приємно.
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03.12.2025 13:27 Відповісти
Це ви мабуть Ощадбанк ще не відвідали...
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03.12.2025 15:45 Відповісти
Що тут дивного. Зедібіли платять за обісрану сраку смілянського 13,9тис.$ в місяць. Але воно хоче більше.
Так як за сраку софі рейн.
Кожному зедібілу - по фото сраки смілянського!
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03.12.2025 13:48 Відповісти
Не хочу
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03.12.2025 16:31 Відповісти
Cправедливості ради, щоб це рівняння було збалансованим , Сілянський повинен щось показати в стилі моделей Only Fans.
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03.12.2025 13:57 Відповісти
Якраз учора одержував замовлення на Укрпошті. Просто навіть бридко заходити в приміщення. Вже не кажу про половину зачинених віконечок і злобних тіточок у працюючих. Може Смелянський своєю зарплатою поділиться на ремонти приміщень та на підвищення зарплати звичайним працівникам? Просто дуже разюча різниця по всім параметрам порівнюючи з Новою Поштою.
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03.12.2025 13:58 Відповісти
як мені тепер це розбачити. Це ж треба так ужертися, шоп взагалі поплутати берега: ти падлюка, за мої податки розказуєш про шлюх? ти сеорйозно????
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03.12.2025 14:06 Відповісти
Онлифанщицы это элита нации. Будем во всём на них ориентироваться, молиться на них и пылинки сдувать. Одна онлифанщица зарабатывает как рота-две солдат ВСУ на передовой. Разве это не гордость, краса и величие?
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03.12.2025 14:47 Відповісти
придурок и хам.
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04.12.2025 04:48 Відповісти
 
 